Leeds teknik direktörü Daniel Farke, “büyük isim” tehdidini bertaraf etti ancak eski Elland Road yıldızından “üç maç”lık bir uyarı aldı

Bu durumun ne kadar süreceği henüz belli değil. Farke’nin bu son derece zorlu görevde kalabilmek için yeterince çaba gösterip göstermediği sorulduğunda, Leeds altyapısından yetişen Kilgallon – Right Bet ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Bu konu geçen sezon da biraz gündeme gelmişti, özellikle de takım zorlu bir dönemden geçerken.

“Sanırım Man City, Liverpool ve Chelsea maçlarının arka arkaya geldiği bir dönem vardı ve herkes şöyle diyordu: ‘Artık kovulacak, imkansız, formları çok kötü, başkan da bu konudan bahsediyor, kalabilmesi için bu puanları nereden toplayacaklar? O da sahaya çıktı, Man City maçında dizilişi değiştirdi ve takım bambaşka bir hal aldı.

“Bence başkan ve kulüp sahipleri, oyuncuların hâlâ onun için oynadığını gördüler. Bazen bazı takımları izlerken ‘bu çocuklar artık pes etmiş, bu teknik direktörün kalmasını istemiyorlar’ diye düşünürsünüz. Ama bir şey vardı; sanırım Elland Road’da Chelsea’ye karşı oynadığımız maçtı; o maçta çocuklar sahada onun için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlardı – tabii ki her zaman olduğu gibi maçı kazanmak için, ama aynı zamanda onun için de oynuyorlardı.

“Bazıları ‘burada teknik direktörü sevmiyorlar, havada bir şeyler var, değil mi?’ diyebilir. Bence soyunma odasını tam anlamıyla ele geçirmiş durumda. Bence oyuncular onu gerçekten seviyor. Ama sadece birkaç iyi sonuca ihtiyacın var, değil mi? Birkaç maç istediğin gibi gitmezse, arkanı kollamaya başlarsın. Şu anda Premier Lig’de iki ya da üç maç kaybedersen, ‘Başım belada’ dersin. Özellikle de Leeds United stadyumunu genişletiyor ve artık ciddi bir hamle yapıyorlar.

“Ama Farke benim için kesinlikle harika işler çıkardı. Bence muhteşemdi. Geçen sezon, onlar üst düzey bir takımdı. Her maçta mücadele ettiler. Ligin alt sıralarında olduklarını biliyorum ve muhtemelen son beş, altı maçta küme düşme tehlikesinden tamamen kurtulmuşlardı. Ama Elland Road’da izlediğim her maçta, her maçta mücadele ettiler. West Ham gibi ezilip geçilmediler. Leeds, kaybetseler bile her zaman 1-0 gibi skorlarla kaybederdi. Her maçta mücadele ettiler.

“Bu yüzden Farke’nin kesinlikle harika bir iş çıkardığını düşünüyorum, gerçekten öyle. Ve bence kulüp sahipleri de ondan hoşlanıyor, ama sadece üç mağlubiyet yeter ki, o zaman arkanıza bakmaya başlarsınız.”