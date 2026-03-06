Leeds United efsanesi, herhangi bir transferden daha değerli olan Elland Road'un değerini ve bunun Whites'ı Premier Lig'de tutmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor

Geçen sezon 100 puan toplayarak şampiyonluk unvanının tadını çıkaran takım, kupayı kazanarak birinci lige dönüş biletini aldı. İngiliz futbolunun elitleri arasında rekabetçi kalmak hiç de kolay olmayacaktı.

Ancak Leeds, maçı değiştirebilecek yetenekleri sınırsız enerjiyle birleştiren bir kadro oluşturdu. Her ev sahibi maçında dik tribünlerden gelen gürültü, en çok aranan şey olan marjinal kazançları elde etmeye yardımcı oluyor.

Whites, nispeten az sayıdaki transfer dönemlerinde milyarlarca pound yatırım yapmaktan çekinmeyen rakiplerinin harcama gücüne henüz yetişemediği için, değerli puanları elde etmek için yaratıcı olmak zorunda.

Transfer piyasasında Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson ve Anton Stach gibi oyuncularla değer yaratıldı, ancak Leeds'in en iyi hamlesi, sadık taraftarlarına tezahürat edecek bir şey vermek oldu.