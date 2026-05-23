Çeviri:
Leeds United efsanesi Marcelo Bielsa, Uruguay milli takım teknik direktörü şok bir açıklama yaparken, Dünya Kupası'ndan sonra ne yapmayı planladığını açıkça ortaya koyuyor gibi görünüyor
El Loco için kesin bir son mu?
70 yaşındaki Arjantinli teknik direktör, Mayıs 2023’ten bu yana Güney Amerika’nın dev kulübünün başında bulunuyor. Görevde olduğu 36 maçta kendine özgü yüksek tempolu oyun stilini uygulayan Bielsa, Uruguay’ı 2024 Copa America’da üçüncülüğe taşıdı. Ancak son açıklamaları, milli takımdaki serüveninin sonunun yaklaştığını gösteriyor.
Uruguay Futbol Federasyonu'nun düzenlediği bir etkinlikte konuşan Bielsa, profesyonel geleceği hakkında şaşırtıcı derecede samimi açıklamalarda bulundu. "İşimiz Dünya Kupası ile sona eriyor," dedi. "Dünya Kupası'na katılmak, herhangi bir profesyonel sporcunun kariyerinde bir mucizedir. Dünya Kupası gibi bir turnuvanın tadını çıkarmama izin verdiği için Uruguay'a sonsuza kadar minnettar olacağım."
Montevideo'da başarı ve sürtüşmeler
Bielsa’nın görevi, taktiksel deha ile tipik “Bielsista” gerilimlerinin bir karışımı oldu. Yaklaşık %42’lik bir galibiyet oranına sahip olsa da, yöntemleri her zaman geleneksel kesim tarafından hoş karşılanmadı. En dikkat çekici örnek olarak, efsanevi forvet Luis Suárez daha önce teknik direktörün saha dışı yönetim tarzı ve yarattığı zorlu ortam hakkında açıkça konuşmuştu.
Bu iç gerilimlere rağmen, Uruguay halkı yenilenen kadroyu büyük ölçüde benimsemiştir. 2026 turnuvasına yaklaşırken, Uruguay'ın İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı zorlu H Grubu'nu aşabileceğine dair gerçek bir iyimserlik vardır. Montevideo'daki yerel haberler, Bielsa'nın yorumlarını destekleyerek, turnuva sona erdiğinde gerçekten de görevinden ayrılacağını öne sürmektedir.
Küresel sahneye geri dönüş
Bielsa için 2026 Dünya Kupası, daha önce Arjantin ve Şili milli takımlarını çalıştırmış olan teknik adamın uluslararası sahnedeki mirasını pekiştirmek için son bir fırsat niteliğinde. 70 yaşındaki teknik adam, modern futbolun en etkili isimlerinden biri olmaya devam ediyor ve Elland Road'daki çalışmaları, son dönemdeki başarısının mihenk taşı olmaya devam ediyor. Leeds'teki büyük popülaritesi, 2019-2020 sezonunda kulübü Championship şampiyonluğuna taşıyarak takımı nihayet Premier Lig'e geri döndürmesinden kaynaklanıyor.
Mart ayında Wembley'de Three Lions ile oynanan dostluk maçı için İngiliz topraklarına duygusal bir dönüş yaptı. 1-1 berabere biten bu maçta Leeds'in forveti Dominic Calvert-Lewin de forma giydi, ancak forvet oyuncusu Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna alınmadı.
2002'nin hayaletlerinin peşinde, yepyeni bir Uruguay rüyasıyla
Bielsa, 2002 yılında Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası sahnesine çıkmış, ancak La Albiceleste'nin ilk turda şok edici bir şekilde elenmesiyle bu turnuva acı bir deneyim olarak kalmıştı. Şimdi ise Uruguay'ın başında olan bu taktik dehası, o tarihi başarısızlığı telafi etmeye ve yaklaşan dünya turnuvasında kalıcı bir iz bırakmaya kararlı.