Lecce, Di Francesco'nun sözleşmesinin uzatılması resmiyet kazandı: "Tarihi yazmaya devam ediyoruz"

Di Francesco, sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk açıklamalarını da yaptı: "Bu kulüpteki maceramı uzattığım için son derece mutluyum. Bu güven gösterisi için Başkan Saverio Sticchi Damiani’ye, tüm kulüp üyelerine ve A Takım Teknik Direktörü Stefano Trinchera’ya teşekkür ederim. Lecce’ye geldiğim zamanki kadar yüksek bir motivasyonla çalışacağım. Genoa ile oynadığımız son iç saha maçında Giallorossi taraftarlarının verdiği destek ve Mapei Stadyumu’na akın eden Salento taraftarlarının coşkusu hâlâ gözümün önünde. Geçen sezon olduğu gibi bu kulübün tarihini yazmaya devam etmeliyiz; zorluklar olacağını biliyoruz, ancak hep birlikte kenetlenirsek hedefimize ulaşabiliriz.”







