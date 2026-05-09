Leeds United, Juventus'un forvetini kadrosuna katmak için 'en avantajlı konumda' ve 'yüksek maaş' teklif edecek

Football Insider’ın haberine göre, Coventry City’nin de yarışa katılmasına rağmen, Leeds United bu yaz Juventus’un forveti Lois Openda’yı kadrosuna katma konusunda favori konumunu koruyor.

West Yorkshire ekibi, yaklaşan transfer döneminde muhtemelen "çok pahalı" olacak bu transferi tamamlamak için daha avantajlı konumda görülüyor. Şu anda, forveti Premier League'e getirmek için tercih ettikleri yol, kiralama sonrası satın alma anlaşması.

Juventus, İtalya'da zorlu bir dönem geçiren 26 yaşındaki oyuncuyu elinden çıkarmak istiyor ve kaynaklar, Leeds'in önemli bir mali taahhütte bulunmaya ve eski RB Leipzig oyuncusuna "yüksek maaş" ödemeye hazır olduğunu belirtiyor. Openda, bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı ve sadece iki gol attı.