Leeds, Brighton maçında yaşanan homofobik tezahüratların ardından 'uzun süreli men cezaları' vereceğini açıkladı
Elland Road'da sıfır tolerans
Leeds, Pazar günü Elland Road'da 1-0 kazandıkları maç sırasında homofobik tezahürat yapan taraftarlara "uzun süreli" stadyum yasakları uygulayacağına söz verdi. Kulüp, ayrımcı davranışlarda bulunan taraftarları tespit etmek amacıyla tribünlere ek kameralar yerleştirerek maç boyunca kanıtların toplanmasını sağladı.
Maçın ardından yayınlanan resmi açıklamada kulüp, konuyla ilgili tutumunu şu şekilde vurguladı: "Maç öncesinde de belirtildiği gibi, futbolda hiçbir tür ayrımcı tezahürata yer yoktur. Homofobik tezahüratlara katıldığı tespit edilen herkes, uzun süreli stadyum yasağıyla karşı karşıya kalacaktır."
Birden fazla olayın ele alınması
Dikkatler konuk takıma yöneltilen homofobik hakaretlere odaklanmaya devam ederken, Leeds kulübü stadyumda başka saldırgan tezahüratların da duyulduğunu kabul etti. Kulüp, Jimmy Savile’e atıfta bulunan tezahüratlar konusunda hayal kırıklığını dile getirdi, ancak bu tür olayların LGBTQ+ topluluğuna yönelik hedefli hakaretleri mazur göstermediğini vurguladı.
Açıklamada, "Kulüp, Jimmy Savile'e atıfta bulunan hayal kırıklığı yaratan tezahüratların da farkında; ancak bu, diğer ayrımcı ve homofobik tezahüratları kabul edilebilir kılmaz" denildi. Elland Road'daki yönetim, taraftarların davranışlarıyla ilgili son zamanlarda yaşanan tartışmalardan uzaklaşmak amacıyla maç günleri atmosferini düzeltmeye kararlı.
Beyazlar için tarih tekerrür ediyor
Leeds, Brighton'ın ziyaretinin ardından ilk kez başını belaya sokmuş değil. Seagulls, Britanya'nın en büyük LGBTQ+ topluluklarından birine sahip bir şehri temsil ediyor ve taraftarları, deplasman maçlarında sık sık homofobik tacizlerin hedefi oluyor. Bu nedenle yetkililer, bu özel maçta denetimlerini artırdı.
Leeds, Brighton'ın 2023'te Elland Road'u son ziyaretinde homofobik tezahüratlar nedeniyle 150.000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı. Sorunun tekrarlayan niteliği göz önüne alındığında, ayrımcı tezahüratlar seyirci davranışlarına ilişkin FA kurallarının doğrudan ihlali teşkil ettiğinden, kulüp yine de Futbol Federasyonu'ndan yeni bir suçlamayla karşı karşıya kalabilir.
Taraftarlar için hukuki sonuçlar
Stadyumdan men edilme tehdidinin ötesinde, bu tür tezahüratlara katılan taraftarlar cezai kovuşturma riskiyle de karşı karşıya. Kraliyet Savcılık Servisi (CPS), homofobik tezahüratları resmi olarak nefret suçu olarak sınıflandırdı; bu da taraftarların stadyum içindeki eylemleri nedeniyle polis tarafından gözaltına alınabileceği ve hakkında dava açılabileceği anlamına geliyor.
FA ve Premier League, kulüplere ayrımcılığı ortadan kaldırmaları için baskı uygularken, Leeds de soruşturmasında hiçbir detayı atlamamaktadır. Kulüp, ek kamera görüntülerini kullanarak, bu saldırgan tezahüratlara nihayet son verecek bir caydırıcı etki yaratmayı ummaktadır.