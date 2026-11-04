Leeds'te 10 yıl mı? James Trafford, Elland Road'daki efsane kaleciler listesinde Paul Robinson, Nigel Martyn ve John Lukic'in arasına neden girebilir?
Britanya futbolunun en pahalı kalecisi
Daha önce altyapı basamaklarını tırmandığı Etihad Stadyumu'na döndükten sonra yalnızca bir sezon geçiren Trafford, Gianluigi Donnarumma'nın heybetli fiziğinin Manchester'da önünü kesmesiyle 2026 yazında yeni bir mücadeleye açık hâle geldi.
Premier Lig'deki yerini koruyan Leeds, 24 yaşındaki karizmatik kaleciyi kulüp tarihinin en pahalı transferi ve 45 milyon sterlin (61 milyon dolar) bonservis bedeli ödeyerek Britanya futbolunun en pahalı kalecisi yapmaya karar verdi.
Trafford, tüm kulvarlarda çıktığı 10 maçın dördünde gol yemedi. Leeds'in ligdeki dokuz maçtan 11 puan çıkarmasına ve puan tablosunda 12. sıraya yerleşmesine yardımcı oldu. Ayrıca millî takıma yeniden çağrıldı ve İngiltere A Milli Takımı'ndaki maç sayısını dörde çıkardı.
İngiltere kalesinde James Pickford'ın doğal halefi olarak görülüyor. Elland Road'da, geçmişte First Division şampiyonluğu kazanmış ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarında boy göstermiş unutulmaz kalecilerin arasına adını yazdıracak kadar uzun süre kalma potansiyeline de sahip.
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Trafford, Lukic, Martyn ve Robinson'ın izinden gidebilir mi?
Beckford da bu görüşe katılıyor. En iyi Birleşik Krallık bahis sitelerine ev sahipliği yapan FreeBets'in katkılarıyla konuşan eski forvet, Trafford'un Lukic, Robinson ve Martyn'i örnek alıp alamayacağı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Evet, yüzde 100.
“Leeds United kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Sanırım şimdiden oynadığı maçların neredeyse yarısında gol yemedi. Bir de kurtarışları var. İnanılmaz birkaç kurtarış da yaptı.
“Top ayağındayken oyun kurma becerisi ve yansıttığı özgüven dikkat çekiyor. Bazen hücum oyuncusunun avantajlı olduğu pozisyonlarda bile kalesinden çıkıp topu alıyor. Örneğin Sunderland karşısında Brian Brobbey birkaç çok iyi fırsat yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlardı. Traff kalesinden çıktı, topları aldı ve pozisyonları önledi. Bunlardan birinde de sakatlandı. Yine de oyununa devam ediyor.
“Bunu sadece oyuncular değil, taraftarlar da görmek istiyor. Bahsettiğiniz efsaneler gibi bir kalecinin kalesinden çıkıp topu aldığını, biraz darbe yese de ayağa kalkıp oyuna devam ettiğini gördüklerinde onun arkasında duruyorlar.
“Önünde çok parlak bir gelecek var. Sanırım 24 yaşında olduğunu söylemiştiniz. Leeds'te 10 yıl kalabilirse, ki bunu fazlasıyla yapabilecek durumda, neden olmasın? Harika bir kaleci ve iyi birine de benziyor.”
İngiltere efsanesi Seaman ile benzerlikler kuruldu
Trafford, Leeds ile bağlantısı olan bir başka efsanevi kaleciye, David Seaman'a da benzetildi. Seaman, kariyerine Leeds'te başlayıp ardından Arsenal ve İngiltere efsanesi hâline gelmişti.
Futbolculuk döneminde Elland Road'da forma giyen isimlerden Matt Kilgallon, Trafford hakkındaki değerlendirmesini kısa süre önce GOAL'e şöyle anlattı: “Bence çok ama çok iyi bir transfer. Bu sezon Leeds United'a gerçekten çok puan kazandıracağını düşünüyorum.
“Onu seviyorum. Kendine has bir karakteri olduğunu düşünüyorum. Bütün kaleciler biraz tuhaftır, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, kendine has biri. Özgüvenli. Kurtarış yaptığında bana biraz David Seaman'ı hatırlatıyor. Seaman inanılmaz kurtarışlar yapardı ama bunları yapmak onun için çok kolaymış gibi görünürdü. Bence Trafford da ona çok benziyor. At kuyruğu saçları da var, neredeyse birbirlerinin tıpatıp aynısı gibiler!
“Sanırım birkaç röportaj verdi ve sürekli ilgiye ihtiyaç duyabilecek biri izlenimi bıraktı. Belki kaleci antrenörünün kenardan onu sürekli oyuna odaklaması gerekiyor. Bir kaleci olarak hâlâ çok genç, değil mi? Bence önünde zaman var, bu da zamanla gelişecektir.
“Sahada konsantrasyon çok önemli, özellikle de Premier League'de. Arsenal karşısındaki o hata, iyi bir kaleci olmamasından kaynaklanmıyordu. Bir anlık konsantrasyon eksikliği olmalı. Ne demek istediğini anlıyorum ama bence uzun, çok uzun süre İngiltere'nin bir numaralı kalecisi olma potansiyeline sahip.”
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Leeds'in 2026-27 fikstürü: Tottenham maçı öncesi beş maçtır kazanamıyor
Trafford, bu hafta sonu yeniden form tutan Tottenham'ı ağırlayacak Leeds'in 2026-27 sezonunda yeniden çıkışa geçmesine yardımcı olmak isteyecek. Daniel Farke'nin ekibi, galibiyet alamadığı son beş maçta yalnızca üç puan topladı.
Bu sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verilebileceği konuşuluyordu. Bu beklentinin temelinde daha isabetli transferler vardı; plan ise kasım ayındaki millî maç arasına, takvim yılının sonuna kadar sürecek bir başka yoğun dönemde ivme kazanmaya hazır şekilde girmekti.
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