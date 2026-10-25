78' İNANILMAZ HATA! - Atağı başlatan Woltemade, Boga'nın çalımında seken topu kazanarak atağı bitirme fırsatı buluyor. Falcone ile karşı karşıya kaldığında plase bir sağ vuruş yapıyor ancak top çok farklı şekilde üstten dışarı gidiyor. Oyun durmuştu; Alman oyuncu atağın başında ofsayttaydı.
75' FIRSAT - Danilo Veiga hücuma çıkarak bindirme yapıyor ve ceza sahasının ortasına yerden orta açıyor. Esteban, Lucumì'den önce topa topuğuyla dokunuyor ancak şutu Vicario tarafından rahatlıkla kurtarılıyor.
63' Lucumì topu kötü bir şekilde kaybediyor. Bu kez Maleh'e ceza sahası çizgisinden vuruş imkânı doğuyor ancak sol ayağıyla yaptığı zayıf vuruş auta gidiyor.
57' - Lecce, rakibinin kullandığı kornerin uzaklaştırılmasının ardından yıldırım hızıyla kontra atağa çıkıyor. Tiago Gabriel'in savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen N'Dri, ceza sahasının ortasına hemen orta yapıyor. Kalulu'nun müdahalesi sonrası top yine Portekizli savunmacının önüne düşüyor. Yükselip kafayı vuruyor ancak topu auta gönderiyor.
49' FIRSAT - Geubbels'in harika pasıyla topu ceza sahasının ortasında kontrol eden Maleh, sol ayağıyla vuruyor. Gatti'nin çok kritik müdahalesiyle top kornere çıkıyor. Kornerin devamında Gaspar'ın kafa vuruşunu Vicario rahatlıkla kurtarıyor.
46' - Lecce hemen tehlike yaratıyor. Ceza sahası çizgisinde topla buluşan Ngom'un sağ ayağıyla yaptığı zayıf vuruşu Vicario üzerine gelen topu kontrol ederek kurtarıyor.
41' GOL - Woltemade güzel bir topu kontrol edip önüne alarak Juventus'u atağa çıkarıyor. Kolo Muani topu Gatti'ye açıyor, Gatti de ceza sahası çizgisindeki Douglas Luiz'e hemen bırakıyor. Douglas Luiz'in gelişine sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği şutta Falcone, kusursuz olmayan müdahalesine rağmen topun uzak direğin yardımıyla ağlara gitmesini engelleyemiyor.
36' FIRSAT - Douglas Luiz, Tiago Gabriel'den sıyrılan Kolo Muani'ye savunma arkasına uzun bir pas gönderiyor. Topu göğsüyle kontrol edip dönen Kolo Muani, hafif çapraz bir pozisyondan uzak köşeye vuruyor ancak sağ ayağıyla yaptığı vuruş fazla zayıf kalıyor ve top kaleyi bulmuyor.
29' GOL - Serbest vuruşta çalışılmış bir organizasyon: Douglas Luiz, Lecce savunma hattını hazırlıksız yakalayan bir top gönderiyor. Veiga'nın unuttuğu McKennie, ofsayta düşmeden hareketleniyor ve kayarak topa Falcone'yi geçirmeye yetecek kadar, temiz olmasa da dokunuyor.
25' - Lecce kontra atağa iyi çıkıyor. Top sağdan sola aktarılarak ceza sahasının köşesi hizasındaki Fatah'a ulaşıyor. İsveçli oyuncu topu sağ ayağına çekip Kalulu'yu geçiyor ve falso vererek vuruyor ancak top Vicario'nun koruduğu kalenin çok üzerinden gidiyor.
5' - Woltemade, Kolo Muani'yi savunma arkasına kaçırıyor. Son çizgiye inen Kolo Muani, ceza sahasının ortasındaki Alman santrfora orta yapıyor ancak Woltemade topa iyi vuramıyor ve şut çekemiyor.
1' FIRSAT - Vicario büyük bir risk alıyor: Topu ayağıyla uzaklaştırmakta çok gecikiyor ve nihayet vuruşunu yaptığında N'Dri kayarak araya giriyor. Topa müdahale eden N'Dri'nin ardından Vicario'nun uzaklaştırma vuruşu, Juventus kalecisinin şansına, yalnızca auta gidiyor.
0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de
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