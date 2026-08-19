Getty Images Sport
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Leeds United, Joe Rodon'la nikâh tazeledi! Galli savunmacı Elland Road'da yeni dört yıllık sözleşme imzaladı
Elland Road projesine bağlılık
Leeds United, Rodon'ın yeni dört yıllık sözleşmeye imza attığını resmen açıkladı. Böylece savunmacı, kulübün defans hattının temel taşlarından biri olmaya devam edecek. 28 yaşındaki oyuncunun 2028'e kadar süren önceki bir anlaşması vardı ancak kulüp, istikrarlı performansını ve liderliğini ödüllendirmek için hızlı davrandı.
Duyurunun ardından LUTV'ye konuşan Rodon, West Yorkshire'daki kalış süresini uzatmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Savunmacı, kulübün profesyonel hayatı ve kişisel iyi oluşu üzerindeki önemli etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sanırım bunu ilk günden beri söylüyorum; bu kulübe geldiğim günden bu yana kulüpteki herkes bana karşı gerçekten harikaydı ve ben de burayı çok sevdim. Bu yüzden burada geçireceğim süreyi uzatmak ve umarım burada daha uzun yıllar geçirmek beni çok mutlu ediyor. Başarılı bir geleceği dört gözle bekliyorum."
- Getty Images Sport
Londra'dan Leeds'e hayati bir yolculuk
Rodon'ın Elland Road'daki yolculuğu 2023'te, ilk olarak Tottenham Hotspur'dan kiralık olarak gelmesiyle başladı. Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve sonunda üç verimli sezonda 136 maçta forma giydi. Bu dönemde Galli oyuncu üç gol katkısı verdi, ancak asıl öne çıkan özelliği savunmadaki üstün performansı oldu.
Tecrübeli savunmacı, kulübün net vizyonunu en iyi yıllarını Leeds United'a adama kararının başlıca nedeni olarak gösterdi. "Benim için, buraya geldiğimden beri geldiğimiz yön ve bir bakıma çıktığım yolculuk, burada var olan hırs ve proje, karar vermeyi çok kolaylaştırdı. Kulübün bana inanması ve bana bu fırsatı vermesi nedeniyle çok minnettarım. Gerçekten çok mutluyum ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Kariyerimde hiç bu kadar mutlu olmamıştım" diye konuşan Rodon, açıklamasında böyle dedi.
Savunma mirası oluşturmak
Galler milli oyuncu, Premier League'e yükselmeyi başaran kadronun kilit parçalarından biriydi. Rodon, 2024-25 Championship sezonunda ligdeki 46 maçın tamamına ilk 11'de başladı ve bu başarı, Leeds'in şampiyonlukla sonuçlanan sezonunun temelini oluşturdu. Bunu geçen sezon Premier League'de 35 maça çıkarak takip etti; kulübün küme düşmekten sekiz puan farkla kurtulmasında kritik bir rol oynadı ve takım sezonu sonunda 14. sırada tamamladı.
Rodon'ın Elland Road taraftarıyla kurduğu güçlü bağ da sözleşmesini uzatmasında belirleyici etkenlerden biri oldu. Kulüpteki ortamı, kariyerinde eşine az rastlanır bir şey olarak tanımladı. Rodon, "Artık her şey bana son derece normal geliyor. Leeds benim için artık ikinci evim gibi" dedi. "Taraftarlarla ve kulüpteki herkesle aramdaki bağ tarif edilemez."
- (C)Getty Images
Geleceği inşa etmek
Rodon ile yapılan sözleşme uzatma anlaşması, hareketli bir yaz transfer döneminde Leeds yönetiminin ortaya koyduğu son kararlılık mesajı oldu. Kulüp, 22 Ağustos'ta Nottingham Forest deplasmanında oynayacağı Premier League açılış maçı öncesinde A takım kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasında aktif davranarak James Trafford, Harry Wilson, Tarik Muharemovic ve Nico Elvedi gibi isimleri kadrosuna kattı.
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