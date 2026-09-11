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Leeds United, 'uzun vadeli' plan ortaya çıkarken Daniel Farke'nin sözleşmesiyle ilgili büyük bir ipucu verdi
Leeds'te sözleşme görüşmeleri sürüyor
Leeds'in genel müdürü Evans, kulübün teknik direktör Daniel Farke ile yeni bir sözleşme için aktif şekilde görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. Alman çalıştırıcının Elland Road'daki sözleşmesinde şu anda son yılına girildi.
Farke, 2023'teki gelişinden bu yana Leeds yönetimini derinden etkiledi. Geçen sezon Leeds'i Premier League'de 14. sıraya ve FA Cup'ta yarı finale taşımayı başardı; bunu da 2024-25'teki zorlu yükselme kampanyalarının üzerine inşa etti.
Bu sezon ligdeki ilk üç maçta toplanan beş puanın ardından kulüp, Farke'nin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak istiyor. Evans, teknik direktörü büyük övgüyle anarak şu ana kadar "harika bir iş" yaptığını söyledi.
- Getty Images Sport
Her iki taraf da aynı fikirde
Mevcut sözleşmesinin süresi dolmak üzere olmasına rağmen, Leeds cephesinde perde arkasında herhangi bir panik havası yok. Evans, yaz boyunca görüşmelerin herhangi bir katı son tarih ya da sürtüşme olmadan sorunsuz şekilde ilerlediğini açıkladı.
"Sözleşme görüşmelerine gelince, Daniel ve ekibiyle ben son üç aydır gerçekten çok iyi görüşmeler yaptık ve herkes aynı sayfada," dedi Evans, BBC'nin aktardığına göre.
Müzakereleri hızlandırmaya gerek yok
Transfer döneminin son günündeki aciliyetin ya da ilk göreve getirilişindeki durumun aksine, mevcut görüşmeler son derece sabırlı bir şekilde yürütülüyor. Leeds yönetimi, ortak vizyonlarının kaçınılmaz olarak olumlu bir sonuca yol açacağı konusunda tamamen kendine güveniyor.
Evans şöyle dedi: "2023'te onu yeniden transfer etmemizin ya da transfer döneminin son gününde yapılan bir anlaşma türü bir işin aksine, zaman baskısı çok daha az ve bu nedenle hem onun ne istediği hem de bizim ne istediğimiz açısından bunu doğru şekilde yapmak için zamanımız var. Bunun uzun sürdüğünü düşünmüyorum.
"Bu sadece işi doğru yaptığımız anlamına geliyor ve ayrıca bunu doğru yapmak için zamanımız var. Bu yüzden grup olarak birlikte çalışmaya devam ettiğimiz sürece, ki bu konuda çok iyi durumdayız, endişeli değilim. Kısa cevap şu: Harika iş çıkardı, onun uzun vadede burada olmasını istiyoruz ve bunun üzerinde çalışıyoruz."
- Getty Images Sport
Farke’yi uzun vadeli olarak elde tutmak
Leeds'in öncelikli hedefi, teknik direktörünü öngörülebilir gelecekte resmen güvence altına almak. Farke'nin takımda kalmasının sağlanması, kulüp birinci ligdeki konumunu daha da sağlamlaştırmaya çalışırken hayati önem taşıyan istikrarı garanti ediyor.
Şimdilik Farke'nin tüm dikkati doğrudan sahada olmaya devam edecek. Sözleşme görüşmeleri arka planda sessizce sürerken, o da takımını yaklaşan lig maçlarına hazırlamaya odaklanacak.
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