Anadolu Agency
Çeviri:
‘Leao’nun Lizbon kâbusu!’: Luis Suarez ve Sergi Altimira, Rafael Leao’nun düşmanca Alvalade dönüşünü nasıl mahvetti?
Sporting, Leao'nun dönüşünde erken şoku atlattı
Sporting CP, UEFA Şampiyonlar Ligi kampanyasına Estadio Jose Alvalade'de Galatasaray karşısında 3-1'lik etkileyici bir geri dönüş galibiyetiyle başladı. Sporting, Goncalo Inacio'nun kendi kalesine attığı erken golle geriye düşse de Genny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar maçı çevirdi.
Sporting altyapısından yetişen eski oyuncu Rafael Leao, Galatasaray adına oyuna sonradan girerek Lizbon'a döndü ve ev sahibi taraftarlardan sert bir tepki gördü.
Bu galibiyet, Rui Borges'in ekibine yeni Avrupa lig aşamasına başlarken tam puan kazandırdı.
- ZUMA Press Wire
Suarez, takımın dirençliliğini ve inancını övdü
Golcü Suarez, Sporting'in geri dönüşünde belirleyici rol oynadı; Ismail Jakobs tarafından düşürülmesinin ardından kazanılan ikinci yarı penaltısını hem aldı hem de gole çevirdi. Üst üste dört maçta da gol atan Kolombiyalı forvet, takımın sarsıntılı geçen açılış bölümünün ardından soğukkanlı kalmasını övdü.
Maçın ardından konuşan Suarez, Sporting zorlu fikstürde ilerlerken takım halinde alınan galibiyetin, kişisel dönüm noktalarının önüne geçtiğini vurguladı.
Suarez, "Bu galibiyet için onur ve şan Tanrı'ya" dedi. "İlk 15 ila 20 dakikada biraz gergindik ama sonra oyunda büyümeyi, topa sahip olmayı ve skoru çevirmeyi bildik."
Altimira, orta sahadaki rüya gibi ilk maçının tadını çıkarıyor
Yaz transferi Sergi Altimira, orta sahada Zalazar ile birlikte görev yaptı ve devre arasının ardından takımın etkileyici taktiksel reaksiyonunu övdü. İspanyol orta saha, çocukluğunda turnuvayı babasıyla birlikte izleyerek büyüdüğü için Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını çocukluk hayalinin gerçekleşmesi olarak nitelendirdi.
Altimira ayrıca maçın son bölümünde aldığı darbeyi önemsemeyerek, yaklaşan yurt içi maçlar öncesinde hazır olduğunu doğruladı.
Altimira, "Bu bir hayalin gerçekleşmesiydi, bir yenisi daha" dedi. "En iyi şekilde başlamadık ama takımın reaksiyonuna ve çok iyi olan ikinci yarıya odaklanmalıyız."
- ZUMA Press Wire
Zalazar'ın büyüsü puanları getirdi, Aslanlar gözünü ileriye çevirdi
Uruguaylı oyun kurucu Zalazar, 63. dakikada barajın üzerinden harika bir direkt serbest vuruş göndererek gecenin zirve anına imza attı ve Alvalade tribünlerini ayağa kaldırdı. Onun golü, Galatasaray'ın ivmesini tamamen söndürürken Leao ile Türkiye şampiyonu giderek daha izole bir görüntü verdi.
Üç puanı alan Sporting, Famalicao'ya karşı ligdeki şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine yeniden odaklanmadan önce kısa süreli bir kutlama yapacak.
Suarez, sözlerini ayakları yere basan bir tonda tamamlayarak şunları ekledi: "Hedefimiz çok net. Bu turnuvada maç maç ilerleyeceğiz."
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