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Milan hello Leao HDCalciomercato
Andrea Longoni

Çeviri:

Leao, Milan’ın iyi günde de kötü günde de bel kemiği: yerine biri alınmalı, hücumda seçenekler sınırlı

AC Milan
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Opinion
R. Leao

Leao çok güçlü ama aynı zamanda tamamlanmamış bir oyuncu: AC Milan taraftarının bu konudaki hissi, olabilecek ama olmayan şey için duyulan üzüntü.

Rafa Leao, Milan’dan ayrılmak üzere. Çok tartışılan, çok güçlü ama aynı zamanda potansiyelini tam olarak ortaya koyamamış bir oyuncu. Bugün Milan taraftarının bu konudaki duygusunun, olabileceği ama olamayan şey için duyulan üzüntü olduğunu düşünüyorum. Portekizli oyuncu, Scudetto kazanılan yılda zirveye çıkıyor, bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi’nde üst düzey performanslar sergiliyor, ancak ardından durdurulamaz bir düşüş başlıyor ve bu süreç günümüze kadar geliyor.


Muazzam bir potansiyele sahip bir oyuncu, ancak tavrı, karakteri ve yeterince aç olmaması nedeniyle Milan formasıyla bunu ortaya koyamadı. Yolların ayrılması doğru, çünkü onun Milanello’daki döngüsü fazlasıyla sona erdi; nitekim kendisi de bunu yaz boyunca birçok kez dile getirdi.

Bunun ardından Milan taraftarlarının ve özellikle de Milan kulübünün bu ayrılığı küçümsememesi gerektiğini düşünüyorum. Yönetimin onu uygun şekilde değiştirme görevi var, çünkü bugün Leao sıradan bir oyuncu gibi görülse de, Milan için sıradan bir oyuncu olmadı.

  • 80 gol ve 291 maçta 65 asisti var: Milan formasıyla 145 gole katkı yaptı. İyi günde de kötü günde de bir direk oldu. Çok eleştirildi, çünkü eleştirilmeyi hak ediyordu. Ama yıllar içinde çok da belirleyici oldu. Milan, onsuz çok sayıda gol ve asist kaybedecek. Yıl sonunda genel tablo geçen yıla göre en azından aynı seviyeye gelmeli ya da daha doğrusu daha iyi olmalı.


    İşte bu yüzden Leao'nun A seviye bir oyuncuyla değiştirilmesi gerekirEğer son saatlerde konuşulduğu gibi durum böyle kalırsa, kulüp önemli bir hata yapmış olur.


    Çünkü kadroya Goncalo Ramos da eklendi ve gol katkısı verecek. Ancak Cissè'nin ilk maçında gösterdiği olumlu performansı sürdürüp sürdürmeyeceği bugün bilinemez. Pulisic'in yeniden belirleyici bir oyuncu olup olmayacağı da öyle.


    Camarda'nın Serie A'da sadece bir golü var. Bu konuda Amorim, hücum hattında santrfor rotasyonunun böyle kalacağını hissettirdi. Bence orada kadro ciddi şekilde yetersiz: 50 maçlık bir sezonda yalnızca Ramos ve Camarda yetmez. İşte bu yüzden, bu şartlarda Gimenez'in kalması, beraberindeki tüm risklere rağmen, kötü bir haber olmayabilir.





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