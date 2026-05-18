Leeds, Brighton'ın ziyaretinin ardından ilk kez başını belaya sokmuş değil. Seagulls, Britanya'nın en büyük LGBTQ+ topluluklarından birine sahip bir şehri temsil ediyor ve taraftarları, deplasman maçlarında sık sık homofobik tacizlerin hedefi oluyor. Bu nedenle yetkililer, bu özel maçta denetimlerini artırdı.

Leeds, Brighton'ın 2023'te Elland Road'u son ziyaretinde homofobik tezahüratlar nedeniyle 150.000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı. Sorunun tekrarlayan niteliği göz önüne alındığında, ayrımcı tezahüratlar seyirci davranışlarına ilişkin FA kurallarının doğrudan ihlali teşkil ettiğinden, kulüp yine de Futbol Federasyonu'ndan yeni bir suçlamayla karşı karşıya kalabilir.