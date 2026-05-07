Leeds, Harry Wilson'ı kaçırmasının ardından kiralama transferinde yaşadığı hayal kırıklığıyla boğuşuyor - Şampiyonluk kazanan "Whites" efsanesi, Facundo Buonanotte transferinin neden başarısız olduğunu değerlendiriyor

Buonanotte'nin neyin ters gittiği sorulduğunda, şampiyonluk kazanan eski Leeds bekçisi Dorigo – ki kendisi Premier Lig tahminlerini yakından takip edenler arasında yer alıyor – GOAL'a şunları söyledi: “İlginç olan, o tür bir oyuncuyu transfer döneminin başında gerçekten kadroya katamamış olmamız.

“Açıkçası, Harry Wilson o oyuncuydu. Anlaşmanın tamamlandığını sanıyorduk. Ancak son dakikada anlaşma bozuldu. Bu yüzden bu tür bir oyuncu, Premier League sezonuna girmek için istediğimiz son oyuncuydu. Fırsatı kaçırdık.

“Açıkçası bu seçenek her zaman gündemdeydi. Sonra Buonanotte geldi ve ben de aynı şekilde, ‘evet, harika, bir bakalım çünkü elimizde o tür bir oyuncu yok, o bağlantı oyuncusu, ileriye çıkıp birkaç gol atabilecek ve biraz ekstra kaliteye sahip 10 numara’ dedim.

“Birkaç fırsatı oldu, pek iyi performans gösteremedi. Birmingham deplasmanında bir kupa maçı oynadı, gerçekten zorlandı ve oyundan çıktı. Ve şunu söylemek gerekir ki, onun pozisyonundaki veya onun etrafındaki diğer oyuncular daha iyi oynuyordu. Bu kadar basit.

“Eminim antrenmanlarda çok çalışıyordur, ama diğer herkes de öyle. Bu açıdan iyi bir durum, çünkü yerini korumak ya da takıma girmek için gerçekten çok iyi oynamak zorundasın. Maalesef, Buonanotte bunu başaramadı. Ama kulübün bu tür bir oyuncuyu tekrar arayacağına şüphe yok.”