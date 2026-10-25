Lecce-Juventus 0-0 CANLI

Lecce-Juventus maçı, uzun sakat listesi ve iki takım için de şimdiden büyük önem taşıyan üç puanla dikkat çekiyor. Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasındaki sondan bir önceki karşılaşma, saat 18.00'de Salento'nun merkezi Lecce'deki Via del Mare'de oynanacak.





Son 3 günde Coulibaly, Ilici ve Pierotti gibi 3 önemli ilk 11 oyuncusunu kaybeden Eusebio Di Francesco yönetimindeki ev sahibi ekip, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Lecce kazanırsa, CEO Carnevali'nin ifadesiyle "koltuğu sallantıda" olan Luciano Spalletti'nin Juventus'unu geride bırakacak. Ligde 2 haftadır kazanamayan Juventus, Nico Gonzalez ve Celik'i de sakatlık nedeniyle kaybetti. Takım, Rennes karşısında Avrupa Ligi'nde aldığı tartışmalı beraberliğin ardından bu maça çıkıyor.





LECCE-JUVENTUS 0-0

GOL ATANLAR: -







