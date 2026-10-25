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Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Lecce-Juventus 0-0 CANLI

Juventus
Lecce
Serie A
Lecce - Juventus

Serie A'nın 8. haftasındaki Lecce-Juventus maçını takip edin.

Lecce-Juventus maçı, uzun sakat listesi ve iki takım için de şimdiden büyük önem taşıyan üç puanla dikkat çekiyor. Serie A 2026/2027 sezonunun 8. haftasındaki sondan bir önceki karşılaşma, saat 18.00'de Salento'nun merkezi Lecce'deki Via del Mare'de oynanacak.


Son 3 günde Coulibaly, Ilici ve Pierotti gibi 3 önemli ilk 11 oyuncusunu kaybeden Eusebio Di Francesco yönetimindeki ev sahibi ekip, iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Lecce kazanırsa, CEO Carnevali'nin ifadesiyle "koltuğu sallantıda" olan Luciano Spalletti'nin Juventus'unu geride bırakacak. Ligde 2 haftadır kazanamayan Juventus, Nico Gonzalez ve Celik'i de sakatlık nedeniyle kaybetti. Takım, Rennes karşısında Avrupa Ligi'nde aldığı tartışmalı beraberliğin ardından bu maça çıkıyor.


LECCE-JUVENTUS 0-0

GOL ATANLAR: -



  • Lecce-Juventus: İlk 11’ler ve maç bilgileri

    Lecce-Juventus 0-0


    Goller: -


    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Guebbels, Fatah.

    Teknik direktör: Di Francesco.


    JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani.

    Teknik direktör: Spalletti.


    Hakem: Maresca

    Sarı kartlar: -

    Kırmızı kartlar: -

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de


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