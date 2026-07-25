Getty Images Sport
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Leeds ve Ajax, eski Borussia Dortmund yıldızını bedelsiz transfer etmek için rekabet ediyor
Alman oyun kurucu için mücadele başlıyor
Leeds United, Brandt’ı kadrosuna katma yarışında kararlı bir şekilde ilerliyor; Sky Sports’un haberine göre kulüp, eski Borussia Dortmund oyuncusunu Elland Road’a getirmek için çabalarını artırıyor. Bundesliga ekibiyle olan sözleşmesi sona eren Alman milli oyuncu, bedelsiz transfer olarak piyasada yer alıyor ve bu da onu şu anda transfer piyasasının en çok aranan yaratıcı yeteneklerinden biri haline getiriyor. Ajax da oyuncuya ilgi gösterdiğini açıklasa da, İngiltere'ye transfer olma ihtimali, Leeds United'a müzakerelerde önemli bir avantaj sağlamış görünüyor.
West Yorkshire kulübünün ilgisi sadece spekülatif bir durum değil. Sky Sports muhabiri Luca Bendoni’ye göre, orta saha oyuncusu için üç yıllık bir sözleşme teklifi çoktan masaya konuldu. Bu hamle, zorlu bir sezona hazırlanırken teknik kalitesini güçlendirmek isteyen Leeds’in büyük bir hırs göstergesidir. Oyuncunun babası ve menajeri Jurgen’in, tesisleri değerlendirmek ve projeyi yüz yüze görüşmek üzere bu ayın başlarında kulübün Thorp Arch antrenman sahasını ziyaret ettiği öğrenildi.
- Getty Images Sport
Premier Lig’in cazibesi Leeds’e yardımcı oluyor
Eredivisie’den gelen rekabete ve İtalya’dan gelebilecek olası tekliflere rağmen, Brandt’ın Birleşik Krallık’a transfer olmaya meyilli olduğu bildiriliyor. 2019 yılında Bayer Leverkusen’den 25 milyon avroya Borussia Dortmund’a katılan ve 2020–21 sezonunda DFB-Pokal’ı kazanan 30 yaşındaki oyuncunun, kendini Premier Lig’de sınama fikrinden oldukça etkilendiği söyleniyor.
Ajax, Avrupa'daki köklü geçmişi ve Brandt'ın yaratıcı içgüdülerine uygun oyun stiliyle cazip bir alternatif olarak arka planda yer alıyor. Alman oyun kurucu, Dortmund ile sağlam bir sezon geçirdi; geçen sezon tüm turnuvalarda 41 maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı. Ancak Leeds, bu kalibrede bir oyuncunun transfer ücreti ödenmeden piyasaya çıkmasının nadir olduğunu bilerek, yarışta galip gelmek için yorulmadan çalışıyor.
Dortmund’da bir dönemin sonu
Brandt’ın Borussia Dortmund’dan ayrılması, kariyerinde önemli bir dönemin sonunu işaret ediyor; bu dönemde kendisi, Alman futbolunun en istikrarlı oyun kurucularından biri olarak adını duyurdu. Westfalenstadion’da geçirdiği süre boyunca, Real Madrid ile oynanan 2024 Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere, kritik öneme sahip maçlarda düzenli olarak forma giydi. Daha önce Bayer Leverkusen’de de rekorlar kırmış olan Brandt’ın kalitesi tartışılmaz; o, sadece 21 yaşında kulüp tarihinde 100 maça çıkan en genç oyuncu olmuştu.
Bu orta saha oyuncusu her zaman erken olgunlaşan bir yetenek olmuştur; ayrıca Almanya’nın en üst liginde 300 maça çıkan en genç üçüncü oyuncu olarak da tarihe geçmiştir. Leeds’in acilen kadrosuna katmak istediği şey, işte bu düzeyde bir dayanıklılık ve tecrübedir.
- Getty Images Sport
Leeds, Brandt ile yaz transfer dönemindeki kadro yenileme çalışmalarına devam ediyor
Leeds, Brandt’ı kadrosuna katmayı başarırsa, oyuncu Harry Wilson ve Tarik Muharemovic’in transferlerinin ardından yaz transfer dönemindeki üçüncü önemli takviyesi olacak; James Trafford’un da kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor. West Yorkshire kulübü, geçen sezonki performansını daha da ileriye taşımayı hedeflediği için kadrosunu güçlendirmeye kararlı; geçen sezon Premier Lig’i 14. sırada tamamlayan kulüp, FA Kupası’nda yarı finale kadar yükselen umut verici bir performans sergilemiş, Lig Kupası’nda ise ikinci turda elenmişti.
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