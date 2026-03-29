Leeds'in yıldızı, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'daki transfer planlarının bir parçası oldu; Premier Lig'e yükselme hedefiyle ilk transfer hedefleri belirlendi

MOT Leeds News’e göre, İspanyol forvet Joseph, Red Dragons’un değerlendirmeye hazır olduğu bir seçenek. 22 yaşındaki oyuncu, Premier League’de sadece üç maçta forma giymiş ve bu maçlarda gol atamamış; şu anda Real Mallorca’ya kiralanmış durumda.

Leeds formasıyla 73 maçta sadece altı gol kaydetti - bunların çoğu Championship'teydi - ancak Whites'ta düzenli olarak ilk 11'de yer bulması zor oldu ve kendisinde henüz ortaya çıkarılmamış daha fazla potansiyel olduğu düşünülüyor.

Wrexham'ın "Joseph'e ilgi gösteren üç Championship kulübünden biri" olduğu ve Elland Road'dan kalıcı bir transferin tamamlanmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Leeds, eski İspanya U21 milli oyuncusuyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da kulübün önemli bir transfer ücreti talep edebileceği anlamına geliyor.

Wrexham, ancak yükseliş garantilendiğinde harekete geçecek ve Leeds'in herhangi bir anlaşmada yaklaşık 7,5 milyon sterlin (10 milyon dolar) talep edeceği öne sürülüyor. Reynolds ve Mac, birinci lig statüsü garantilendiğinde bu fonlara sahip olacak.