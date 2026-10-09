Yaşıtlarının her zaman önünde olan ve sürekli kendisinden büyük çocuklara karşı sahaya çıkan Elimoghale, bu yıl Massimo Brambilla’nın çalıştırdığı Next Gen’e yükseltildi ve bu nedenle Serie C’de forma giyiyor; burada şu ana kadar 5 maça çıktı. Ancak A takım da sadece bir adım uzağında ve yakında Luciano Spalletti’nin yönetiminde ilk maçına çıkabilir; Spalletti onu Avrupa Ligi’nde NEC’ye karşı oynanan maç için kadroya da çağırmıştı. Eski teknik direktör onunla ilgili, “Gelecekte önemli bir gelişim gösterebileceğini düşündüren özellikleri var. Ama sonra doğru şekilde büyümesine yardımcı olmak, doğru zamanlamayla deneyim kazanma fırsatı vermek gerekiyor” dedi.





Listede diğer iki İtalyanla birlikte yer alan (Como’dan Cassano ve Roma’dan Arena; Roma’da ayrıca Tunuslu Bouaskar da bulunuyor) Destiny, Juventus’un ve İtalyan futbolunun en büyük umutlarından biri. 2009’da, Nijerya kökenli bir ailenin çocuğu olarak Torino’da dünyaya geldi; yedi yaşında Juventus altyapısına katılmadan önce mahallesinin amatör kulübü Rebaudengo’da yetişti. Sonrası ise durmaksızın gelen bir yükseliş oldu.





Fiziksel özellikleri nedeniyle, yani 180 cm’nin üzerinde boyuyla, ve teknik kapasitesi sayesinde daha en başından Rafael Leao’ya benzetildi. Zaten o, sağ ayağını kullanan, genişte başlayıp bire bir arayan ve plase sağ vuruşlar denemeyi seven bir sol kanat. Oyunu; hızlanmalar, driblingler, 1’e 1’ler, deparlar ve yaratıcılık patlamalarıyla tam da Milan’da izlenen en iyi Leao’yu hatırlatan bir repertuvara sahip. Elimoghale sağ kanatta, 10 numara pozisyonunda ya da santrforun arkasında da oynatılabiliyor, ancak o alanlarda hâlâ geliştirmesi gereken çok şey var. Özellikle son vuruşlarda ve son bölgede daha etkili olmalı, golleri daha istikrarlı şekilde bulmalı. Onun yolu biraz da Bayern Münih döneminin ardından Juventus’a genç yaşta gelen ve kısa sürede A takımda kendini kabul ettiren Kenan Yildiz’in izlediği yolu hatırlatıyor. Türk oyuncu, 2009 doğumlu bu isim için kesinlikle bir referans, ancak onun idolü ve örnek aldığı isim Neymar.





Juventus’un olduğu kadar İtalya’nın da hazinesi. Elimoghale, İtalya Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyme yolunda ilerliyor. Önce İtalya U15 kadrosuna girdi, ardından U17’de yer aldı ve bu takımla U17 Avrupa Şampiyonası ile kendi yaş kategorisindeki Dünya Kupası’nda oynadı. Daha sonra Bollini tarafından, takım arkadaşlarının büyük bölümünden iki yaş küçük olmasına rağmen, U19 Avrupa Şampiyonası’na da götürüldü. Aklında Altın Top’u kazanma hedefi olan bir harika çocuk.





Juventus böyle bir oyuncuyu elinde sıkı tutmak ve onu saha içinde de dışında da korumak istiyor. Destiny Elimoghale’nin 2028’e kadar güvence altına alınmış bir sözleşmesi var ve Juventus ona öylesine güçlü biçimde inanıyor ki onu yakında A takımda sahaya çıkarmayı planlıyor. O, kulübün bugünü olduğu kadar giderek daha fazla geleceği de olacak.