Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
LeBron James Playoffs 2025/26getty
Jonas Rütten

Çeviri:

LeBron James’le ilgili NBA’de bomba haber! “Kral”, Los Angeles Lakers’tan ayrılıyor – Stephen Curry ile birleşmek için mi?

LeBron James ve Los Angeles Lakers, sekiz yılın ve bir NBA şampiyonluğunun ardından yollarını ayırıyor. Şimdi eski yıldızlardan oluşan bir süper takım mı kurulacak?

Artık resmiyet kazandı: LeBron James, Lakers’a önümüzdeki yıl artık “Mor ve Altın” formasıyla oynamak istemediğini bildirdi. Bunun yerine başka bir takımda oynamak istediğini belirtti. Bu haberi ESPN muhabiri Shams Charania aktardı. 

Haberlere göre, Genel Menajer Rob Pelinka ile LeBron’un menajeri Rich Paul arasında bir görüşme gerçekleşti ve Lakers, “Kral” ile yoluna devam etmek istediğini vurguladı. Ancak LeBron, Los Angeles’taki mevcut durum nedeniyle bu teklifi reddetti ve ilk kez serbest oyuncu pazarına çıkacak.

  • Lakers’ın uzun vadeli planının, Luka Doncic ve Austin Reaves’in etrafında bir şampiyonluk takımı kurmaya yönelik olduğu biliniyor. LeBron, geçen sezon bile Lakers kadrosunda üçüncü adam olarak yepyeni bir rolde yer almıştı. Lakers, bu üçlüyle iyi bir normal sezon geçirdi ve LeBron da ortalama 20,9 sayı, 6,1 ribaund ve 7,2 asistle hâlâ en üst seviyede oynayabileceğini bir kez daha gösterdi. 

    Ancak playofflarda, özellikle ikinci turda Reaves ve Doncic’in sakatlıkları nedeniyle Oklahoma City Thunder karşısında sınırları net bir şekilde ortaya kondu (0-4). Bundan önce LeBron, ilk turda Houston Rockets ile oynanan maçta adeta zamanı geriye sarmış ve Lakers’ı, en iyi dönemlerindeki gibi zaman zaman güçlü performanslarıyla sırtlamıştı.

    L.A.’nın kısa sürede, yani LeBron’un rekorlarla dolu 24. sezonunun başlangıcına kadar, birdenbire şampiyonluk adayı haline gelmesi neredeyse imkansızdı ve bu durumun dört kez MVP seçilen oyuncunun planlarında da bir rol oynamış olduğu düşünülüyor. Kariyerinin son aşamasında beşinci NBA şampiyonluğunu hedeflediğini, menajeri Paul, çalkantılı 2025 yaz transfer döneminde zaten vurgulamıştı. Los Angeles’ta bunun hemen mümkün olmayacağı apaçık olduğu için, LeBron, Melekler Şehri’nde geçirdiği sekiz yılın ardından, muhtemelen son kez NBA’de yeni bir yola giriyor.

    Lakers’ta geçirdiği sekiz yıl boyunca LeBron iki kez (2018, 2021) playoff’ları kaçırdı, ancak 2020’de (koronavirüs nedeniyle) meşhur Disney World balonunda dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandı. Bunu ardından üç ilk tur elenmesi, 2023’te konferans finallerinde daha sonra şampiyon olacak Denver’a karşı alınan net bir yenilgi ve geçtiğimiz sezonda OKC’ye karşı ikinci turda elenme izledi.

    "LeBron James, tarihin en büyük sporcularından biridir. Bu sekiz yıl için her zaman minnettar olacağız, elbette 2020’de en zorlu koşullarda bizi şampiyonluğa taşıdığı için de,” diyen Lakers Başkanı Jeannie Buss, yaptığı açıklamada şunları ekledi: “Mor-altın formasıyla sayısız rekor kırdı. Sahada ve saha dışında gelecekte kendisine en iyisini diliyoruz. O her zaman Lakers ailesinin bir parçası olacak.”

    • Reklam
  • Curry LeBron ADGetty Images

    LeBron James, Anthony Davis ve Stephen Curry: Warriors’ta bir efsane takımı mı?

