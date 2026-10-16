Görüşmelerin gidişatına ilişkin spekülasyonlar artsa da kulübün Farke'nin geleceğine yönelik tutumu aylardır değişmedi. Genel müdür Robbie Evans, daha önce devam eden görüşmeler hakkında konuşarak iki tarafın da iş birliğini sürdürmek istediğini vurgulamıştı.

Evans, Yorkshire Evening Post'un daha önce aktardığı açıklamasında, "Daniel burada harika bir iş çıkardı ve son iki sezondan çok memnunuz. Bunu sürdürmek, uzun vadeli projeyi geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Bu yüzden onunla uzun vadeli bir çözüm bulmaya çalışıyorduk" dedi.

Genel müdür sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözleşme görüşmelerine gelince, Daniel ile ben, Daniel'in ekibi ile ben son üç aydır çok iyi görüşmeler yaptık. Neyi başarmak istediğimiz ve uzun vadeli proje konusunda hepimiz aynı fikirdeyiz."