Thomas Tuchel bir kez daha DCL'ye yöneldi; onun kulüp düzeyindeki performanslarını görmezden gelmek imkânsız hale geldi. Leeds, 29 yaşındaki oyuncuyu serbest statüde kadrosuna kattı ve Merseyside'daki dokuz yıllık döneminin sona ermesinin ardından onu Yorkshire köklerine geri döndürdü.

Everton'daki sakatlık geçmişi göz önüne alındığında Calvert-Lewin'in formda kalma becerisiyle ilgili kaçınılmaz sorular soruldu, ancak Daniel Farke yönetiminde istikrarın simgesi oldu. Ona o kadar güveniliyor ki son transfer döneminde başka bir golcü için bonservis bedeli ödenmedi.

Bazıları, Leeds'in 9 numarasının sakatlıklarla boğuşmamasına bel bağlayarak risk aldığını düşünüp bu yaklaşımı sorguladı, ancak Hasselbaink, Leeds'in neden sabırlı olmaya hazır olduğunu anlayabiliyor.

Eski Leeds forveti, MrQ aracılığıyla konuşurken, Elland Road'a bir başka santrfor getirmeme kararı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Bu bir risk. Ama iyi yaptıkları şey, Calvert-Lewin'in oynanabilirliği oldu.

“Diğer konu da, beğendiğiniz uygun bir oyuncunun olması gerektiği. Ve gerçekten çok beğendiğiniz kimse yoksa gidip birini almamak ve doğru oyuncuyu bulana kadar beklemek daha iyidir. Yani buna iki taraftan da bakabilirsiniz.”