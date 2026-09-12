24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
US Lecce v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Lecce - Monza maçı nereden izlenir, canlı yayın: Kanal, saat ve muhtemel 11'ler

Lecce - Monza
Serie A
Lecce
Monza

Düşme hattından uzaklaşma mücadelesi

Eusebio Di Francesco'nun çalıştırdığı Lecce, Roma ve Cagliari karşısında gol atamadan aldığı üst üste iki mağlubiyetin ardından dengesini yeniden bulmaya çalışıyor. Puglia bölgesi ekibi için, Sardinya takımıyla yapılan karşılaşmanın ve ilk hafta Venezia karşısında oynanan maçın ardından, Ivan Juric yönetimindeki Monza ile oynanacak maç bir başka doğrudan karşılaşma niteliğinde.

Parma ile berabere kalmasının ardından sıralamada tek puanda takılan Brianza ekibinin teknik direktörü, bu turnuvada şimdiye kadar iki gol kaydeden Farioli'yi hücumda yeniden kadroya alıyor. İtalya Kupası'nda attığı golün ardından Robinson'un oyun kuruculuk bölgesinde sabitlenmesi ve Colpani'nin yanında yer alması muhtemel. Kalede ise Turnqvist ilk maçlarına çıkabilir.

Lecce'de ise Stolic hâlâ önde yerini koruyor; iki kanadında Pierotti ve Montero'nun desteğiyle. Orta sahada ise Ilic ilk dakikadan itibaren ilk kez ilk 11'de sahaya çıkıyor.



  • Lecce - Monza: Yayıncı kanal ve canlı yayın

    Maç: Lecce-Monza

    Tarih: 13 Eylül 2026 Pazar

    Saat: 15.00

    Yayıncı Kanal: stc

    Canlı Yayın: stc

    • Reklam

  • Leece-Monza maçının muhtemel 11'leri

    Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ilic, Njoum, Coulibaly; Pierotti, Stolic, Monteiro.

    Monza (3-4-2-1): Thorstvedt; Kuadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foloronsho, Akinsanmiro, Mancas; Robinson, Colpani; Varela.

  • Lecce ile Monza maçını nereden izleyebilirsiniz?

    İtalya Serie A'da Lecce ile Monza arasında oynanacak maç televizyon ekranlarında canlı olarak stc üzerinden yayınlanacak; uyumlu akıllı televizyonlardaki uygulama aracılığıyla, video oyun konsolları (PlayStation, Xbox) kullanılarak, TIMVISION Box ya da Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlarla izlenebilecek.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Lecce - Monza maçını canlı yayında nereden izleyebilirsiniz

    Lecce-Monza maçı, akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar gibi cihazlar üzerinden stc sayesinde canlı yayın olarak da izlenebilecek; bunun için uygulamayı indirmek ya da platformun resmi sitesine giriş yapmak yeterli.

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Monza crest
Monza
MON