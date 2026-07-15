Leeds, Leicester’ın mali kuralları ihlal etmesinin ardından, Premier Lig’e yükselme girişiminin başarısız olması nedeniyle Leicester aleyhine yasal işlem başlattı

The Athletic’in haberine göre, Leeds, 2023-24 sezonunda otomatik yükselme hakkından mahrum bırakılması nedeniyle Leicester’a karşı dava dilekçesi sundu. Leicester, Championship şampiyonluğunu kazanmış ve Leeds’in iki sıra üzerinde bitirmişti, ancak daha sonra harcama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı. Bunun üzerine Leeds, play-off finalinde mağlup oldu ve ikinci ligde bir sezon daha geçirmek zorunda kaldı.

Hukuki talepte belirli mali kayıplara yer veriliyor ve kârlılık ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) ihlalinden kaynaklanan zararın değerlendirilmesi talep ediliyor. Leicester, şampiyon olduğu sezon boyunca yaptığı mali ihlallerin bir sonucu olarak geçen sezon altı puanlık bir ceza almıştı. Hem Leeds hem de Leicester, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.