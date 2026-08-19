Leeds United, Rodon'ın yeni dört yıllık sözleşmeye imza attığını resmen açıkladı. Böylece savunmacı, kulübün defans hattının temel taşlarından biri olmaya devam edecek. 28 yaşındaki oyuncunun 2028'e kadar süren önceki bir anlaşması vardı ancak kulüp, istikrarlı performansını ve liderliğini ödüllendirmek için hızlı davrandı.

Duyurunun ardından LUTV'ye konuşan Rodon, West Yorkshire'daki kalış süresini uzatmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Savunmacı, kulübün profesyonel hayatı ve kişisel iyi oluşu üzerindeki önemli etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: "Sanırım bunu ilk günden beri söylüyorum; bu kulübe geldiğim günden bu yana kulüpteki herkes bana karşı gerçekten harikaydı ve ben de burayı çok sevdim. Bu yüzden burada geçireceğim süreyi uzatmak ve umarım burada daha uzun yıllar geçirmek beni çok mutlu ediyor. Başarılı bir geleceği dört gözle bekliyorum."