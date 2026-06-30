Artık resmiyet kazandı: LeBron James, Lakers’a önümüzdeki yıl artık “Mor ve Altın” formasıyla sahaya çıkmak istemediğini bildirdi. Bunun yerine başka bir takımda oynamak istediğini belirtti. Bu haberi ESPN muhabiri Shams Charania aktardı.
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LeBron James’le ilgili NBA’de bomba haber! “Kral”, Los Angeles Lakers’tan ayrılıyor – Stephen Curry ile bir araya gelmek için mi?
Demek ki “Kral” için kariyerin sona ermesi de gündemden kalkmış durumda. Artık 41 yaşındaki oyuncunun kariyerinin sonbaharında nereye gideceği konusunda tahminlerde bulunmak serbest. Son zamanlarda Cleveland Cavaliers’a geri dönüşü pek olası görülmüyordu. Bunun yerine, görünüşe göre Golden State Warriors’ta Stephen Curry ve eski Lakers takım arkadaşı Anthony Davis ile muhteşem bir birleşme yolunda ilerleniyor.
En azından Yahoo'dan NBA uzmanı Kevin O'Connor'a göre Dubs'ın planı bu. O'Connor'a göre temel fikir, Warriors'ın önce takas yoluyla AD'yi kadrosuna katması, ardından da LeBron'u serbest oyuncu olarak transfer etmesi. En azından "Kral" artık piyasada – ve bu aktif NBA efsanesini kadroya katmak için ilk domino taşı da çoktan düştü.
Zira Pazartesi gününden beri, Warriors'ın ikonik oyuncusu Draymond Green'in de öncelikle serbest oyuncu statüsüne geçeceği ve böylece yaklaşık 28 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayarak Warriors'a LeBron transferi için mali esneklik sağlayacağı belli oldu. Haberlere göre Warriors, 41 yaşındaki oyuncuya en az 15 milyon dolar teklif edebilir.Böyle bir durumda “Kral”, maksimum kontratın oldukça altında kalacak olsa da, kesinlikle ucuza oynamayacaktır. ESPN muhabiri Brian Windhorst, LeBron’un Cavs’a geri dönmesi gibi bir senaryoda herhangi bir mali tavizden söz edilemeyeceğini daha önce bildirmişti.
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Golden State Warriors ve Anthony Davis ile LeBron James’i içeren plan
Geçen yaz bile Dubs’ın King’in hizmetleri için rekabet ettiği iddia ediliyordu ve 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde de bir anlaşma ayarlamak için çabalar vardı. ESPN muhabiri Brian Windhorst, bu nedenle birkaç hafta önce LeBron’a ilişkin şu analizi yapmıştı: “Lakers ile işler yolunda gitmezse, ben Warriors’a bakardım.”
Şu anda çapraz bağ yırtığıyla boğuşan Jimmy Butler, bir "Rüya Takım" senaryosunda artık Warriors'ın bir parçası olmayacaktı. Davis'i Washington Wizards'tan koparmak için, karşılığında "Jimmy Buckets"ın başkente takas edilmesi gerekecek. O'Connor'a göre, bu anlaşma için ayrıca başka draft seçim haklarına da ihtiyaç duyulacak. Dubs’ın, olası bir takasa dahil edebileceği iki gelecekteki birinci tur draft hakkı ve dört potansiyel seçim takası var.
Pazartesi akşamı (MEZ), Butler’ın menajeri Bernie Lee ESPN’e bir açıklama yaptı ve herhangi bir ayrılık düşüncesi olmadığını belirtti: “Warriors, Jimmy’nin rehabilitasyon sürecinde kararlı bir şekilde destek oluyor; böylece o tekrar sahaya çıkıp takımın şampiyonluk mücadelesine katkıda bulunabilsin. (...) Jimmy buna tamamen odaklanmış durumda ve üzerine düşeni yapmak istiyor – ve bu, Warriors'ta gerçekleşecek."
Ayrıca, Wizards’ın Davis’in ayrılmasına hiç razı olacağına dair şüpheler de var. Daha geçen hafta Washington, oyun kurucu Trae Young ile uzun vadeli bir sözleşme uzattı ve draftta ilk sıradan süper yetenek AJ Dybantsa’yı kadrosuna kattı. Doğu Konferansı’nın alt sıralarında geçirdiği yılların ardından, baş antrenör Brian Keefe’nin takımında artık playofflara doğru bir atılım sinyalleri var. Young ve Davis de nihayet bu yılın başında bu amaçla kadroya katılmıştı.