Getty Images Sport
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Leeds, Leicester’ın mali kuralları ihlal etmesinin ardından, Premier Lig’e yükselme girişiminin başarısız olması nedeniyle Leicester aleyhine yasal işlem başlattı
Mali tazminat talebi
The Athletic’in haberine göre, Leeds, 2023-24 sezonunda otomatik yükselme hakkından mahrum bırakılması nedeniyle Leicester’a karşı dava dilekçesi sundu. Leicester, Championship şampiyonluğunu kazanmış ve Leeds’in iki sıra üzerinde bitirmişti, ancak daha sonra harcama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı. Bunun üzerine Leeds, play-off finalinde mağlup oldu ve ikinci ligde bir sezon daha geçirmek zorunda kaldı.
Hukuki talepte belirli mali kayıplara yer veriliyor ve kârlılık ve sürdürülebilirlik kuralları (PSR) ihlalinden kaynaklanan zararın değerlendirilmesi talep ediliyor. Leicester, şampiyon olduğu sezon boyunca yaptığı mali ihlallerin bir sonucu olarak geçen sezon altı puanlık bir ceza almıştı. Hem Leeds hem de Leicester, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
- Getty Images Sport
Burnley örneği zemin hazırlıyor
Leeds, Burnley’nin Everton’a karşı kazandığı dava sonrasında bu hukuki yolu izlemeye karar verdi. Geçen ay, Everton’ın 2021-22 sezonunda PSR ihlali nedeniyle Burnley’e tazminat ve faiz olarak 35 milyon sterlin ödemesine hükmedildiği ortaya çıktı. Everton, küme düşen ve Premier Lig’in yüksek gelirli televizyon ve ticari gelirlerinden mahrum kalan Burnley’nin dört puan üzerinde sezonu tamamlamıştı.
Burnley, Everton’a puan kesintisi uygulanmış olsaydı ligde kalacaklarını başarıyla savundu. Bağımsız bir komisyon şu sonuca vardı: “Olasılık dengesi göz önüne alındığında, Everton’ın PSR ihlali Burnley’in küme düşmesine neden oldu.” Everton, karar aleyhine temyize gideceğini açıkladı, ancak tazminat çerçevesinin temelleri sağlam bir şekilde atılmış durumda.
Kaçırılan terfi fırsatları
Burnley davası bağlayıcı bir hukuki emsal teşkil etmese de, diğer kulüplerin tazminat talebinde bulunmaları için net bir çerçeve sunmuştur. Leeds’in, Leicester’ın PSR kurallarına harfiyen uymuş olması halinde 2023-24 sezonunda Premier Lig’e otomatik olarak yükselmiş olacağını savunması beklenmektedir.
Championship ile Premier Lig arasındaki mali uçurum çok büyüktür ve Leeds, play-off'larda başarısız olmasının ardından önemli gelir kaynaklarından mahrum kalmıştır. Leeds, en üst seviyede futbolun tadını çıkarmak yerine, Championship'te bir başka zorlu sezona hazırlanmak zorunda kalmıştır. Bu hukuki süreç, rakiplerinin mali düzenlemelere uymaması durumunda kulüplerin hesap sorma ve mali tazminat talep etme eğiliminin giderek arttığını ortaya koymaktadır.
- AFP
Bundan sonra ne olacak?
Leeds ile Leicester arasındaki hukuki mücadele henüz başlangıç aşamasında ve duruşmanın önümüzdeki yaza kadar gerçekleşmesi planlanmıyor. O zamana kadar her iki kulüp de sahadaki mücadelelerine odaklanacak. Ancak bu davanın sonucu, İngiliz futbolunun hukuki yapısını daha da değiştirebilir ve daha fazla kulübün mali ihlaller nedeniyle tazminat talebinde bulunmasının önünü açabilir.
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