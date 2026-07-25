Leeds ve Ajax, eski Borussia Dortmund yıldızını bedelsiz transfer etmek için rekabet ediyor

Leeds United, Brandt’ı kadrosuna katma yarışında kararlı bir şekilde ilerliyor; Sky Sports’un haberine göre kulüp, eski Borussia Dortmund oyuncusunu Elland Road’a getirmek için çabalarını artırıyor. Bundesliga ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Alman milli oyuncu, bedelsiz transfer olarak piyasada yer alıyor ve bu da onu şu anda transfer piyasasının en çok aranan yaratıcı yeteneklerinden biri haline getiriyor. Ajax da oyuncuya ilgi gösterdiğini açıklasa da, İngiltere'ye transfer olma ihtimali, Leeds United'a müzakerelerde önemli bir avantaj sağlamış görünüyor.

West Yorkshire kulübünün ilgisi sadece spekülatif bir durum değil. Sky Sports muhabiri Luca Bendoni’ye göre, orta saha oyuncusu için üç yıllık bir sözleşme teklifi çoktan masaya konuldu. Bu hamle, zorlu bir sezona hazırlanırken teknik kalitesini güçlendirmek isteyen Leeds’in büyük bir hırs göstergesidir. Oyuncunun babası ve menajeri Jurgen’in, tesisleri değerlendirmek ve projeyi yüz yüze görüşmek üzere bu ayın başlarında kulübün Thorp Arch antrenman sahasını ziyaret ettiği öğrenildi.







