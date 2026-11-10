Beckford, bu sorunun yeni takvim yılının başında ele alınmasını bekliyor. En iyi Birleşik Krallık bahis sitelerine ev sahipliği yapan FreeBets ile iş birliği kapsamında konuşan eski Leeds United forveti, hücumda daha fazla gol tehdidi yaratılmasıyla ilgili bir soru üzerine GOAL'e şunları söyledi: “Lukas Nmecha da var. Her hafta düzenli olarak oynamasa da oyuna sonradan girdiğinde Dom'un sahip olduğu özelliklerin çoğunu gösteriyor: fiziksel güç ve boş alanlara yaptığı etkili koşular. Gol atılabilecek pozisyonlara da giriyor. Şimdiye kadar sadece işler onun istediği gibi gitmedi.

“Santrfor olarak, bu pozisyonda oynayan biri olarak, bunun büyük ölçüde özgüvene bağlı olduğunu biliyorum. Özgüveni ancak daha fazla maç oynayarak kazanırsınız. Lukas için can sıkıcı olan, Dom çok iyi oynadığı için doğal olarak ilk tercih ve hücumun odak noktası olması. Lukas'ın biraz sabırlı olması gerekiyor. Herkesin bir fırsatı, bir zamanı gelir. O zaman geldiğinde fırsatı değerlendirmelisiniz. Değerlendiremezseniz tercih sıralamasında geriye düşersiniz.

“Dürüst olmak gerekirse üçüncü bir santrfor görmek isterim. Ona yedek demezdim; bu iki oyuncu için ek bir rekabet unsuru olurdu. Bence ikisinden biri sakatlanırsa elde kalan oyuncuya fazlasıyla bağımlı olursunuz. Sahte dokuzlu bir düzen Leeds United'a pek uymuyor. Ocak transfer dönemi geldiğinde bir santrforun kadroya katılmasını umuyorum. Bekleyip göreceğiz.”