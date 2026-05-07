Leeds, Harry Wilson'ı kaçırmasının ardından kiralama transferinde yaşadığı hayal kırıklığıyla boğuşuyor - Şampiyonluk kazanan "Whites" efsanesi, Facundo Buonanotte transferinin neden başarısız olduğunu değerlendiriyor
Leeds, Wilson'ı kaçırdıktan sonra Buonanotte'ye yöneldi
Leeds, Premier Lig'de ayakta kalabilecek bir kadro kurmaya çalışırken, Fulham transfer döneminin son gününde Wilson transferinden vazgeçti. Takım, üst ligde kalmayı neredeyse garantilemiş olsa da, kadrosuna maçı değiştirebilecek bir 10 numara katmayı başaramadı.
Umut, Buonanotte'nin Ocak ayında Brighton'dan transfer olduktan sonra Elland Road'a kendine özgü sihirli dokunuşunu katmasıydı. Stamford Bridge'de rekabetin çok şiddetli olduğunu görünce Chelsea ile olan sezonluk sözleşmesini feshetmişti.
Kiralık oyuncunun Premier Lig'de 3 maçta 24 dakika süre alması
Sonuçta, Batı Yorkshire’da da aynı hikâye yaşandı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Leeds formasıyla sadece üç maça çıktı; Premier Lig’de toplamda 24 dakika sahada kaldı. Birmingham ile oynanan FA Cup maçında ilk 11’de yer aldığı tek maç, devre arasında oyundan alınmasıyla erken sona erdi.
Buonanotte, 15 Şubat'ta St Andrew's'ta oynanan o unutulabilir maçtan bu yana hiç görülmedi ve 2025-26 sezonu onun için yazılmaya başlandı. Geçen sezon, Leicester'ın arka arkaya iki kez küme düşmeye doğru yuvarlanırken, o takım için nadir görülen parlak bir ışık olmuştu.
Leeds, bu Güney Amerikalı oyun kurucunun en iyi halini hiç görememiş durumda, bu da 15 Haziran'da açılacak olan bir sonraki transfer döneminde daha iyi bir oyuncu bulmak için yeni çabalar gösterileceği anlamına geliyor.
Buonanotte, Leeds'teki kiralık döneminde neden başarısız oldu?
Buonanotte'nin neyin ters gittiği sorulduğunda, şampiyonluk kazanan eski Leeds bekçisi Dorigo – ki kendisi Premier Lig tahminlerini yakından takip edenler arasında yer alıyor – GOAL'a şunları söyledi: “İlginç olan, o tür bir oyuncuyu transfer döneminin başında gerçekten kadroya katamamış olmamız.
“Açıkçası, Harry Wilson o oyuncuydu. Anlaşmanın tamamlandığını sanıyorduk. Ancak son dakikada anlaşma bozuldu. Bu yüzden bu tür bir oyuncu, Premier League sezonuna girmek için istediğimiz son oyuncuydu. Fırsatı kaçırdık.
“Açıkçası bu seçenek her zaman gündemdeydi. Sonra Buonanotte geldi ve ben de aynı şekilde, ‘evet, harika, bir bakalım çünkü elimizde o tür bir oyuncu yok, o bağlantı oyuncusu, ileriye çıkıp birkaç gol atabilecek ve biraz ekstra kaliteye sahip 10 numara’ dedim.
“Birkaç fırsatı oldu, pek iyi performans gösteremedi. Birmingham deplasmanında bir kupa maçı oynadı, gerçekten zorlandı ve oyundan çıktı. Ve şunu söylemek gerekir ki, onun pozisyonundaki veya onun etrafındaki diğer oyuncular daha iyi oynuyordu. Bu kadar basit.
“Eminim antrenmanlarda çok çalışıyordur, ama diğer herkes de öyle. Bu açıdan iyi bir durum, çünkü yerini korumak ya da takıma girmek için gerçekten çok iyi oynamak zorundasın. Maalesef, Buonanotte bunu başaramadı. Ama kulübün bu tür bir oyuncuyu tekrar arayacağına şüphe yok.”
Leeds, yaratıcı bir oyun kurucu bulmak için bir başka transfer piyasasını taramaya hazır
Buonanotte’nin Brighton’daki sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var; oyuncu 2028 yılına kadar Seagulls’a bağlı kalacak, ancak kısa ve uzun vadede onu nelerin beklediği henüz belli değil.
Yükselişte olan değeri aniden durma noktasına geldi ve Chelsea gibi kalibreli bir kulübün tekrar kapısını çalması pek olası görünmüyor; Leeds ise artık başka yerlere bakıyor. 2026'da yeni yükselmiş başka bir takım, Buonanotte'ye hesaplı bir risk alarak şans verebilir ya da belki de onun gelişimi için en iyisi İngiltere'den ayrılıp farklı bir ligde düzenli olarak forma giymesi olabilir.