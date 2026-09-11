Transfer döneminin son günündeki aciliyetin ya da ilk göreve getirilişindeki durumun aksine, mevcut görüşmeler son derece sabırlı bir şekilde yürütülüyor. Leeds yönetimi, ortak vizyonlarının kaçınılmaz olarak olumlu bir sonuca yol açacağı konusunda tamamen kendine güveniyor.

Evans şöyle dedi: "2023'te onu yeniden transfer etmemizin ya da transfer döneminin son gününde yapılan bir anlaşma türü bir işin aksine, zaman baskısı çok daha az ve bu nedenle hem onun ne istediği hem de bizim ne istediğimiz açısından bunu doğru şekilde yapmak için zamanımız var. Bunun uzun sürdüğünü düşünmüyorum.

"Bu sadece işi doğru yaptığımız anlamına geliyor ve ayrıca bunu doğru yapmak için zamanımız var. Bu yüzden grup olarak birlikte çalışmaya devam ettiğimiz sürece, ki bu konuda çok iyi durumdayız, endişeli değilim. Kısa cevap şu: Harika iş çıkardı, onun uzun vadede burada olmasını istiyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz."