Bir yandan Odogu’nun Toulouse’a, Kostic’in Sparta Rotterdam’a ve Athekame’nin Lyon’a satın alma opsiyonu olmadan ve bonservissiz şekilde gönderildiği açıkça görülse de, kalan ayrılıklar için aynı şey söylenemez. Milan, Fofana’nın Lyon’a kuru kiralık gönderilmesinden, Gimenez’in Porto’ya satın alma opsiyonuyla gidişinden ve Kevin Zeroli’nin Südtirol’e transferinden tek bir kuruş bile kazanmadı.





Bu da, Bennacer’in sözleşmesinin feshi de hesaba katıldığında, yaklaşık on ayrılık operasyonuna rağmen Milan’ın kasasına yalnızca 42,5 milyon girdiği anlamına geliyor. Bu veri, şirket organizasyon şemasına yeni bir sportif direktör eklemenin ne kadar gerekli olduğu konusunda da düşündürüyor.