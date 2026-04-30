Leeds, Arsenal’e karşı acı bir Şampiyonlar Ligi çeyrek final mağlubiyetinde forma giyen Japon milli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor
Makine dairesi takviyeleri hedeflendi
Daily Mail’in haberine göre, Leeds, 2026-27 sezonu için orta saha seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Morita’ya olan ilgisini yeniden canlandırdı. 30 yaşındaki oyuncu, orta sahada Ethan Ampadu'ya deneyimli bir rakip olacak ideal aday olarak görülüyor. Morita geçen yaz Leeds'in ana hedeflerinden biriydi ancak sözleşmesinin sonuna kadar Sporting'de kalmayı tercih etmişti. Ancak şimdi Leeds'in üst ligde kalması kesinleştiğinde bu transferi kabul etmeye hazır olduğu anlaşılıyor.
Kanıtlanmış Avrupa kökenli geçmiş
Morita, kariyeri boyunca Japonya milli takımında 40 kez forma giyip 6 gol atmış olmasıyla Elland Road'a önemli bir uluslararası deneyim katacaktır. Taktiksel güvenilirliği, Sporting'in Şampiyonlar Ligi serüveninin en öne çıkan özelliklerinden biriydi; bu serüven, Arsenal karşısında çeyrek finalde acı bir şekilde sona ermişti. Orta saha oyuncusu, Lizbon'da 1-0 yenildikleri ilk maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı ve Emirates'te oynanan golsüz geçen rövanş maçında 77 dakika forma giydi, böylece Premier League'in seçkin rakiplerine karşı mücadele edebileceğini kanıtladı.
Savunma seçenekleri değerlendirildi
Leeds, Morita'nın peşinde koşmanın yanı sıra, savunma hattını güçlendirmek için transfer piyasasında aktif olmaya devam ediyor. Aynı Daily Mail haberine göre, Leeds, bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçmeden önce Borussia Dortmund'un da ilgisini çeken, Union Berlin'de forma giyen 27 yaşındaki stoper ve Winston Bogarde'ın yeğeni Danilho Doekhi'yi kadrosuna katmak için hâlâ çaba gösteriyor.
Güvenliğe yaklaşıyor
Leeds, ligin bitimine dört maç kala küme düşme hattının altı puan üzerinde yer alıyor. Takım, cuma akşamı küme düşmesi kesinleşen Burnley ile oynayacağı kritik karşılaşma ile bu son dört maça başlayacak. Bir galibiyet, aynı şekilde küme düşme tehlikesiyle boğuşan Tottenham ve West Ham ile oynanacak önemli maçlar öncesinde mükemmel bir zemin oluşturacaktır. Kulüp, rakip kulüpler ilgilerini resmileştirmeden önce Morita ve Doekhi ile anlaşmaları sonuçlandırmayı hedeflediğinden, ligdeki konumunu bir an önce sağlamlaştırmak hayati önem taşıyor.