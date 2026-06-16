Salento kulübünün resmi açıklamasında belirtildiği üzere, Lecce, 2008 doğumlu forvet Francesco Camarda için 3 milyon avroluk opsiyon hakkını kullanmıştır. Milan'ın altyapısında yetişen genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Serie A'da 21 maça çıkmış ve bir gol atmıştı. Ancak sezonun ikinci yarısı, onu birkaç ay boyunca sahalardan uzak tutan bir omuz ameliyatıyla geçti.
Çeviri:
Lecce, Francesco Camarda’nın transferinin kesinleştiği resmen açıklandı: Milan’a 3 milyon euro ödendi. Milan’ın 20 Haziran’a kadar 4 milyon euro karşılığında oyuncuyu geri satın alma hakkı bulunuyor
BASIN AÇIKLAMASI
Lecce tarafından yayınlanan ve Milan’ın belirlenen süre içinde geri alım opsiyonunu kullanma imkânını da belirten açıklama şöyledir: "U.S. Lecce, A.C. Milan'dan Francesco Camarda'yı kalıcı olarak transfer etmek için opsiyon hakkını kullandığını duyurur. Milan'ın ise 18-20 Haziran tarihleri arasında geri alma opsiyonunu kullanma hakkı bulunmaktadır." Lecce, Camarda’yı kadrosuna katmak için 3 milyon avro ödemek zorunda kalırken, Milan ise 2008 doğumlu oyuncunun tam kontrolünü geri kazanmak için sadece 1 milyon avro daha ödemek zorunda kalacak.
CAMARDA’NIN MİLAN’DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Francesco Camarda, 2023/2024 sezonunda Fiorentina ile oynanan maçta 15 yaş 260 gün ile Serie A tarihinin en genç ilk maçına çıkan oyuncusu oldu. Rossoneri formasıyla toplam 16 maça çıktı; bunlardan 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 20'si ise (7 gol atarak) Milan Futuro ile Serie C'de oynadı. Milan ile olan sözleşmesi, temel şartlara göre 30 Haziran 2028'de sona eriyor.