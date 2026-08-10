Kulübün yönetim kademesi, kanat oyuncusunun sergilediği profesyonellik dışı tavır karşısındaki büyük hayal kırıklığını gizleyemedi.

Lecce sportif direktörü Stefano Trinchera, Nuovo Quotidiano di Puglia gazetesine konuşarak kulübün Banda ile iletişim kuramadığını doğruladı: "Ne yazık ki Lameck Banda'dan birkaç gündür haber alamıyoruz. Banda'yı sağlık kontrolleri için çağırmayı sürdürüyoruz, ancak hiçbir yanıt alamıyoruz. Bunun ne kadar daha süreceğini göreceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, davranışlarının sonuçlarına katlanacağıdır."

Trinchera, kulübün kendisine verdiği sarsılmaz destek göz önüne alındığında yönetim kurulunun şaşkınlığını da vurguladı: "Hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek yetersiz kalır. Lameck'e, bazı kişisel meseleler de dahil olmak üzere, her zaman çok destek olduk. Bu yüzden davranışı hepimizi şaşırttı."