Leao: "Türkiye Ligi çok rekabetçi, büyük isimler var ve beni olumlu anlamda şaşırttı"

İyi bir performans sergiledi ancak direğe takılarak gol sevinci yaşayamadı. Portekiz'in Norveç'te aldığı güzel galibiyetin öne çıkan isimlerinden biri olan eski Milanlı Rafael Leao, maçın ardından Ojogo'nun aktardığına göre şöyle konuştu: "Jorge Jesus beni tanıyor ve hangi rolde olursa olsun elimden gelenin en iyisini vereceğim. Onun, özelliklerimi en iyi şekilde kullanmama yardımcı olacağından eminim. Teknik direktör takıma büyük bir savunma sağlamlığı kazandırdı. Onlar topa çok sahip oldu, biz ise savunmada kompakt kalmayı başardık. Önemli maçlarda fark yaratmak için tam da ihtiyacımız olan şey buydu. Sahaya her çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sezon öncesi hazırlık kampı geçirmedim, en iyi fiziksel duruma ulaşmaya çalışıyorum ama takıma yardım etmeye her zaman hazırım. Milli takımda çok yüksek kalitede oyuncularımız var. Tüm oyuncular hazır ve teknik direktör onları, Joao Felix örneğinde olduğu gibi, fark yaratabilecekleri pozisyonlarda oynatıyor. Mutluyum, onu önemsiyorum, çok eleştiri aldı ve şimdi kalitesini gösteriyor, fark yaratıyor".