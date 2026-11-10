Leeds’in ocak transfer döneminde ‘üçüncü bir santrfor’ transfer etmesi destekleniyor: Jermaine Beckford, İngiltere yıldızı Dominic Calvert-Lewin için ‘ek rekabet’in faydasını vurguluyor
Leeds, Calvert-Lewin konusunda aldığı hesaplı riskin karşılığını aldı
2025’te Championship şampiyonluğunu kazanıp Premier League’e dönüş biletini alan Leeds, Calvert-Lewin’i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza attı. Oyuncu, Merseyside’daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Everton tarafından serbest bırakılmıştı.
29 yaşındaki futbolcunun sakatlık geçmişi bazı taliplerini endişelendirmiş olabilir, ancak Elland Road’dakiler neyle karşılaşacaklarını biliyor ve birlikte çalışmaya dayalı planlar hazırlamışlardı. Kendini kanıtlamış golcünün geçen sezon 15 kez gol attığını gördüler.
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Nmecha, Elland Road'da İngiliz yıldızın yedeği olarak görev yapıyor
Calvert-Lewin sakatlıklardan uzak kalmayı başardı. Bu sayede istikrarlı bir şekilde oynayarak özgüven kazandı. Yeniden millî takıma çağrılan oyuncuyu Thomas Tuchel, DCL'yi Hırvatistan ve İspanya'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları için bir kez daha kadroya aldı.
Kulüp düzeyindeki performanslarıyla bu daveti hak etse de Leeds, güçlü 9 numarasını dayanma sınırına kadar zorlayamayacağının farkında. Alman forvet Nmecha, Batı Yorkshire'da farklı rollerde yedek seçenek sunuyor ancak genel kanı, daha fazla gol atan bir forvetin de faydalı olacağı yönünde.
Leeds'in ocak ayında bir forvet daha transfer etmesi gerekiyor mu?
Beckford, bu sorunun yeni takvim yılının başında ele alınmasını bekliyor. En iyi Birleşik Krallık bahis sitelerine ev sahipliği yapan FreeBets ile iş birliği kapsamında konuşan eski Leeds United forveti, hücumda daha fazla gol tehdidi yaratılmasıyla ilgili bir soru üzerine GOAL'e şunları söyledi: “Lukas Nmecha da var. Her hafta düzenli olarak oynamasa da oyuna sonradan girdiğinde Dom'un sahip olduğu özelliklerin çoğunu gösteriyor: fiziksel güç ve boş alanlara yaptığı etkili koşular. Gol atılabilecek pozisyonlara da giriyor. Şimdiye kadar sadece işler onun istediği gibi gitmedi.
“Santrfor olarak, bu pozisyonda oynayan biri olarak, bunun büyük ölçüde özgüvene bağlı olduğunu biliyorum. Özgüveni ancak daha fazla maç oynayarak kazanırsınız. Lukas için can sıkıcı olan, Dom çok iyi oynadığı için doğal olarak ilk tercih ve hücumun odak noktası olması. Lukas'ın biraz sabırlı olması gerekiyor. Herkesin bir fırsatı, bir zamanı gelir. O zaman geldiğinde fırsatı değerlendirmelisiniz. Değerlendiremezseniz tercih sıralamasında geriye düşersiniz.
“Dürüst olmak gerekirse üçüncü bir santrfor görmek isterim. Ona yedek demezdim; bu iki oyuncu için ek bir rekabet unsuru olurdu. Bence ikisinden biri sakatlanırsa elde kalan oyuncuya fazlasıyla bağımlı olursunuz. Sahte dokuzlu bir düzen Leeds United'a pek uymuyor. Ocak transfer dönemi geldiğinde bir santrforun kadroya katılmasını umuyorum. Bekleyip göreceğiz.”
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Real Madrid, Avrupa kupalarına katılma hakkı için mücadele edebilir mi?
Leeds'in bir sonraki transfer döneminde ne kadar iddialı davranacağı, muhtemelen 1 Ocak'ta Premier League puan tablosunda nerede olduğuna bağlı olacak. Avrupa kupalarına katılmak için bir hamle yapabileceği konuşuluyor.
Daniel Farke'nin ekibi, galibiyet alamadığı beş maçın ardından son karşılaşmasında Tottenham'ı yenerek yeniden galibiyetle tanıştı. Calvert-Lewin de İngiltere millî takımına yeniden katılmak üzere ayrılırken Leeds, kasım ayındaki millî araya Premier League'de dokuzuncu sırada, beşinci Chelsea'nin yalnızca iki puan gerisinde girdi.
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