Leeds United, Manchester City maçını gölgeleyen yuhalama tartışmasının ardından, Norwich FA Cup maçı sırasında Ramazan ayı nedeniyle oyuna ara verilmesini taraftarlarından saygı göstermelerini isteyen bir açıklama yayınladı
Elland Road'da birlik çağrısı
Kulüp, Manchester City maçında duyulan yuhalamaların yaygın olarak kınanmasının ardından, yaptığı açıklamada, maçı izlemeye gelenlerin saygı göstermesini özellikle talep etti. Kulüp, bu kez Elland Road'da sıcak bir atmosferin sağlanmasını umuyor ve Pep Guardiola'nın takımına 1-0 yenildikleri maçta bazı taraftarların oyun durduğunda neden hayal kırıklığına uğradıklarını açıklamaya çalıştı.
Kulüp, iletişim hatalarını kabul ediyor
Leeds, resmi açıklamasında maçın ne zaman duraklatılacağını tam olarak belirtti: "Leeds'te saat 17:56'da güneş battıktan sonra uygun bir zamanda, yani Canaries ile oynadığımız maçın 75. dakikasında, hakem kısa bir süreliğine maçı durduracak ve her iki takımın oyuncularının kararlaştırılan protokole uygun olarak sıvı ve enerji takviyesi almalarına izin verecek." Geçtiğimiz hafta sonu yaşananları değerlendiren kulüp, "Geçtiğimiz hafta sonu Manchester City ile oynadığımız Premier League maçında da bir ara verildi, ancak bazı taraftarlar bu duruma boğazlama sesleriyle tepki gösterdi, bu da hayal kırıklığı yaratan ve beklenmedik bir durumdu."
Yuhalamalara cevap vermek
Leeds, bu yuhalamaların nedenini açıklamaya çalışarak şunları söyledi: "Elland Road'da Ramazan orucunu tutan oyuncuların oruçlarını bozmaları için bir maçın durdurulması ilk kez yaşandı. Geriye dönüp bakıldığında, Manchester City maçı öncesinde taraftarlara bu durumun yaşanacağını açıklamak için daha proaktif bir iletişim kurmalıydık, çünkü maçı izleyen bazı kişilerin bu konuda açık bir farkındalık eksikliği vardı.
Elland Road'daki büyük ekranımızda maçın neden durdurulduğunu açıklayan bir mesaj yayınladık, ancak bu mesaj stadyumun yaklaşık yüzde 25'inde, Güney Tribünü de dahil olmak üzere, görünmüyordu.
"2025 yılının Kasım ayında Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynadığımız önceki maçta, ikinci yarıda bir sakatlık molası sırasında 'taktik molası' nedeniyle maç tartışmalı bir şekilde durdurulmuştu ve takımlar saha kenarında toplandıkları için taraftarlar bunun tekrar olduğunu düşünmüş olabilirler (benzer bir olay geçen Salı günü Sunderland AFC ile oynanan maçta da yaşandı ve bu da yuhalamalara neden oldu).
"Maçın başlangıcındaki yoğunluk göz önüne alındığında, durma anında birçok oyuncu maçın neden durdurulduğunu anlamadı. Bu durum yayın görüntülerinde açıkça görülebilir ve taraftarların da kafasını karıştırmış olabilir."
Farke saha kenarı yasağına çarptırıldı
Leeds United teknik direktörü Daniel Farke, Manchester City ile oynanan son maçta yaptığı kötü davranış ve ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle yedek kulübesinde yer almayacak. Olayı değerlendiren Farke, "Jogging yapmak için oyundan atılmak doğru değil. Kötü bir söz, suçlama, küfür falan yoktu." Şikayetlerine rağmen, Leeds teknik direktörü karara itiraz etmemeyi tercih etti: "İtiraz etmedim, bunun tek bir basit nedeni var: [itiraz etseydim] bu konuyu iki hafta daha konuşacaktık ve herkesin futbola konsantre olması gerekiyor. Bu yüzden cezayı kabul ettim."
