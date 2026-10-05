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Leeds'in, Dominic Calvert-Lewin transferinde neden bu ‘riski’ almakta haklı olduğu: Jimmy Floyd Hasselbaink, Leeds'e Avrupa hayali kurmaya ne zaman başlayabileceklerini söyledi
Calvert-Lewin, İngiltere'ye yeniden nasıl çağrıldı?
Calvert-Lewin, 2026-27 sezonunun başında Premier League ve Carabao Cup'ta çıktığı yedi maçta attığı dört golün ardından yeniden İngiltere kadrosuna çağrıldı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 15 gol kaydetti.
Bu, uluslararası düzeyde ilk kez dikkat çektiği 2020-21'den bu yana en iyi gol dönüşü oldu. İngiltere kadrosuna girip 11 maçta dört gol attıktan sonra, bu yapıdan beş yıllık bir uzaklık yaşadı. Mart 2026'da yeniden çağrıldı, ancak Dünya Kupası planlarında kendisine yer bulamadı.
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Leeds, bir forvet daha transfer etmemeyi tercih etti
Thomas Tuchel bir kez daha DCL'ye yöneldi; onun kulüp düzeyindeki performanslarını görmezden gelmek imkânsız hale geldi. Leeds, 29 yaşındaki oyuncuyu serbest statüde kadrosuna kattı ve Merseyside'daki dokuz yıllık döneminin sona ermesinin ardından onu Yorkshire köklerine geri döndürdü.
Everton'daki sakatlık geçmişi göz önüne alındığında Calvert-Lewin'in formda kalma becerisiyle ilgili kaçınılmaz sorular soruldu, ancak Daniel Farke yönetiminde istikrarın simgesi oldu. Ona o kadar güveniliyor ki son transfer döneminde başka bir golcü için bonservis bedeli ödenmedi.
Bazıları, Leeds'in 9 numarasının sakatlıklarla boğuşmamasına bel bağlayarak risk aldığını düşünüp bu yaklaşımı sorguladı, ancak Hasselbaink, Leeds'in neden sabırlı olmaya hazır olduğunu anlayabiliyor.
Eski Leeds forveti, MrQ aracılığıyla konuşurken, Elland Road'a bir başka santrfor getirmeme kararı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bu bir risk. Ama iyi yaptıkları şey, Calvert-Lewin'in oynanabilirliği oldu.
“Diğer konu da, beğendiğiniz uygun bir oyuncunun olması gerektiği. Ve gerçekten çok beğendiğiniz kimse yoksa gidip birini almamak ve doğru oyuncuyu bulana kadar beklemek daha iyidir. Yani buna iki taraftan da bakabilirsiniz.”
Farke, Leeds'i Avrupa'ya taşıyabilir mi?
Leeds'in son transfer dönemlerindeki hamleleri bolca övgü topladı; yerel rakiplerinin görünüşe göre göz ardı ettiği seçenekler değerlendirilirken fiyat-performans açısından doğru isimler bulundu. Farke'nin kadrosuna azımsanmayacak bir yeteneğin yanı sıra bol miktarda enerji ve tutku da katıldı.
Geçen sezon ligde kalış rahat bir şekilde garantilenirken, Leeds şimdi Premier League tablosunda beşinci sırada yer alıyor ve namağlup geçtiği beş maçtan dokuz puan topladı. West Yorkshire'a Avrupa futbolunun geri dönebileceği konuşuluyor.
Bu hayalin peşinden gitmeleriyle ilgili soruya, kulüpte geçirdiği iki sezonda Leeds adına 42 gol atan Hasselbaink şu yanıtı verdi: “Transfer konusunda çok iyi iş çıkardılar. Gerçekten çok iyi. Geçen yıldan daha güçlü görünüyorlar. Gelişiyorlar.
“UEFA sıralamaları hakkında konuşmak için henüz çok erken. Bence yollarına devam etmeleri gerekiyor. Nerede olduğuna, ligin bitimine 10 maç kala bakarsın. Bu arada alt sıradaki son üçlüden çok ama çok uzak durmaları gerekiyor.
“Yaptıkları şey şu; geçen yıl başlangıçta biraz farklıydı ama şimdi tam anlamıyla bir Premier League takımı gibi görünüyorlar. Yani inşa ediyorlar, inşa etmeye devam ediyorlar. Ve kim bilir? Asla bilemezsiniz.”
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Leeds'in 2026-27 fikstürü: Sıradaki maç deplasmanda Arsenal karşısında
Leeds, 2026-27 sezonundaki şu ana kadarki en büyük sınavına, cumartesi günü son şampiyon Arsenal deplasmanında Premier Lig'e dönerken çıkacak. Tüm milli oyuncularının Elland Road'a eksiksiz ve maça hazır şekilde dönmesini umacaklar.
Buna, Calvert-Lewin de dahil. Şu ana kadar İngiltere formasıyla Uluslar Ligi'nde sadece sekiz dakika süre alan oyuncu, salı günü Wembley'de Çekya'ya karşı oynanacak iç saha maçında İngiltere adına öne çıkan isimlerden biri olmayı umacak.
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