Aaronson, yeni sözleşme imzaladıktan sonra 2026-27 sezonuna Leeds'in ilk 11'inde başladı. Ancak bir üst lig maçına son kez 30 Ağustos'ta Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada ilk 11'de çıktı. Sezonun ilk golünü ise eylül başında Chelsea'ye karşı oynanan Carabao Cup maçına ilk 11'de başlayıp fileleri havalandırarak attı.

O tarihten bu yana yedek kulübesinde görev alan 25 yaşındaki oyuncu, Newcastle, Crystal Palace ve Arsenal maçlarında ikinci yarıda rotasyon seçeneği olarak kullanıldı. Bitmek bilmeyen koşuları, yorulan rakiplere karşı oyuna sonradan girdiğinde faydalı olabilir.

Ancak Leeds'in hedefleri yüksek ve pek çok kişi takımın bu sezon Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğini düşünüyor. İsabetli ihtiyaç belirleme, Leeds'in 2025'te Championship şampiyonu olarak üst lige yükselmesinden bu yana ilerleme kaydetmesini sağladı.

Bu yükselişin sürmesi için önümüzdeki transfer dönemlerinde daha fazla hamle yapılması gerekecek. Bir noktada daha fazla yaratıcılık ve gol tehdidi arayışına girilmesi muhtemel. Bu da Aaronson'ın aleyhine olabilir.

Aaronson hiçbir zaman çok gol atan bir oyuncu olmadı ve sıklıkla hücumda kanatta görev yaptı. Ancak takıma uzun vadede sağlayacağı katkıyı göstermek istiyorsa asistler de dahil olmak üzere daha fazla skor katkısı sunması gerekiyor.