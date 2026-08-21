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Leeds United, ABD Milli Takımı yıldızı Brenden Aaronson'a yeni sözleşme verdi; oyuncu geleceğini Daniel Farke'nin Premier League projesine bağladı
Yeni sözleşme geleceği güvence altına aldı
Aaronson, önceki sözleşmesinin son 12 ayına girerken üç yıllık yeni bir kontrat imzalayarak geleceğini resmen Leeds'e bağladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu hafta Joe Rodon ve Jayden Bogle'un yeni sözleşmelerinin ardından Elland Road'a uzun vadeli bağlılığını taahhüt eden üçüncü kilit oyuncu oldu. Bu karar, Farke yönetiminde geçen sezon takımın üst ligde kalıcı olmasına yardımcı olan etkileyici ve istikrarlı bir performansın ardından geldi.
- Action Plus
Amerikalı oyun kurucu mutluluğunu dile getirdi
ABD'li milli oyuncu, West Yorkshire'da kulübün uzun vadeli hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceği için duyduğu heyecanı dile getirirken, kalma isteğinin net olması sayesinde sözleşme görüşmelerinin sorunsuz ilerlediğini kabul etti.
Yeni sözleşmesiyle ilgili konuşan Aaronson, kulübün resmi internet sitesine şu ifadeleri kullandı: "Bu kulüpte olmak ve bu projenin bir parçası olmak bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Çok iddialı bir proje. Harika bir kulüp ve burada olmayı seviyorum. Aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bence bu kararı vermek benim için kolaydı ve geleceğin neler getireceği konusunda çok heyecanlıyım."
Yaz transfer hamleleri seçenekleri güçlendiriyor
Aaronson, 2023-24 sezonunda Union Berlin'deki kiralık dönemi dışında yalnızca Leeds formasıyla 129 maça çıktı, 14 gol attı ve 10 asist yaptı. 2025-26'da tüm kulvarlarda 42 kez forma giyen oyuncu, dört gol ve beş asist kaydetti; Farke'nin kadrosunda yalnızca Anton Stach (66), ondan daha fazla pozisyon yarattı (37). Sözleşmesini yenilemesi, Leeds'in Harry Wilson, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic ve James Trafford ile kadrosunu güçlendirdiği verimli bir transfer döneminin devamı niteliğinde.
- AFP
Açılış maçı zorluk yaratıyor
Leeds, 2026-27 Premier League sezonuna bu cumartesi City Ground deplasmanında Nottingham Forest ile karşılaşarak başlayacak. Farke'nin ekibini, bu statta üst üste 14 lig deplasmanında galibiyet alamamış olmaları nedeniyle zorlu bir sınav bekliyor. Ancak Leeds, sezonun açılış maçlarında güçlü bir geçmişe sahip ve son 18 üst düzey lig sezonu açılışının yalnızca ikisini kaybetti.
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