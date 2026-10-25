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US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Lecce-Juventus 0-2 CANLI: Woltemade'den akılalmaz hata, ama pozisyon ofsayttı

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce - Juventus

Serie A'nın 8. haftasındaki Lecce-Juventus maçını takip edin.

Lecce-Juventus karşılaşmasına şimdiden uzun bir sakat listesi ve iki takım için de büyük önem taşıyan üç puan damga vuruyor. Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasındaki sondan bir önceki maç, saat 18.00'de Salento'nun merkezi Lecce'deki Via del Mare'de başlayacak.


Ev sahibi ekipte Eusebio Di Francesco, üç gün içinde Coulibaly, Ilici ve Pierotti gibi üç değişmez ilk 11 oyuncusunu kaybetti. Lecce'den iyi gidişatını sürdürmesi bekleniyor. Kazanırsa Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Juventus'u geride bırakacak. Carnevali'nin ifadesiyle "koltuğu sallantıda" olan Spalletti'nin takımı, ligde iki haftadır kazanamıyor. Nico Gonzalez ve Celik'i de sakatlık nedeniyle kaybeden Juventus, Rennes karşısında Avrupa Ligi'nde aldığı tartışmalı beraberliğin ardından bu maça çıkıyor.


LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLLER: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)



  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    78' İNANILMAZ HATA! - Atağı başlatan Woltemade, Boga'nın çalımında seken topu kazanarak atağı bitirme fırsatı buluyor. Falcone ile karşı karşıya kaldığında plase bir sağ vuruş yapıyor ancak top çok farklı şekilde üstten dışarı gidiyor. Oyun durmuştu; Alman oyuncu atağın başında ofsayttaydı.


    75' FIRSAT - Danilo Veiga hücuma çıkarak bindirme yapıyor ve ceza sahasının ortasına yerden orta açıyor. Esteban, Lucumì'den önce topa topuğuyla dokunuyor ancak şutu Vicario tarafından rahatlıkla kurtarılıyor.


    63' Lucumì topu kötü bir şekilde kaybediyor. Bu kez Maleh'e ceza sahası çizgisinden vuruş imkânı doğuyor ancak sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruş auta gidiyor.


    57' - Lecce, rakibinin kullandığı kornerin uzaklaştırılmasının ardından yıldırım hızıyla kontra atağa çıkıyor. Tiago Gabriel'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen N'Dri, ceza sahasının ortasına hemen orta yapıyor. Kalulu'nun müdahalesi sonrası top yine Portekizli savunmacının önüne düşüyor. Yükselip kafayı vuruyor ancak topu auta gönderiyor.


    49' FIRSAT - Geubbels'in harika pasıyla topu ceza sahasının ortasında kontrol eden Maleh, sol ayağıyla vuruyor. Gatti'nin çok kritik müdahalesiyle top kornere çıkıyor. Kornerin devamında Gaspar'ın kafa vuruşunu Vicario rahatlıkla kurtarıyor.


    46' - Lecce hemen tehlike yaratıyor. Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Ngom'un sağ ayağıyla yaptığı zayıf vuruşu Vicario üzerine gelen topu kontrol ederek kurtarıyor.


    41' GOL - Woltemade güzel bir topu kontrol edip önüne alarak Juventus'u atağa çıkarıyor. Kolo Muani topu Gatti'ye açıyor, Gatti de ceza sahası çizgisindeki Douglas Luiz'e hemen bırakıyor. Douglas Luiz'in gelişine sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği şutta Falcone, kusursuz olmayan müdahalesine rağmen topun uzak direğin yardımıyla ağlara gitmesini engelleyemiyor.


    36' FIRSAT - Douglas Luiz, Tiago Gabriel'den sıyrılan Kolo Muani'ye savunma arkasına uzun bir pas gönderiyor. Topu göğsüyle kontrol edip dönen Kolo Muani, hafif çapraz bir pozisyondan uzak köşeye vuruyor ancak sağ ayağıyla yaptığı vuruş fazla zayıf kalıyor ve top kaleyi bulmuyor.


    29' GOL - Serbest vuruşta çalışılmış bir organizasyon: Douglas Luiz, Lecce savunma hattını hazırlıksız yakalayan bir top gönderiyor. Veiga'nın unuttuğu McKennie, ofsayta düşmeden hareketleniyor ve kayarak topa Falcone'yi geçirmeye yetecek kadar, temiz olmasa da dokunuyor.


    25' - Lecce kontra atağa iyi çıkıyor. Top sağdan sola aktarılarak ceza sahasının köşesi hizasındaki Fatah'a ulaşıyor. İsveçli oyuncu topu sağ ayağına çekip Kalulu'yu geçiyor ve falso vererek vuruyor ancak top Vicario'nun koruduğu kalenin çok üzerinden gidiyor.


    5' - Woltemade, Kolo Muani'yi savunma arkasına kaçırıyor. Son çizgiye inen Kolo Muani, ceza sahasının ortasındaki Alman santrfora orta yapıyor ancak Woltemade topa iyi vuramıyor ve şut çekemiyor.


    1' FIRSAT - Vicario büyük bir risk alıyor: Topu ayağıyla uzaklaştırmakta çok gecikiyor ve nihayet vuruşunu yaptığında N'Dri kayarak araya giriyor. Topa müdahale eden N'Dri'nin ardından Vicario'nun uzaklaştırma vuruşu, Juventus kalecisinin şansına, yalnızca auta gidiyor.


    0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de


    BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • LECCE-JUVENTUS: MAÇ KÜNYESİ

    Lecce-Juventus 0-2


    Goller: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel (60' Ndaba), Gallo; Kaba (46' Siebert), Ngom, Maleh; N’Dri, Guebbels (71' Paco Esteban), Fatah (46' Monteiro).

    Yedekler: Bleve, Borbei, Dembelé, Fofana, Stulic, Gandelman, Jean, Gorter, Scott.

    Teknik direktör: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Cambiaso (68' Cabal); Woltemade, Kolo Muani (68' Boga).

    Yedekler: Neto, Pinsoglio, Kelly, Zhegrova, Alajbegovic, Rugani, Sarr.

    Teknik direktör: Spalletti.


    Hakem: Maresca

    Sarı kart görenler: Gaspar

    Kırmızı kart görenler: -

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