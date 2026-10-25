Lecce-Juventus karşılaşmasına şimdiden uzun bir sakat listesi ve iki takım için de büyük önem taşıyan üç puan damga vuruyor. Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasındaki sondan bir önceki maç, saat 18.00'de Salento'nun merkezi Lecce'deki Via del Mare'de başlayacak.





Ev sahibi ekipte Eusebio Di Francesco, üç gün içinde Coulibaly, Ilici ve Pierotti gibi üç değişmez ilk 11 oyuncusunu kaybetti. Lecce'den iyi gidişatını sürdürmesi bekleniyor. Kazanırsa Luciano Spalletti'nin çalıştırdığı Juventus'u geride bırakacak. Carnevali'nin ifadesiyle "koltuğu sallantıda" olan Spalletti'nin takımı, ligde iki haftadır kazanamıyor. Nico Gonzalez ve Celik'i de sakatlık nedeniyle kaybeden Juventus, Rennes karşısında Avrupa Ligi'nde aldığı tartışmalı beraberliğin ardından bu maça çıkıyor.





LECCE-JUVENTUS 0-2

GOLLER: 29' McKennie (J), 41' Douglas Luiz (J)







