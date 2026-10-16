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Leeds United ve Daniel Farke, 2029'a kadar geçerli yeni sözleşme için prensipte anlaştı
Farke, Elland Road'da uzun süre kalmaya hazırlanıyor
Leeds United, teknik direktör Farke'nin uzun vadeli geleceğini güvence altına almış görünüyor. Temmuz 2023'te dört yıllık sözleşmeyle göreve getirilen Alman teknik direktörün, 2029'a kadar takımın başında kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. The Athletic'e göre, sözleşme için prensipte anlaşmaya varıldı.
Bu gelişme, Farke yönetiminde Championship'ten yükselmeyi hedefleyen bir takımdan Premier League'de istikrarlı bir ekibe dönüşen kulübün kaydettiği önemli ilerlemenin ardından geldi. Haber, son dönemdeki etkileyici formunu sürdürmek ve İngiliz futbolunun üst düzey takımları arasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Leeds United için büyük bir moral kaynağı oldu.
Farke'nin kendini affettirme yolculuğu
Farke'nin Leeds'teki serüveni, adım adım gelen bir toparlanma hikâyesi oldu. 2024'te play-off finalini Southampton'a kaybetmenin yarattığı hayal kırıklığının ardından hedefine odaklanmayı sürdürdü ve ertesi yıl takımı Championship şampiyonluğuna taşıdı. Premier League'in zorlu koşullarına uyum sağlama becerisini de geçen sezon ligi 14. sırada bitirerek gösterdi.
Leeds bu sezon da yükselişini sürdürdü. İlk altı lig maçında yenilgi yüzü görmeyen takım, ardından Arsenal'a az farkla mağlup oldu. Bu istikrar, Farke'nin önceki sözleşmesinin son yılına girilirken herhangi bir belirsizlik yaşanmasını istemeyen kulüp yönetimi için sözleşmesini uzatmayı öncelik hâline getirdi.
Genel müdür kulübün vizyonunu ana hatlarıyla anlattı
Görüşmelerin gidişatına ilişkin spekülasyonlar artsa da kulübün Farke'nin geleceğine yönelik tutumu aylardır değişmedi. Genel müdür Robbie Evans, daha önce devam eden görüşmeler hakkında konuşarak iki tarafın da iş birliğini sürdürmek istediğini vurgulamıştı.
Evans, Yorkshire Evening Post'un daha önce aktardığı açıklamasında, "Daniel burada harika bir iş çıkardı ve son iki sezondan çok memnunuz. Bunu sürdürmek, uzun vadeli projeyi geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Bu yüzden onunla uzun vadeli bir çözüm bulmaya çalışıyorduk" dedi.
Genel müdür sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözleşme görüşmelerine gelince, Daniel ile ben, Daniel'in ekibi ile ben son üç aydır çok iyi görüşmeler yaptık. Neyi başarmak istediğimiz ve uzun vadeli proje konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz."
- Getty Images Sport
Taktiksel gereklilikler ve kadrodaki rekabet
Saha dışından gelen olumlu haberlere rağmen Farke, takımının önündeki acil sorunlara, özellikle de yedek oyuncuların maçlara daha fazla etki etmesi gerektiğine odaklanmayı sürdürüyor. Yapılan değişikliklerin maçın gidişatını değiştiremediği son karşılaşmaların ardından teknik direktör, yedek kulübesindeki oyunculardan beklentilerini açıkça dile getirdi.
Yakın zamanda düzenlenen bir basın toplantısında Farke, sonradan oyuna giren oyuncuların son dönemdeki performanslarının beklentilerin altında kaldığını kabul etti. Lukas Nmecha'nın sezonun önceki bölümünde fark yarattığını, ancak üst düzey rakiplere karşı son maçlarda oyuna sonradan giren oyuncular için aynı şeyin söylenemeyeceğini belirtti. “Eğer etki yaratamazsanız, çoğu zaman yerinize başka birinin girme ihtimali doğar. Bu bir rekabet. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.”
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