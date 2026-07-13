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Leeds teknik direktörü Daniel Farke, “büyük isim” tehdidini bertaraf etti ancak eski Elland Road yıldızından “üç maç”lık bir uyarı aldı
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Leeds, saha içinde ve dışında büyük hayaller kuruyor
Batı Yorkshire’da iddialı planlar hazırlanıyor; bu proje, ünlü bir tarihi stadyumda uzun zamandır beklenen yenileme çalışmalarını da içeriyor. Bilet satışlarında talebin arzı aşmasıyla birlikte, yakında daha fazla taraftar stadyuma kabul edilecek.
Taraftarlar, sahadaki performanslarla eğlenmeyi umuyor; transfer piyasasında yapılan akıllı hamleler sayesinde Leeds, İngiliz futbolunun elitleri arasındaki konumunu sağlamlaştırmayı başardı.
Geçen sezon, Leeds'in küme düşme hattıyla arasında sekiz puanlık bir fark olması ve ikinci lig şampiyonluğunu kazandıktan sadece 12 ay sonra Championship'e geri dönmesi sayesinde, ligde kalma mücadelesi nispeten kolay bir şekilde sonuçlandı.
Bu başarıları tekrarlamak ve nihayetinde daha da ileriye götürmek kolay olmayacak; zira tüm rakipler bir kez daha büyük harcamalar yapmaya hazır. Leeds, 49ers Enterprises sahiplik grubundan daha fazla destek ararken, çevresindeki takımlarla aynı hızda ilerlemeli.
Kulüp, Avrupa kupalarına ve ulusal kupa yarışlarına doğru bir hamle yapmak istiyor; bunun için sahada ve teknik direktör koltuğunda bu amaca hizmet edecek ilham verici figürlere ihtiyaç duyuluyor. Farke şimdilik bu kriteri karşılıyor ve sözde daha büyük isimleri takıma katma isteğine direniliyor.
Farke, Leeds için doğru kişi olmaya devam edecek mi?
Bu durumun ne kadar süreceği henüz belli değil. Farke’nin bu son derece zorlu görevde kalabilmek için yeterince çaba gösterip göstermediği sorulduğunda, Leeds altyapısından yetişen Kilgallon – Right Bet ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Bu konu geçen sezon da biraz gündeme gelmişti, özellikle de takım zorlu bir dönemden geçerken.
“Sanırım Man City, Liverpool ve Chelsea maçlarının arka arkaya geldiği bir dönem vardı ve herkes şöyle diyordu: ‘Artık kovulacak, imkansız, formları çok kötü, başkan da bu konudan bahsediyor, kalabilmesi için bu puanları nereden toplayacaklar? O da sahaya çıktı, Man City maçında dizilişi değiştirdi ve takım bambaşka bir hal aldı.
“Bence başkan ve kulüp sahipleri, oyuncuların hâlâ onun için oynadığını gördüler. Bazen bazı takımları izlerken ‘bu çocuklar artık pes etmiş, bu teknik direktörün kalmasını istemiyorlar’ diye düşünürsünüz. Ama bir şey vardı; sanırım Elland Road’da Chelsea’ye karşı oynadığımız maçtı; o maçta çocuklar sahada onun için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlardı – tabii ki her zaman olduğu gibi maçı kazanmak için, ama aynı zamanda onun için de oynuyorlardı.
“Bazıları ‘burada teknik direktörü sevmiyorlar, havada bir şeyler var, değil mi?’ diyebilir. Bence soyunma odasını tam anlamıyla ele geçirmiş durumda. Bence oyuncular onu gerçekten seviyor. Ama sadece birkaç iyi sonuca ihtiyacın var, değil mi? Birkaç maç istediğin gibi gitmezse, arkanı kollamaya başlarsın. Şu anda Premier Lig’de iki ya da üç maç kaybedersen, ‘Başım belada’ dersin. Özellikle de Leeds United stadyumunu genişletiyor ve artık ciddi bir hamle yapıyorlar.
“Ama Farke benim için kesinlikle harika işler çıkardı. Bence muhteşemdi. Geçen sezon, onlar üst düzey bir takımdı. Her maçta mücadele ettiler. Ligin alt sıralarında olduklarını biliyorum ve muhtemelen son beş, altı maçta küme düşme tehlikesinden tamamen kurtulmuşlardı. Ama Elland Road’da izlediğim her maçta, her maçta mücadele ettiler. West Ham gibi ezilip geçilmediler. Leeds, kaybetseler bile her zaman 1-0 gibi skorlarla kaybederdi. Her maçta mücadele ettiler.
“Bu yüzden Farke’nin kesinlikle harika bir iş çıkardığını düşünüyorum, gerçekten öyle. Ve bence kulüp sahipleri de ondan hoşlanıyor, ama sadece üç mağlubiyet yeter ki, o zaman arkanıza bakmaya başlarsınız.”
Leeds, Premier Lig’de kalmaktan daha fazlasını hedefliyor
Leeds’te hedeflerin yeniden gözden geçirilip geçirilmediği konusunda daha fazla sorgulanınca – artık sadece ligde kalmanın takımın en büyük hedefi olmadığı ve 2026-27 sezonunda olumlu bir ilerleme kaydetmenin önemli olduğu göz önünde bulundurularak – Kilgallon şunları ekledi: “Kesinlikle. Sanırım sezonun son maçında hepiniz stadyumdan dışarı çıkarıldınız ve buldozerler içeri girdi! Sezonun son maçı biter bitmez ‘Bob the Builder’ dizisi başladı.
“Elland Road’un yeniden düzgün bir stadyum gibi görünmesi için hemen işe koyulup o stadyumu inşa etmeye hazırdılar. Dürüst olmak gerekirse, özellikle şu anda orada bulunan bazı stadyumlarla karşılaştırıldığında eski görünüyordu.
“Yeni stadyum, artık gerçekten iyi maaşlar alan oyuncular, harcanacak biraz para… Artık sadece ligde kalmakla yetinemezsiniz; ilk 10’da, ilk 12’de yer alıp o seviyede kalmak zorundasınız. Ama Premier Lig’deki ikinci sezonunda takımların zorlanmaya başladığını kaç kez görüyorsunuz? Ligde kalıyorlar ama ikinci sezonunda küme düşüyorlar.
“Ama Leeds United bunu yapamaz. Zirveye çıkmak ve olabilecekleri o dev kulüp haline gelmek istiyorlarsa gelişmeleri gerekiyor; çünkü taraftar tabanı hazır. Gelecek sezon ilk 10’da bitirmeye başlamalılar ve sonra da gelişmeye devam etmeliler.”
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Leeds maç takvimi: Sezon öncesi ve 2026-27 sezonunun açılış maçı
Leeds, yaz öncesi hazırlık programı kapsamında Liverpool ve Manchester United gibi takımlarla karşılaşacağı ilginç hazırlık maçları oynayacak; ayrıca Hollywood’un ortak sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac yönetiminde çalışmalarına devam eden Wrexham ile de bir maç yapacak.
Hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra, rekabetçi maçlar 22 Ağustos'ta Nottingham Forest ile oynanacak sezon açılış maçı için City Ground'a gidildiğinde yeniden başlayacak. Farke, takımının sezona hızlı bir başlangıç yapması gerektiğinin tam olarak farkında.
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