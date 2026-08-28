Leao, Osimhen ve…: Galatasaray nasıl bir takım ve Türkiye'de ve Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gidebilir?

Gala sezona biraz sendeleyerek başladı: yeni yükselen Corum ile 2-2 berabere kaldı ancak ardından Erzurumspor deplasmanında net bir dörtlü galibiyetle hemen toparlandı. Eski Napoli oyuncusu son derece motive ve şimdiden düzenli şekilde gol bulmaya başladı; şimdi yanında, onu besleyip daha da parlatabilecek, kendi seviyesinde bir yıldız var. Leao’nun Aston Villa’yı ve Premier League’in cazibesini değil de Türkleri tercih etmesi biraz da bu nedenle açıklanabilir: kazanılması gereken ama her maçta sizi yüzde 100 zorlamayan bir lig ve büyük sürprizler ortaya çıkarabilecek bir Avrupa serüveni. Nyon’daki kura Galatasaray için çok da cömert davranmadı ve Türkiye şampiyonunu Barcelona, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK Atina ile eşleştirdi; bu, Leao’nun en iyisinin gerekeceği kolay olmayan bir yol.





Ancak Galatasaray sadece Osimhen ve Leao ile ayakta durmuyor. Doğru, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gösterişli transfer dönemleri geçirirken Gala daha dikkatli ve tasarruflu davrandı. Ama şu da doğru ki büyük hamleler zaten önceki dönemlerde yapılmıştı, başka hareketler de gelebilir ve kadro son derece rekabetçi.





Okan’ın elinde çok fazla üst düzey alternatif yok ama ilk 15 oyuncu baz alındığında Gala hâlâ rakiplerinden üstün, her ne kadar onlar da yaklaşmış olsa da. Takımın temel direği kaleci Cakir; savunma ise Fildişi Sahili ve Kolombiya ile çok iyi iki Dünya Kupası geçiren Singo ve Sanchez üzerine kurulu. Orta sahada ayrılmak isteyen Torreira’nın durumu belirsizliğini korurken, bir dönem vazgeçilmez olan Gundogan ve Lemina artık dokunulmaz değil. Yenilenme ise Sallai, Gabriel Sara, Akgun ve Yilmaz gibi isimlerin değişmez ilk 11 oyuncularına dönüşmesiyle zaten geldi. Bu sezon aynı zamanda Sané için de yeniden çıkış yılı olmalı; kulübünde ve özellikle milli takımda düşüşteydi. Bayern’deki hâline dönerse, Leao ve Osimhen’le kuracağı üçlü hat büyük iş yapabilir.