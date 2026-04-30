Leeds, Arsenal’e karşı acı bir Şampiyonlar Ligi çeyrek final mağlubiyetinde forma giyen Japon milli oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Leeds, ligin bitimine dört maç kala küme düşme hattının altı puan üzerinde yer alıyor. Takım, cuma akşamı küme düşmesi kesinleşen Burnley ile oynayacağı kritik karşılaşma ile bu son dört maça başlayacak. Bir galibiyet, aynı şekilde küme düşme tehlikesiyle boğuşan Tottenham ve West Ham ile oynanacak önemli maçlar öncesinde mükemmel bir zemin oluşturacaktır. Kulüp, rakip kulüpler ilgilerini resmileştirmeden önce Morita ve Doekhi ile anlaşmaları sonuçlandırmayı hedeflediğinden, ligdeki konumunu bir an önce sağlamlaştırmak hayati önem taşıyor.