ABD'li milli oyuncu, West Yorkshire'da kulübün uzun vadeli hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceği için duyduğu heyecanı dile getirirken, kalma isteğinin net olması sayesinde sözleşme görüşmelerinin sorunsuz ilerlediğini kabul etti.

Yeni sözleşmesiyle ilgili konuşan Aaronson, kulübün resmi internet sitesine şu ifadeleri kullandı: "Bu kulüpte olmak ve bu projenin bir parçası olmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Çok iddialı bir proje. Harika bir kulüp ve burada olmayı seviyorum. Aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bence bu kararı vermek benim için kolaydı ve geleceğin neler getireceği konusunda çok heyecanlıyım."