Bielsa’nın görevi, taktiksel deha ile tipik “Bielsista” gerilimlerinin bir karışımı oldu. Yaklaşık %42’lik bir galibiyet oranına sahip olsa da, yöntemleri her zaman geleneksel kesim tarafından hoş karşılanmadı. En dikkat çekici örnek olarak, efsanevi forvet Luis Suárez daha önce teknik direktörün saha dışı yönetim tarzı ve yarattığı zorlu ortam hakkında açıkça konuşmuştu.

Bu iç gerilimlere rağmen, Uruguay halkı yenilenen kadroyu büyük ölçüde benimsemiştir. 2026 turnuvasına yaklaşırken, Uruguay'ın İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı zorlu H Grubu'nu aşabileceğine dair gerçek bir iyimserlik vardır. Montevideo'daki yerel haberler, Bielsa'nın yorumlarını destekleyerek, turnuva sona erdiğinde gerçekten de görevinden ayrılacağını öne sürmektedir.