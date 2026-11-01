Lecce-Genoa 1-2 CANLI: Maleh, yön değiştiren serbest vuruşla farkı bire indirdi. Stulic'in 2-2'lik golü iptal edildi

45+2' İPTAL EDİLEN GOL - Gallo soldan ilerleyip son çizgiye iniyor ve savunmacıyla kaleci arasından ceza sahasının ortasına orta yapıyor. Stulic sağ ayağıyla vuruyor ancak top Bijlow'a çarpıp geri dönüyor. Dönen top, Stulic'in vücuduna bitişik koluna çarptıktan sonra ağlara gidiyor. Marchetti önce golü veriyor ancak VAR incelemesinin ardından, topun ele temasından hemen sonra ağlara gitmesi nedeniyle golü iptal ediyor.

39' GOL - Lecce ceza sahası çizgisi yakınından serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Maleh'in sol ayağıyla falsolu vuruşu Frendrup'a çarpıp yön değiştiriyor ve Bijlow'u ters köşeye yatırarak ağlara gidiyor.

29' GOL - Genoa'dan bir başka müthiş hızlı hücum. Solda topla buluşan El Shaarawy, hiç beklemeden Messias'ı savunma arkasına kaçırıyor. Falcone'yle karşı karşıya kalan Brezilyalı oyuncu, sola açılarak kaleciyi geçiyor ve boş kaleye vuruyor. Top, savunmanın çaresiz müdahalesinden önce yavaşça kale çizgisini geçiyor. Hakem Marchetti'nin saati titriyor ve gol kararı veriliyor.

21' FIRSAT - El Shaarawy'den büyük hata. Genoa sağ kanattan gelişen kontra atakta ilerliyor. Ceza sahasına giren Messias, Falcone'yi kalesinden çıkarıyor ancak şut çekmek yerine pas vermeyi tercih ediyor. Arka direğe ulaşan topa El Shaarawy vuruyor fakat top dışarı gidiyor.

11' GOL - Lecce topu kendi yarı sahasından çıkarırken büyük bir hata yapıyor. Topu kazanan Genoa, Messias'ı savunma arkasına kaçırıyor. El Shaarawy'nin orta denemesi engelleniyor ve top yeniden Messias'a geliyor. Messias'ın hiç bekletmeden yaptığı ortada, ceza sahasının ortasındaki Osmajic ayağının içiyle vurup Falcone'yi mağlup ediyor.

0' Via del Mare'de başlama vuruşu saat 18.00'de.

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