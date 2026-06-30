LeBron James’le ilgili NBA’de bomba haber! “Kral”, Los Angeles Lakers’tan ayrılıyor – Stephen Curry ile birleşmek için mi?

Lakers’ın uzun vadeli planının, Luka Doncic ve Austin Reaves’in etrafında bir şampiyonluk takımı kurmaya yönelik olduğu biliniyor. LeBron, geçen sezon bile Lakers kadrosunda üçüncü adam olarak yepyeni bir rolde yer almıştı. Lakers, bu üçlüyle iyi bir normal sezon geçirdi ve LeBron da ortalama 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asistle hâlâ en üst seviyede oynayabileceğini bir kez daha gösterdi.

Ancak playofflarda, özellikle ikinci turda Reaves ve Doncic’in sakatlıkları nedeniyle Oklahoma City Thunder karşısında sınırları net bir şekilde ortaya kondu (0-4). Bundan önce LeBron, ilk turda Houston Rockets ile oynanan maçta adeta zamanı geriye sarmış ve Lakers’ı, en iyi dönemlerindeki gibi zaman zaman güçlü performanslarıyla sırtlamıştı.

L.A.’nın kısa sürede, yani LeBron’un rekorlarla dolu 24. sezonunun başlangıcına kadar, birdenbire şampiyonluk adayı haline gelmesi neredeyse imkansızdı ve bu durumun dört kez MVP seçilen oyuncunun planlarında da bir rol oynamış olduğu düşünülüyor. Kariyerinin son aşamasında beşinci NBA şampiyonluğunu hedeflediğini, menajeri Paul, çalkantılı 2025 yaz transfer döneminde zaten vurgulamıştı. Los Angeles’ta bunun hemen mümkün olmayacağı apaçık olduğu için, LeBron, Melekler Şehri’nde geçirdiği sekiz yılın ardından, muhtemelen son kez NBA’de yeni bir yola giriyor.

Lakers’ta geçirdiği sekiz yıl boyunca LeBron iki kez (2018, 2021) playoff’ları kaçırdı, ancak 2020’de (koronavirüs nedeniyle) meşhur Disney World balonunda dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandı. Bunu ardından üç ilk tur elenmesi, 2023’te konferans finallerinde daha sonra şampiyon olacak Denver’a karşı alınan net bir yenilgi ve geçtiğimiz sezonda OKC’ye karşı ikinci turda elenme izledi.

"LeBron James, tarihin en büyük sporcularından biridir. Bu sekiz yıl için her zaman minnettar olacağız, elbette 2020’de en zorlu koşullarda bizi şampiyonluğa taşıdığı için de,” diyen Lakers Başkanı Jeannie Buss, yaptığı açıklamada şunları ekledi: “Mor-altın formasıyla sayısız rekor kırdı. Sahada ve saha dışında gelecekte kendisine en iyisini diliyoruz. O her zaman Lakers ailesinin bir parçası olacak.”