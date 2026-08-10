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Lecce, izinsiz olarak takımdan ayrı kalan kanat oyuncusu Lameck Banda'nın sezon öncesi kampına dönmeyi reddetmesi üzerine FIFA'ya başvurdu
Disiplin ihlali itiraza yol açtı
La Gazzetta dello Sport'a göre Lecce, oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğine dikkat çekerek, Banda'nın dört hafta üst üste sezon öncesi antrenmanlarına izinsiz olarak katılmamasının ardından FIFA'nın yanı sıra Zambiya ve Libya Futbol Federasyonları'na resmen resmi şikâyette bulundu.
25 yaşındaki kanat oyuncusunun İtalya'daki sözleşmesi, kulübün tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanmasının ardından Haziran 2027'ye kadar sürüyor, ancak kendisi hiçbir iletişim girişimine yanıt vermedi. Lecce'nin €1 milyonun altındaki ilk teklifi reddetmesinin ardından Banda'nın, transferi için girişimlerde bulunan Libya ekibi Al Swehli SC ile Kahire'de görüldüğüne dair haberlerle birlikte durum daha da tırmandı.
- Getty Images Sport
Kulüp yönetimi ihanete uğradığını hissetti
Kulübün yönetim kademesi, kanat oyuncusunun sergilediği profesyonellik dışı tavır karşısındaki büyük hayal kırıklığını gizleyemedi.
Lecce sportif direktörü Stefano Trinchera, Nuovo Quotidiano di Puglia gazetesine konuşarak kulübün Banda ile iletişim kuramadığını doğruladı: "Ne yazık ki Lameck Banda'dan birkaç gündür haber alamıyoruz. Banda'yı sağlık kontrolleri için çağırmayı sürdürüyoruz, ancak hiçbir yanıt alamıyoruz. Bunun ne kadar daha süreceğini göreceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, davranışlarının sonuçlarına katlanacağıdır."
Trinchera, kulübün kendisine verdiği sarsılmaz destek göz önüne alındığında yönetim kurulunun şaşkınlığını da vurguladı: "Hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek yetersiz kalır. Lameck'e, bazı kişisel meseleler de dahil olmak üzere, her zaman çok destek olduk. Bu yüzden davranışı hepimizi şaşırttı."
Kanat oyuncusu kazançlı bir transferi zorluyor
Banda'nın aşırı önlemleri, Al Swehli SC'nin CAF Şampiyonlar Ligi kampanyası öncesinde sezon başına 1,6 milyon avro değerinde iki yıllık sözleşme teklifiyle tetiklendi. Oyuncu, 2022'de Maccabi Petah Tikva'dan ilk sözleşmesini imzalarken otomatik uzatma maddesinden haberdar olmadığını iddia ediyor. İtalya'ya 2 milyon avro karşılığında geldikten sonra, Zambiya Milli Takımı'yla 22 maça çıkan oyuncu Salentini formasıyla tüm kulvarlarda 109 maça çıkıp dokuz gol ve 12 asistlik katkı yaptı.
- Getty Images Sport
Hukuk mücadelesi kariyerini tehdit ediyor
Lecce, oyuncu için olası maç yasakları veya uluslararası transfer yasağı konusunda şimdi FIFA'dan gelecek resmî yanıtı bekliyor. Teknik ekip ve kulüp yönetimi, yerel sezonun başlaması öncesinde Banda'nın yokluğunda Serie A kadrosunu şekillendirmeye odaklanmak zorunda. Bu hukuki anlaşmazlık, kanat oyuncusunun hem kulüp hem de uluslararası düzeydeki kariyerini ciddi şekilde sekteye uğratabilecek uzun bir tahkim sürecini tetikleme tehdidi taşıyor.
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