İlk havai fişeklerden transfer döneminin son günündeki buruk tada... Dört yılı mesafeli geçiren Gerry Cardinale, Milan’ın kadroyu güçlendirme çalışmalarını bu kez bizzat yönetti. Bobby Gardiner ve Hendrik Almastadt tarafından desteklense de, hem gelen hem giden taraftaki en önemli operasyonlarda imza süper menajer Jorge Mendese ait. Son günün hayal kırıklığı, bir dizi etkenin sonucu: gerekli olan iki takviyenin yapılamaması ve Tomori vakasının projenin inandırıcılığını zedelediği satıştaki zorluk. İngiliz oyuncu kadro dışı bırakılmıştı, Amorim de sert çizgiyi teyit etti, ancak ardından geri adım atmak zorunda kaldı; çünkü Diavolo, Gila’nın yanı sıra üst düzey bir savunmacı transfer etmeyi başaramadı.
Çeviri:
Leao'dan Fofana'ya: Milan, oyuncu satışlarından kalem kalem ne kadar gelir elde etti
38 milyon euroluk adam
Yazın Milan cephesindeki bitmek bilmeyen gündem, Rafael Leao’nun nazik bir katkısı oldu. Milan’ın eski 10 numarası daha mart ayında kendisini transfer piyasasına çıkarmıştı ancak bitiş düdüğüne 4 gün kala gerçekleşen satışı, umulan getiriyi sağlamadı. Milan, tüm yaz boyunca 60 milyon euro talep ettikten ve Jorge Mendes’ten de boşuna yardım istedikten sonra, Galatasaray’dan sadece 38 milyon euro kazandı (henüz gerçekleşmemiş bonuslar hariç).
Nkunku’dan 3 milyon avro
Milan’ın yaz dönemindeki en yüksek gelir getiren ikinci ayrılığı, Christoher Nkunku’nun Leipzig’e transferi oldu. Alman kulübü, Milan ile yaklaşık 3 milyon euro bedelli kiralık transfer için anlaşmayı tamamladı. Anlaşmanın içinde, Leipzig’in sezon sonunda isterse kullanabileceği zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu da yer aldı.
Ricci’den 1,5 milyon euro
Ricci, sürpriz bir şekilde, bu oldukça özel sıralamada üçüncü sırada yer alıyor. Como, beş gün önce, orta sahanın Fabregas’ın ekibine transferi için Milan ile formül ve rakamlar üzerinde anlaşmaya vardı. Ricci, Avrupa kupalarına katılım halinde bonus maddesiyle birlikte 1,5 milyon euro bedelli kiralık olarak Como’ya katılacak ve 22 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonu bulunacak.
Sıfır Avrupa
Bir yandan Odogu’nun Toulouse’a, Kostic’in Sparta Rotterdam’a ve Athekame’nin Lyon’a satın alma opsiyonu olmadan ve bonservissiz şekilde gönderildiği açıkça görülse de, kalan ayrılıklar için aynı şey söylenemez. Milan, Fofana’nın Lyon’a kuru kiralık gönderilmesinden, Gimenez’in Porto’ya satın alma opsiyonuyla gidişinden ve Kevin Zeroli’nin Südtirol’e transferinden tek bir kuruş bile kazanmadı.
Bu da, Bennacer’in sözleşmesinin feshi de hesaba katıldığında, yaklaşık on ayrılık operasyonuna rağmen Milan’ın kasasına yalnızca 42,5 milyon girdiği anlamına geliyor. Bu veri, şirket organizasyon şemasına yeni bir sportif direktör eklemenin ne kadar gerekli olduğu konusunda da düşündürüyor.
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