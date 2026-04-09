Leeds United'ın forveti, Daniel Farke'nin takımının ayrılmasına yeşil ışık yakmasıyla La Liga'ya transfer konusunda 'çok ilgileniyor'
Mateo Joseph, İspanya'ya kalıcı olarak transfer olmayı hedefliyor
Bu sezon Mallorca formasıyla memleketinde geçiren 22 yaşındaki oyuncu, Elland Road'dan uzaktayken gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti; İspanya'nın en üst liginde 2 gol ve 3 asist kaydetti. Football Insider'a göre, ilk kiralama sözleşmesinde Mallorca'nın transferi kalıcı hale getirme konusunda belirli bir opsiyon bulunmasa da, Leeds artık satışa yeşil ışık yakmaya hazır. İspanya genç milli takımında forma giyen oyuncu, geleceğini İber Yarımadası'nda gördüğünü açıkça belirtti ve Farke'nin ilk takım seçeneklerini sadeleştirmek isteyen Yorkshire kulübü, onun yoluna çıkması pek olası görünmüyor.
Farke, yaz aylarında yaşanan gerginliğin ardından forvetten ayrıldı
Joseph'in ayrılmasına yeşil ışık yakılması kararı, Elland Road yönetiminin tutumunda bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Geçen yaz, forvet oyuncusu ayrılmayı zorlamaya kararlıydı ve hatta takımın Almanya'daki sezon öncesi turu için kadroyla birlikte seyahate çıkmayı reddederek radikal bir adım atmıştı. Leeds sonunda kiralanmasına razı olsa da, daha önce onu kalıcı olarak kaybetme konusunda isteksizdi. Ancak Joseph, artık Farke yönetimindeki uzun vadeli projenin bir parçası olarak görülmüyor. 2028 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle Leeds, makul bir ücret talep etmek için güçlü bir konumda bulunuyor, ancak her iki taraf da artık yeni bir başlangıç yapma konusunda hemfikir. Nitekim, forvet oyuncusuna olan ilgi, bu sezon İspanya'da gösterdiği istikrarlı performansların ardından hala yüksek.
Premier Lig'de kalma mücadelesi, transfer stratejisinin anahtarı
Leeds, Premier Lig'in kalıcı takımlarından biri haline gelme hedefiyle kadro derinliğine ve üst düzey kaliteye öncelik veriyor. Joseph'in ayrılığı kesin gibi görünse de, kulüp kilit savunma oyuncularını kadroda tutmak için çok daha büyük bir mücadeleyle karşı karşıya. Football Insider'ın haberine göre, Whites, Tottenham ve Newcastle'ın ilgisini çeken Pascal Struijk'i tutmak için elinden geleni yapıyor. Transfer dönemi yaklaşmasına rağmen, kulübün öncelikli hedefi sezonu güçlü bir şekilde bitirmek. Elland Road kulübü için tarihi bir sezon oldu; kulüp, West Ham United'a karşı dramatik bir penaltı atışları galibiyetiyle FA Cup yarı finallerine yükseldi. En iyi yeteneklerini elinde tutabilmesi, muhtemelen üst ligdeki yerini korumaya bağlı olacak.
Elland Road'da kadroda büyük değişiklik bekleniyor
Joseph'in takımdan ayrılması beklenirken, Leeds şimdiden yaz transfer döneminde takıma katılması muhtemel isimlere yönelmiş durumda. Kulübün sıralamada yükselme hedefi, daha yüksek profilli transferlere yer açmak için kadro dışı kalan bazı oyuncuların takımdan ayrılabileceği anlamına geliyor. Joseph'in La Liga'da kalıcı bir yuva kurma isteği, Leeds'in kendi transfer çalışmaları için kaynak yaratma planına tam olarak uyuyor. Forvet, daha önce Real Betis ve hatta Wrexham gibi kulüplerin ilgisini çekmişti, ancak İspanya'nın en üst ligine dönmek onun önceliği gibi görünüyor. Sezonun sonuna yaklaşırken, Leeds taraftarları, kulübün Farke yönetiminde bir sonraki adımı atmaya hazırlandığı için yoğun bir transfer dönemi bekleyebilir.