    Şimdi, 41 yaşındaki oyuncunun bu girişim için nereye gideceği konusunda tahminlerde bulunulabilir. 

    Şehrin en ünlü evladının ikinci kez geri dönüşüyle ilgilenen Cleveland Cavaliers'a dönüşü son zamanlarda pek olası görünmüyordu. Bunun yerine, Golden State Warriors'ta Stephen Curry ve eski Lakers takım arkadaşı Anthony Davis ile muhteşem bir birleşme yolunda ilerliyor gibi görünüyor.

    En azından Yahoo'dan NBA uzmanı Kevin O'Connor'a göre Dubs'ın planı bu. O'Connor'a göre temel fikir, Warriors'ın önce takas yoluyla AD'yi kadrosuna katması ve ardından LeBron'u serbest oyuncu olarak transfer etmesi. En azından "Kral" artık piyasada – ve bu aktif NBA efsanesini kadroya katmak için ilk domino taşı da çoktan düştü.

    Çünkü Pazartesi gününden beri, Warriors'ın ikonik oyuncusu Draymond Green'in de öncelikle serbest oyuncu statüsüne geçeceği ve böylece 28 milyon dolara yakın tutardaki oyuncu opsiyonunu kullanmayarak Warriors'a LeBron transferi için mali hareket alanı sağlayacağı belli oldu. Haberlere göre Warriors, 41 yaşındaki oyuncuya en az 15 milyon dolar teklif edebilir. Bleacher Report'a göre LeBron, bu tutardaki bir teklifi kesinlikle kabul edecektir.

    Böyle bir durumda “Kral”, maksimum kontratın oldukça altında kalacak olsa da, kesinlikle ucuza oynamayacaktır. ESPN muhabiri Brian Windhorst, LeBron’un Cavs’a geri dönmesi gibi bir senaryoda herhangi bir mali tavizden söz edilemeyeceğini daha önce bildirmişti. 
  • Basketball - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport

    Golden State Warriors ve Anthony Davis ile LeBron James’i içeren plan

    Geçen yaz bile Dubs’ın King’in hizmetleri için rekabet ettiği iddia ediliyordu ve 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde de bir anlaşma ayarlamak için çabalar vardı. ESPN muhabiri Brian Windhorst, bu nedenle birkaç hafta önce LeBron’a ilişkin şu analizi yapmıştı: “Lakers ile işler yolunda gitmezse, ben Warriors’a bakardım.”

    Şu anda çapraz bağ yırtığıyla boğuşan Jimmy Butler, bir "Rüya Takım" senaryosunda artık Warriors'ın bir parçası olmayacaktı. Davis'i Washington Wizards'tan koparmak için, karşılığında "Jimmy Buckets"ın başkente takas edilmesi gerekecek. O'Connor'a göre, bu anlaşma için ayrıca başka draft seçim hakları da gerekli. Dubs’ın, olası bir takasa dahil edebileceği iki gelecekteki birinci tur draft hakkı ve dört potansiyel seçim takası var. 

    Pazartesi akşamı (MEZ), Butler’ın menajeri Bernie Lee ESPN’e bir açıklama yaptı ve herhangi bir ayrılık düşüncesi olmadığını belirtti: “Warriors, Jimmy’nin rehabilitasyon sürecinde kararlı bir şekilde destek oluyor; böylece o tekrar sahaya çıkıp takımın şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunabilsin. (...) Jimmy tamamen buna odaklanmış durumda ve üzerine düşeni yapmak istiyor – ve bu, Warriors'ta gerçekleşecek." 

    Ayrıca, Wizards’ın Davis’in ayrılmasına hiç razı olacağına dair şüpheler de var. Daha geçen hafta Washington, oyun kurucu Trae Young ile uzun vadeli bir sözleşme uzattı ve draftta ilk sıradan süper yetenek AJ Dybantsa’yı kadrosuna kattı. Doğu Konferansı’nın alt sıralarında geçirdiği yılların ardından, baş antrenör Brian Keefe’nin takımında artık playofflara doğru bir atılım sinyalleri var. Young ve Davis de nihayet bu yılın başında bu amaçla kadroya katılmıştı.