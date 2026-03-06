Getty
Leeds United efsanesi, herhangi bir transferden daha değerli olan Elland Road'un değerini ve bunun Whites'ı Premier Lig'de tutmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor
Övünmek için bir neden: Leeds, tutkulu taraftar kitlesine beklentilerini karşılıyor
Geçen sezon 100 puan toplayarak şampiyonluk unvanının tadını çıkaran takım, kupayı kazanarak birinci lige dönüş biletini aldı. İngiliz futbolunun elitleri arasında rekabetçi kalmak hiç de kolay olmayacaktı.
Ancak Leeds, maçı değiştirebilecek yetenekleri sınırsız enerjiyle birleştiren bir kadro oluşturdu. Her ev sahibi maçında dik tribünlerden gelen gürültü, en çok aranan şey olan marjinal kazançları elde etmeye yardımcı oluyor.
Whites, nispeten az sayıdaki transfer dönemlerinde milyarlarca pound yatırım yapmaktan çekinmeyen rakiplerinin harcama gücüne henüz yetişemediği için, değerli puanları elde etmek için yaratıcı olmak zorunda.
Transfer piyasasında Dominic Calvert-Lewin, Gabriel Gudmundsson ve Anton Stach gibi oyuncularla değer yaratıldı, ancak Leeds'in en iyi hamlesi, sadık taraftarlarına tezahürat edecek bir şey vermek oldu.
Elland Road'un atmosferi neden herhangi bir transferden daha değerli?
Şampiyonluk kazanan eski Leeds yıldızı McAllister de bunu kabul ediyor. Grosvenor Casino ile birlikte konuşan efsanevi İskoç orta saha oyuncusu, GOAL'a Elland Road'un coşkulu atmosferinin büyük paralı transferlerden daha değerli olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Kesinlikle. Elland Road futbol oynamak için harika bir yer ve bence taraftarlar sahada bir grup oyuncu gördüklerinde - Leeds'in şu anda sahip olduğu oyuncuların seviyesi ile geçmişte sahip olduğu oyuncuların seviyesi arasında tartışmalar olabilir - ama o kalabalık maçın başlangıcını yaşadıklarını hissettikleri ve maç sırasında sahaya çıkan oyuncuların kendileri için her şeyi verdiklerini gördükleri anda, inanılmaz bir destek alırsınız.
“Her şeyden önce, onların görmek istediği şey budur. Elbette çekici bir futbol görmek istiyorlar, oyuncuların bireysel yeteneklerini sergilemelerini istiyorlar, ama bence şu anda bulundukları noktada, bir mücadele içindeler ve altlarında yer alan takımlarla aralarında bir fark var. Benim hissettiğim, yeterli güçleri olduğu, ama bu güçleri ancak taraftarlar onlara destek olursa yeterli olacak ve bence Daniel bunu başardı. Bence bunu bu yıl kanıtladı.”
Taktiksel değişiklik: Farke cesur kararlarla ayrılık söylentilerini susturdu
McAllister, bu sezon Leeds'e çok yarar sağlayan taktiksel değişikliğe değindi. Bir ara geleceği hakkında sorularla karşı karşıya kalan Farke, en parlak spot ışıkları altında çalışırken büyük kararlar almaktan çekinmediğini kanıtladı: "Etihad'da, [Manchester City'ye karşı] biraz gerideyken, üçlü savunmaya geçtiler ve sadece değişiklik yaptılar ve Calvert-Lewin'e biraz daha hızlı pas vermeye başladılar. Bu, sezonlarını tersine çevirdi.
“Geçen gece Sunderland maçını izlemek ilginçti. Bence biraz fazla temkinliydiler ve Sunderland'ı yenmek yerine beraberliği korumaya çalışıyorlardı. Sunderland maçı pek iyi değildi, bu yüzden bence bundan ders alacaklardır. Bence biraz daha cesur olup topu Calvert-Lewin'e gönderip ona iyi paslar verirlerse, o da taraftarlarla birlikte Leeds'i Premier Lig'de tutacak bir başka katalizör olacak.”
Leeds'in 2025-26 sezonu fikstürü: Beyazlar için kritik son düzlük
Leeds, Sunderland'a 1-0 yenilerek ligde 15. sıraya geriledi ve kalan 9 maçla küme düşme hattından 3 sıra ve 3 puan uzaklıkta. Wolves, Burnley, West Ham, Tottenham, Brighton ve Crystal Palace dahil olmak üzere, etraflarındaki takımların çoğuyla henüz oynamadılar.
Ancak dikkatler FA Cup'a kaymak üzere. Whites, efsanevi ev sahibi atmosferinin Pazar günü Championship ekibi Norwich ile oynayacakları beşinci tur maçında ve çeyrek finallere yükselmede kendilerine yardımcı olmasını umuyor.
