Beckford da bu görüşe katılıyor. En iyi Birleşik Krallık bahis sitelerine ev sahipliği yapan FreeBets'in katkılarıyla konuşan eski forvet, Trafford'un Lukic, Robinson ve Martyn'i örnek alıp alamayacağı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Evet, yüzde 100.

“Leeds United kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Sanırım şimdiden oynadığı maçların neredeyse yarısında gol yemedi. Bir de kurtarışları var. İnanılmaz birkaç kurtarış da yaptı.

“Top ayağındayken oyun kurma becerisi ve yansıttığı özgüven dikkat çekiyor. Bazen hücum oyuncusunun avantajlı olduğu pozisyonlarda bile kalesinden çıkıp topu alıyor. Örneğin Sunderland karşısında Brian Brobbey birkaç çok iyi fırsat yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlardı. Traff kalesinden çıktı, topları aldı ve pozisyonları önledi. Bunlardan birinde de sakatlandı. Yine de oyununa devam ediyor.

“Bunu sadece oyuncular değil, taraftarlar da görmek istiyor. Bahsettiğiniz efsaneler gibi bir kalecinin kalesinden çıkıp topu aldığını, biraz darbe yese de ayağa kalkıp oyuna devam ettiğini gördüklerinde onun arkasında duruyorlar.

“Önünde çok parlak bir gelecek var. Sanırım 24 yaşında olduğunu söylemiştiniz. Leeds'te 10 yıl kalabilirse, ki bunu fazlasıyla yapabilecek durumda, neden olmasın? Harika bir kaleci ve iyi birine de benziyor.”