Eusebio Di Francesco'nun çalıştırdığı Lecce, Roma ve Cagliari karşısında gol atamadan aldığı üst üste iki mağlubiyetin ardından dengesini yeniden bulmaya çalışıyor. Puglia bölgesi ekibi için, Sardinya takımıyla yapılan karşılaşmanın ve ilk hafta Venezia karşısında oynanan maçın ardından, Ivan Juric yönetimindeki Monza ile oynanacak maç bir başka doğrudan karşılaşma niteliğinde.

Parma ile berabere kalmasının ardından sıralamada tek puanda takılan Brianza ekibinin teknik direktörü, bu turnuvada şimdiye kadar iki gol kaydeden Farioli'yi hücumda yeniden kadroya alıyor. İtalya Kupası'nda attığı golün ardından Robinson'un oyun kuruculuk bölgesinde sabitlenmesi ve Colpani'nin yanında yer alması muhtemel. Kalede ise Turnqvist ilk maçlarına çıkabilir.

Lecce'de ise Stolic hâlâ önde yerini koruyor; iki kanadında Pierotti ve Montero'nun desteğiyle. Orta sahada ise Ilic ilk dakikadan itibaren ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor.







