Golcü Suarez, Sporting'in geri dönüşünde belirleyici rol oynadı; Ismail Jakobs tarafından düşürülmesinin ardından kazanılan ikinci yarı penaltısını hem aldı hem de gole çevirdi. Üst üste dört maçta da gol atan Kolombiyalı forvet, takımın sarsıntılı geçen açılış bölümünün ardından soğukkanlı kalmasını övdü.

Maçın ardından konuşan Suarez, Sporting zorlu fikstürde ilerlerken takım halinde alınan galibiyetin, kişisel dönüm noktalarının önüne geçtiğini vurguladı.

Suarez, "Bu galibiyet için onur ve şan Tanrı'ya" dedi. "İlk 15 ila 20 dakikada biraz gergindik ama sonra oyunda büyümeyi, topa sahip olmayı ve skoru çevirmeyi bildik."