Leeds, bu yuhalamaların nedenini açıklamaya çalışarak şunları söyledi: "Elland Road'da Ramazan orucunu tutan oyuncuların oruçlarını bozmaları için bir maçın durdurulması ilk kez yaşandı. Geriye dönüp bakıldığında, Manchester City maçı öncesinde taraftarlara bu durumun yaşanacağını açıklamak için daha proaktif bir iletişim kurmalıydık, çünkü maçı izleyen bazı kişilerin bu konuda açık bir farkındalık eksikliği vardı.

Elland Road'daki büyük ekranımızda maçın neden durdurulduğunu açıklayan bir mesaj yayınladık, ancak bu mesaj stadyumun yaklaşık yüzde 25'inde, Güney Tribünü de dahil olmak üzere, görünmüyordu.

"2025 yılının Kasım ayında Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynadığımız önceki maçta, ikinci yarıda bir sakatlık molası sırasında 'taktik molası' nedeniyle maç tartışmalı bir şekilde durdurulmuştu ve takımlar saha kenarında toplandıkları için taraftarlar bunun tekrar olduğunu düşünmüş olabilirler (benzer bir olay geçen Salı günü Sunderland AFC ile oynanan maçta da yaşandı ve bu da yuhalamalara neden oldu).

"Maçın başlangıcındaki yoğunluk göz önüne alındığında, durma anında birçok oyuncu maçın neden durdurulduğunu anlamadı. Bu durum yayın görüntülerinde açıkça görülebilir ve taraftarların da kafasını karıştırmış olabilir."