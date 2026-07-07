Ayrılma kararı, Dünya Kupası öncesinde, geçen zorlu sezonun sonunda çoktan verilmişti. Amerika’ya giden uçağa binmeden önce, Sport TV Portugal’da Milan’dan geçmiş zaman kipiyle bahsetmişti: “Şahsen, Milan’da elimden gelen her şeyi zaten verdiğimi düşünüyorum. Bu kulüp, büyümeme çok yardımcı oldu, zor anlarda bana destek oldu ve neyse ki ben de adımı Rossoneri tarihine yazdırmayı başardım. Bence herkesin elbette hayalleri, hedefleri ve üstesinden gelmek istediği zorlukları vardır. Benim hedefim, yeni bir ligde yeni bir mücadeleye atılmak. Ve eğer bu gerçekleşirse, çok mutlu olacağım. Çünkü Milan’da iyi bir iş çıkardığımı fark ettim.”