Leeds forveti Dominic Calvert-Lewin, Manchester United maçındaki kırmızı kart olayına değinirken Lisandro Martinez'in saçını çekmesi konusunda 'kin beslemediğini' belirtti
Leeds, sönük bir performans sergileyen United'ı şaşkına çevirdi
Maçın gidişatı, Noah Okafor'un bu sezon Leeds'in eksikliğini duyduğu golcü içgüdüsünü ortaya koymasıyla kesin olarak konuk takımın lehine döndü; Okafor, ilk 30 dakikada attığı iki golle ev sahibi takımı şaşkına çevirdi. Casemiro'nun kafa vuruşu ve Bruno Fernandes'in 17. asistiyle ateşlenen United'ın son dakikalardaki hırslı geri dönüşüne rağmen, Kırmızı Şeytanlar maçı çeviremedi.
Calvert-Lewin tuhaf kırmızı kartı değerlendiriyor
En dramatik an, Martinez'in Calvert-Lewin'in saçını çekmesi üzerine VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart görmesiyle yaşandı. Maç sonrası bu olaya değinen Leeds forveti profesyonel bir tavır sergiledi: "Bilmiyorum, kuralları ben koymuyorum. Saçımın çekildiğini hissettim, hakeme söyledim, kararları o veriyor. Kasıtlı olsun ya da olmasın, onun için talihsiz bir durum. Kin beslemiyorum."
Toplamda beş kez kaleyi denedi ancak gol atamayan Calvert-Lewin, maçın sonlarında topu çizgiden uzaklaştırarak Leeds için savunma açısından çok önemli bir rol oynadı.
"O anda sadece oyuna odaklanmış, konsantre olmuş ve bekliyordum. İşimi yapıyordum. Neyse ki orada olup topu çizgiden çıkardım ve bu, diğer tarafta kaçırdığım golleri telafi etti diyebilirim," dedi.
Odak noktası, Premier Lig'de kalma mücadelesinde
Bu sonuçla Leeds, küme düşme hattının altı puan üzerine çıkarak Premier Lig'de kalma umutlarına büyük bir ivme kazandırdı. Calvert-Lewin, Michael Carrick'in takımına karşı elde edilen bu önemli deplasman galibiyetini kutlamaktan ziyade, daha geniş bir perspektiften bakmanın önemini vurguladı.
"Buraya gelip tarih yazmak kolay, ancak sezon sonunda puanlar hesaplandığında bunun bir önemi kalmayacak. Tek odaklandığımız şey bu: maçları tek tek kazanarak Premier Lig'de kalmayı garantilemek," diyen forvet, takımın pragmatik yaklaşımını vurguladı.
Carrick için giderek derinleşen savunma krizi
Martinez'in üç maçlık cezasını çekecek olması nedeniyle Manchester United, önümüzdeki hafta Chelsea deplasmanında oynayacağı Premier Lig maçı öncesinde giderek derinleşen bir savunma kriziyle karşı karşıya. Öte yandan Leeds, Wolves'u ağırlayacağı maçta bu hayati ivmeyi sürdürerek, zorlu mücadeleler sonunda elde ettiği üst ligdeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.