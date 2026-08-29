Getty Images Sport
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Lecce, 'gayrimeşru' transfer ayrılığı nedeniyle Lameck Banda ve Al Swehly'ye karşı hukuki savaş başlattı
Lecce tek taraflı ayrılığa itiraz ediyor
İtalya Serie A kulübü, Zambiyalı kanat oyuncusunun isyanı nedeniyle, Libya'ya transferini gayrimeşru saymasının ardından resmen hukuki yollara başvurdu. Haziran 2027'ye kadar Stadio Via del Mare'de sözleşmesi bulunan Banda, Al Swehly ile bağlantı kurmadan önce Avusturya'daki sezon öncesi kampına katılmadı. La Gazzetta dello Sport'a göre Lecce, şimdi hem oyuncu hem de yeni takımına karşı katı disiplin yaptırımlarının yanı sıra mali tazminat da talep ediyor.
- Getty Images Sport
Üçlü hukuki cephe açıldı
Başkan Damiani liderliğindeki Giallorossi yönetimi, FIFA Mahkemesi, Ulusal Tahkim Kurulu ve imaj hakları koruma kuruluşları nezdinde çok yönlü bir hukuki süreç başlattı. Lecce, oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin haklı bir neden bulunmadığı gerekçesiyle hükümsüz ilan edilmesi için FIFA'ya çağrıda bulunurken, Al Swehly'yi de sözleşmenin ihlal edilmesine teşvik etmekle suçluyor. Salento ekibi ayrıca, Libya kulübünün 21 Ağustos'ta yayımladığı tanıtım videosuna, maç görüntülerinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla itiraz etti.
Mahkemeler ağır yaptırımları değerlendiriyor
Yurt içi cephede ise Lecce, sözleşme ihlali nedeniyle kanat oyuncusunun geçen yılın 1 Temmuz'undan bu yana olan maaş ödemelerini dondurmak için Tahkim Kurulu nezdinde disiplin işlemleri başlattı. Bu gelişme, FIFA geçici izin vermeden önce FIGC'nin transfere yaptırım uygulamayı ilk aşamada reddetmesinin ardından geldi. Mahkemelerin Lecce lehine karar vermesi hâlinde, kanat oyuncusu uzun süreli bir men cezasıyla karşı karşıya kalabilirken, Al Swehly'ye de yüksek miktarda para cezası ve transfer yasağı verilebilir.
- IPA Sport
Serie A odağı sürüyor
Lecce, bu hafta sonu Serie A'da Roma'ya karşı oynayacağı kritik iç saha maçına hazırlanırken odağını şimdi hızla yeniden sahadaki meselelere çevirmek zorunda. Teknik direktör Eusebio Di Francesco, büyüyen hukuki mücadele ve transfer döneminin son günlerindeki dikkat dağıtıcı unsurlar arasında soyunma odasındaki istikrarı korumalı. FIFA'nın yargı organlarından çıkacak nihai karar, Avrupa futbolunda sözleşme bütünlüğü açısından önemli bir ölçüt olacaktır.
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