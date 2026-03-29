Leeds'in yıldızı, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'daki transfer planlarının bir parçası oldu; Premier Lig'e yükselme hedefiyle ilk transfer hedefleri belirlendi
Wrexham'ı EFL'de zirveye taşıyan golcüler
Phil Parkinson, EFL liglerinde yıldırım hızıyla yükselişi boyunca her zaman golcü oyuncuları kadroya katmaya öncelik vermiştir. Paul Mullin, Ollie Palmer, Steven Fletcher, Jay Rodriguez, Sam Smith ve Kieffer Moore gibi isimlerle çalışmıştır.
Bazen son üçte bir alanda acımasız bir yaklaşım sergilenmiş ve bu bölgeye düzenli olarak takviyeler yapılmıştır. Wrexham'ın 2026 yazında bu transfer politikasını değiştireceğine dair herhangi bir işaret yoktur.
National League'den çıkıp Championship'e yükselmesine yardımcı olacak kanıtlanmış oyuncular bulunsa da, Premier League tamamen farklı bir zorluk sunacaktır.
Bu seviyedeki deneyim, elit gruba katılacak herhangi bir takım için hayati öneme sahip olarak görülür ve genellikle potansiyelden çok geçmiş başarılar daha önemli kabul edilir. Wrexham bunun tamamen farkında ve bir sonraki transfer dönemi için uygun planların hazır olmasını sağlamak istiyor.
Joseph'in Leeds ile yapacağı anlaşma Wrexham'a ne kadara mal olacak?
MOT Leeds News’e göre, İspanyol forvet Joseph, Red Dragons’un değerlendirmeye hazır olduğu bir seçenek. 22 yaşındaki oyuncu, Premier League’de sadece üç maçta forma giymiş ve bu maçlarda gol atamamış; şu anda Real Mallorca’ya kiralanmış durumda.
Leeds formasıyla 73 maçta sadece altı gol kaydetti - bunların çoğu Championship'teydi - ancak Whites'ta düzenli olarak ilk 11'de yer bulması zor oldu ve kendisinde henüz ortaya çıkarılmamış daha fazla potansiyel olduğu düşünülüyor.
Wrexham'ın "Joseph'e ilgi gösteren üç Championship kulübünden biri" olduğu ve Elland Road'dan kalıcı bir transferin tamamlanmaya hazır olduğu iddia ediliyor. Leeds, eski İspanya U21 milli oyuncusuyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, bu da kulübün önemli bir transfer ücreti talep edebileceği anlamına geliyor.
Wrexham, ancak yükseliş garantilendiğinde harekete geçecek ve Leeds'in herhangi bir anlaşmada yaklaşık 7,5 milyon sterlin (10 milyon dolar) talep edeceği öne sürülüyor. Reynolds ve Mac, birinci lig statüsü garantilendiğinde bu fonlara sahip olacak.
Wrexham, Premier Lig'de bir oyuncuya 50 milyon sterlin harcar mı?
Wrexham’ın en üst seviyede rekabet edebilmek için bir oyuncuya 50 milyon sterlin (67 milyon dolar), 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) hatta 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) gibi büyük bir meblağ harcama ihtimaline ilişkin olarak, eski Red Dragons yıldızı Frank Sinclair geçtiğimiz günlerde GOAL’a şunları söyledi: “Evet, bunu yapmak zorunda kalacaklar. Premier Lig'de kalıcı olmak ve yo-yo kulüplerinden biri olmamak gibi bir hedefleri varsa tabii.
“Yüzlerce yıldır Football League ve Premier League'de yer alan kulüplerin, ligde kalmaya çalışırken zorlandığını ve yo-yo kulüplerine dönüştüğünü gördünüz. Wrexham'ın finansal olarak çok kazançlı olsa da böyle olmak isteyeceğini sanmıyorum. Ancak dışarıdan bakıldığında, kulüp sahiplerinin de Premier League'de rekabet eden bir takım olmak istediğini düşünüyorum.
“Bunu yapmak için, mali kısıtlamalar nedeniyle gerçekte ne kadar para harcayabileceklerini bilmiyorum. Ancak paralarını harcayacaklarından eminim ve Premier Lig'de rekabet edebilmek için mali olarak gerekli desteğe ve desteğe sahip olduklarından eminim.”
Wrexham'ın fikstürü: Play-off yarışı öncesinde zorlu bir son dönem
Wrexham, sezonun bitimine yedi maç kala Championship tablosunda yedinci sırada yer alarak bu sezonki yükselme yarışında hâlâ iddialı konumda. Takımı play-off sıralamasının dışında tutan tek şey gol farkı; Phil Parkinson’ın takımını üçüncü sıradaki Ipswich’ten ayıran ise sadece altı puan.
Üst üste üç kez yükselerek EFL tarihine adını yazdıran takım, Cuma günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Brom'a konuk olacak. Zorlu bir son dönem bekleyen Red Dragons, Southampton, Birmingham, Coventry ve Middlesbrough gibi takımlarla karşılaşacak.