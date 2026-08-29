Başkan Damiani liderliğindeki Giallorossi yönetimi, FIFA Mahkemesi, Ulusal Tahkim Kurulu ve imaj hakları koruma kuruluşları nezdinde çok yönlü bir hukuki süreç başlattı. Lecce, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin haklı bir neden bulunmadığı gerekçesiyle hükümsüz ilan edilmesi için FIFA'ya çağrıda bulunurken, Al Swehly'yi de sözleşmenin ihlal edilmesine teşvik etmekle suçluyor. Salento ekibi ayrıca, Libya kulübünün 21 Ağustos'ta yayımladığı tanıtım videosuna, maç görüntülerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla itiraz etti.