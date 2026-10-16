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Leeds’in gelişiminin gerisinde kalmamak için Brenden Aaronson oyununa ne katmalı? ABD Erkek Milli Takımı’nın yıldızı şu anda “tam olarak uyum sağlayamıyor”
Aaronson, Leeds'te oyuna sonradan girip fark yaratan bir oyuncu hâline geldi.
Aaronson, yeni sözleşme imzaladıktan sonra 2026-27 sezonuna Leeds'in ilk 11'inde başladı. Ancak bir üst lig maçına son kez 30 Ağustos'ta Brentford ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada ilk 11'de çıktı. Sezonun ilk golünü ise eylül başında Chelsea'ye karşı oynanan Carabao Cup maçına ilk 11'de başlayıp fileleri havalandırarak attı.
O tarihten bu yana yedek kulübesinde görev alan 25 yaşındaki oyuncu, Newcastle, Crystal Palace ve Arsenal maçlarında ikinci yarıda rotasyon seçeneği olarak kullanıldı. Bitmek bilmeyen koşuları, yorulan rakiplere karşı oyuna sonradan girdiğinde faydalı olabilir.
Ancak Leeds'in hedefleri yüksek ve pek çok kişi takımın bu sezon Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğini düşünüyor. İsabetli ihtiyaç belirleme, Leeds'in 2025'te Championship şampiyonu olarak üst lige yükselmesinden bu yana ilerleme kaydetmesini sağladı.
Bu yükselişin sürmesi için önümüzdeki transfer dönemlerinde daha fazla hamle yapılması gerekecek. Bir noktada daha fazla yaratıcılık ve gol tehdidi arayışına girilmesi muhtemel. Bu da Aaronson'ın aleyhine olabilir.
Aaronson hiçbir zaman çok gol atan bir oyuncu olmadı ve sıklıkla hücumda kanatta görev yaptı. Ancak takıma uzun vadede sağlayacağı katkıyı göstermek istiyorsa asistler de dahil olmak üzere daha fazla skor katkısı sunması gerekiyor.
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ABD Milli Takımı yıldızına gol ve asist sayısını artırma çağrısı
Eski Leeds savunmacısı Kilgallon da aynı görüşte. GOAL'e özel konuşan Kilgallon, BetUS'taki güncel Premier League oranları her ihtimali kapsarken, Aaronson'ın geride kalmamak için oyununu geliştirip geliştirmemesi gerektiği sorusuna şöyle yanıt verdi: “Kesinlikle haklısınız.
“Ona baktığınızda, ‘Evet, koşmayı hiç bırakmıyor, rakibini kovalıyor, topu kaybederse peşinden gidip geri kazanmaya çalışan ilk kişi o, mücadeleye hazır’ diyorsunuz. Harika bir oyuncu. Top ayağındayken de temiz oynuyor.
“Topsuz oyunda iyi koşular yapıyor. Rakip takımları zorluyor. Ama bir üst seviyeye çıkmak için gol sayısını artırması gerekiyor, değil mi? Daha fazla asist de yapmalı. Belki de şu sıralar yedek kulübesinde olmasının nedeni budur.
“Leeds United kadrosundaki rekabet artık inanılmaz. Her mevkide iki, üç iyi oyuncu var. Dolayısıyla onun oynadığı mevkideyseniz gol ve asistlerinizi artırmanız gerekiyor.”
Kilgallon, Aaronson'ın karşılaştığı zorluklarla ilgili şunları ekledi: “Başlarda herkes, ‘Fiziksel olarak zayıf, rakipleri onu kolayca toptan uzaklaştırır’ diyordu. Ama Farke onu hep ilk 11'de başlattı. Sonra da antrenmanlarda açık ara en iyi oyuncu olduğunu duydum.
“Ama biliyor musunuz? Bazen taraftarın baskısını biraz hissedersiniz ve bu, performansınızı etkileyebilir. Bence özgüveni düşüktü. Ama açıkçası özellikle geçen sezon gerçekten çok ama çok iyiydi.
“Fakat [Anton] Stach 1,88 metre boyunda, [Ao] Tanaka biraz daha kısa; Leeds United iri ve güçlü bir takım. Şu sıralar Aaronson'ın bu yapıya pek uyum sağlayamadığını düşünüyorum. Ama daha fazla gol atması ve asist yapması gerekiyor.”
Calvert-Lewin hücum hattında desteğe ihtiyaç duyuyor
Aaronson'ın takım arkadaşlarından bazıları için de aynı şey söylenebilir. İngiltere millî takımında forma giyen forvet Dominic Calvert-Lewin, gol yükünün büyük bölümünü Elland Road'da tek başına taşımayı sürdürüyor.
Kilgallon, hücum sorumluluklarının paylaşılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Artık [Noah] Okafor var, gerçek bir tehdit. Üst düzey bir oyuncu olacak. Gerçekten öyle. Onda bunu görüyorum. Hâlâ çok genç.
“Calvert-Lewin'in gol yükünü hafifletmeye başlaması gereken birkaç oyuncu daha var, bu kesin. Ama şunu söyleyeyim: Calvert-Lewin'in golleri bana göre gerçekten muhteşem, herkes de bunlardan bahsediyor. Fakat onun ileride oynaması takımın oyununu daha da iyi hâle getiriyor. Rakip savunmayı açıyor, ona daha uzun toplar gönderebiliyorsunuz. Kanattaysanız orta yapabiliyorsunuz.
“O takımdayken birçok oyuncu ne yapacağına çok daha çabuk karar verebiliyor. Mesele sadece golleri değil, Leeds United'ın oynama biçimi. O takımdayken çok daha iyiler.”
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Leeds’in 2026-27 fikstürü: Sıradaki rakip Elland Road’da Manchester United
Leeds, son maçında son şampiyon Arsenal'a 2-1 yenilerek bu sezon Premier League'deki ilk mağlubiyetini aldı. Puan tablosunda yedinci sıradaki yerini koruyor ve sıradaki maçında yine heyecan verici bir mücadeleye çıkacak.
Michael Carrick üzerindeki baskının arttığı Manchester United, pazar günü hareketli geçmesi beklenen maç için Elland Road'a konuk olacak. Geçen yıl Manchester United'a karşı evinde oynadığı maçta gol atan Aaronson, bu karşılaşmada da önemli bir rol üstlenerek ileri uçtaki 9 numara Calvert-Lewin'e çok ihtiyaç duyduğu desteği vermeyi umacak.
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