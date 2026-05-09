Leeds United, Juventus'un forvetini kadrosuna katmak için 'en avantajlı konumda' ve 'yüksek maaş' teklif edecek
Leeds, Openda için yapılan yarışta başı çekiyor
Football Insider’ın haberine göre, Coventry City’nin de yarışa katılmasına rağmen, Leeds United bu yaz Juventus’un forveti Lois Openda’yı kadrosuna katma konusunda favori konumunu koruyor.
West Yorkshire ekibi, yaklaşan transfer döneminde muhtemelen "çok pahalı" olacak bu transferi tamamlamak için daha avantajlı konumda görülüyor. Şu anda, forveti Premier League'e getirmek için tercih ettikleri yol, kiralama sonrası satın alma anlaşması.
Juventus, İtalya'da zorlu bir dönem geçiren 26 yaşındaki oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor ve kaynaklar, Leeds'in önemli bir mali taahhütte bulunmaya ve eski RB Leipzig oyuncusuna "yüksek maaş" ödemeye hazır olduğunu belirtiyor. Openda, bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı ve sadece iki gol attı.
Juventus, Belçikalı forvetle yollarını ayırmaya hazır
Openda, geçen yaz RB Leipzig'den kiralık olarak transfer edildiğinde Juventus'a büyük beklentilerle gelmişti, ancak şu ana kadar bu beklentileri hiç karşılayamadı.
Belçikalı oyuncunun Torino'ya transferi, önceden kararlaştırılan bir madde gereği kalıcı hale gelmek üzere ve İtalyan devi bunun için 35 milyon sterlin civarında bir ücret ödeyecek. Kalıcı transferin gerçekleşmesine rağmen, kulüp yönetimi şimdiden forvet için bir çıkış stratejisi arıyor.
Luciano Spalletti ve ekibi, önümüzdeki sezon öncesinde bu forveti hemen transfer etmeye karar verdi. Openda, Leipzig'de geçirdiği iki yıl boyunca 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydeden oyuncudan çok uzak bir performans sergiledi ve bu da Juventus'taki geleceğini belirsiz hale getirdi.
Daniel Farke için stratejik takviyeler
Leeds’in transfer planlarında son aylarda yeni bir forvetin en öncelikli hedef olarak belirlendiği görülüyor ve kulüp, Openda transferini sonuçlandırmaya kararlı.
Kulüp, gelecek sezon sıralamada daha üst sıralara tırmanabilmek için, sahada Dominic Calvert-Lewin'e yüksek kaliteli gol desteği sağlamak istiyor. Coventry de Openda'ya büyük ilgi gösteriyor olsa da, şu anda sıralamada Leeds'in gerisinde kaldıkları açık.
Elland Road'daki transfer ekibi, Openda'nın Serie A'nın taktiksel zorluklarına uyum sağlamakta zorlanmasına rağmen, Bundesliga'daki geçmiş performansının onun doğuştan gelen kalitesini kanıtladığına inanıyor. Farke'nin, forvetin hareketliliği ve çok yönlülüğünden etkilendiği ve Premier League'de uygulanan daha geniş oyun tarzı içinde en iyi formuna kavuşabileceğine inandığı bildiriliyor.
Football Insider, Nisan ayında Leeds’in bu yaz Openda için olası bir kiralama-satın alma anlaşması kapsamında fiyatın düşmesini umduğunu ortaya koymuştu. Juventus, forvet için yaptığı 35 milyon sterlinlik harcamayı mümkün olduğunca geri kazanmaya çalışıyor, ancak Leeds, bu kadar yüksek bir rakama çıkmaya niyetli olmadığını açıkça belirtti. Müzakerelerin, anlaşmaya dahil edilen satın alma opsiyonunun nihai değerine odaklanması bekleniyor.
Ayrıca, gelecek sezon öncesinde bütçelerini birden fazla yeni transfer arasında dağıtmak istedikleri için, satın alma opsiyonunu daha ileriye ertelemek istiyorlar.