Rafa Leao, gelecek yıl Milan’dan farklı bir formayla oynayacak. Kesin bir şey söylenemez, ancak işaretler bu yönde. En son gelişme, İspanya’ya yenilerek ABD’deki Dünya Kupası’nın son 16 turunda elenen Portekizli forvetin, Instagram profilindeki biyografisinden Rossoneri’ye dair tüm referansları kaldırması oldu. Kendini şimdiden başka bir takımda görüyor; onun için Milan artık geçmişte kaldı.
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Leao, Instagram profilindeki “Milan” ibaresini kaldırdı: vedası yaklaşıyor, fiyat belirlendi
DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİNDE YAPILAN SEÇİM
Ayrılma kararı, Dünya Kupası öncesinde, geçen zorlu sezonun sonunda çoktan verilmişti. Amerika’ya giden uçağa binmeden önce, Sport TV Portugal’da Milan’dan geçmiş zaman kipiyle bahsetmişti: “Şahsen, Milan’da elimden gelen her şeyi zaten verdiğimi düşünüyorum. Bu kulüp, büyümeme çok yardımcı oldu, zor anlarda bana destek oldu ve neyse ki ben de adımı Rossoneri tarihine yazdırmayı başardım. Bence herkesin elbette hayalleri, hedefleri ve üstesinden gelmek istediği zorlukları vardır. Benim hedefim, yeni bir ligde yeni bir mücadeleye atılmak. Ve eğer bu gerçekleşirse, çok mutlu olacağım. Çünkü Milan’da iyi bir iş çıkardığımı fark ettim.”
MILAN ONU SATIŞA ÇIKARDI
Milan formasıyla 291 maçta 80 gol atan Leao, 2028’de sona erecek sözleşmesine rağmen takımdan ayrılacak. Allegri’nin yerine Portekizli Amorim’in Rossoneri’nin teknik direktörlüğüne gelmesi durumu değiştirmiyor; Leao, kulübe gelir sağlamak amacıyla satılacak. Milan 60 milyon euro istiyor; Leao, Türkiye ve Suudi Arabistan’dan teklifler aldı ancak bunları şimdilik geri çevirdi. İspanya veya İngiltere’de yeni bir maceraya atılmak istiyor.
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