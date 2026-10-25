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Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Lecce-Juventus CANLI

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce - Juventus

Serie A'nın 8. haftasındaki Lecce-Juventus maçını takip edin

Lecce-Juventus karşılaşmasına uzun bir sakat oyuncu listesi damga vuruyor. İki takım için de şimdiden büyük önem taşıyan üç puanın söz konusu olduğu mücadele, 2026/2027 Serie A sezonunun 8. haftasındaki sondan bir önceki maç olacak. Karşılaşma, saat 18.00'de Salento'nun merkezi Lecce'deki Via del Mare'de başlayacak.


Üç gün içinde Coulibaly, Ilici ve Pierotti gibi ilk 11'in vazgeçilmezi olan üç oyuncusunu kaybeden ev sahibi Eusebio Di Francesco'nun ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Lecce kazanırsa, ligde iki maçtır galip gelemeyen Luciano Spalletti'nin Juventus'unu geride bırakacak. CEO Carnevali'nin ifadesiyle "koltuğu sallantıda" olan Spalletti, Nico Gonzalez ve Celik'i de sakatlık nedeniyle kaybetti. Juventus ise Rennes karşısında Avrupa Ligi'nde tartışmaların yaşandığı bir beraberliğin ardından bu maça çıkıyor.


LECCE-JUVENTUS

GOL ATANLAR: -



  • Lecce-Juventus: Muhtemel 11'ler ve maç künyesi

    Lecce-Juventus


    Gol atanlar: -


    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah.

    Teknik direktör: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani.

    Teknik direktör: Spalletti.


    Hakem:

    Sarı kart görenler: -

    Kırmızı kart görenler: -

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de


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