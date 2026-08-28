Rafa Leao, Milan’dan ayrılmak üzere. Çok tartışılan, çok güçlü ama aynı zamanda potansiyelini tam olarak ortaya koyamamış bir oyuncu. Bugün Milan taraftarının bu konudaki duygusunun, olabileceği ama olamayan şey için duyulan üzüntü olduğunu düşünüyorum. Portekizli oyuncu, Scudetto kazanılan yılda zirveye çıkıyor, bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi’nde üst düzey performanslar sergiliyor, ancak ardından durdurulamaz bir düşüş başlıyor ve bu süreç günümüze kadar geliyor.





Muazzam bir potansiyele sahip bir oyuncu, ancak tavrı, karakteri ve yeterince aç olmaması nedeniyle Milan formasıyla bunu ortaya koyamadı. Yolların ayrılması doğru, çünkü onun Milanello’daki döngüsü fazlasıyla sona erdi; nitekim kendisi de bunu yaz boyunca birçok kez dile getirdi.

Bunun ardından Milan taraftarlarının ve özellikle de Milan kulübünün bu ayrılığı küçümsememesi gerektiğini düşünüyorum. Yönetimin onu uygun şekilde değiştirme görevi var, çünkü bugün Leao sıradan bir oyuncu gibi görülse de, Milan için sıradan bir oyuncu olmadı.