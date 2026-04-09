Leeds United'ın forveti, Daniel Farke'nin takımının ayrılmasına yeşil ışık yakmasıyla La Liga'ya transfer konusunda 'çok ilgileniyor'

Joseph'in ayrılmasına yeşil ışık yakılması kararı, Elland Road yönetiminin tutumunda bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Geçen yaz, forvet oyuncusu ayrılmayı zorlamaya kararlıydı ve hatta takımın Almanya'daki sezon öncesi turu için kadroyla birlikte seyahate çıkmayı reddederek radikal bir adım atmıştı. Leeds sonunda kiralanmasına razı olsa da, daha önce onu kalıcı olarak kaybetme konusunda isteksizdi. Ancak Joseph, artık Farke yönetimindeki uzun vadeli projenin bir parçası olarak görülmüyor. 2028 yılına kadar süren sözleşmesi nedeniyle Leeds, makul bir ücret talep etmek için güçlü bir konumda bulunuyor, ancak her iki taraf da artık yeni bir başlangıç yapma konusunda hemfikir. Nitekim, forvet oyuncusuna olan ilgi, bu sezon İspanya'da gösterdiği istikrarlı performansların ardından hala yüksek.