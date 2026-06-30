Demek ki “Kral” için kariyerin sona ermesi de gündemden kalkmış durumda. Artık 41 yaşındaki oyuncunun kariyerinin sonbaharında nereye gideceği konusunda tahminlerde bulunmak serbest. Son zamanlarda Cleveland Cavaliers’a geri dönüşü pek olası görülmüyordu. Bunun yerine, görünüşe göre Golden State Warriors’ta Stephen Curry ve eski Lakers takım arkadaşı Anthony Davis ile muhteşem bir birleşme yolunda ilerleniyor.

En azından Yahoo'dan NBA uzmanı Kevin O'Connor'a göre Dubs'ın planı bu. O'Connor'a göre temel fikir, Warriors'ın önce takas yoluyla AD'yi kadrosuna katması, ardından da LeBron'u serbest oyuncu olarak transfer etmesi. En azından "Kral" artık piyasada – ve bu aktif NBA efsanesini kadroya katmak için ilk domino taşı da çoktan düştü.

Zira Pazartesi gününden beri, Warriors'ın ikonik oyuncusu Draymond Green'in de öncelikle serbest oyuncu statüsüne geçeceği ve böylece yaklaşık 28 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmayarak Warriors'a LeBron transferi için mali esneklik sağlayacağı belli oldu. Haberlere göre Warriors, 41 yaşındaki oyuncuya en az 15 milyon dolar teklif edebilir.

Böyle bir durumda “Kral”, maksimum kontratın oldukça altında kalacak olsa da, kesinlikle ucuza oynamayacaktır. ESPN muhabiri Brian Windhorst, LeBron’un Cavs’a geri dönmesi gibi bir senaryoda herhangi bir mali tavizden söz edilemeyeceğini daha önce bildirmişti.