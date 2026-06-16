Lecce tarafından yayınlanan ve Milan’ın belirlenen süre içinde geri alım opsiyonunu kullanma imkânını da belirten açıklama şöyledir: "U.S. Lecce, A.C. Milan'dan Francesco Camarda'yı kalıcı olarak transfer etmek için opsiyon hakkını kullandığını duyurur. Milan'ın ise 18-20 Haziran tarihleri arasında geri alma opsiyonunu kullanma hakkı bulunmaktadır." Lecce, Camarda’yı kadrosuna katmak için 3 milyon avro ödemek zorunda kalırken, Milan ise 2008 doğumlu oyuncunun tam kontrolünü geri kazanmak için sadece 1 milyon avro daha ödemek zorunda kalacak.