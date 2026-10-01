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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Leao, Cristiano Ronaldo’nun 7 numarasıyla parlamıyor; Hojlund ise kendi “siuuum”uyla seviniyor

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
AC Milan
SSC Napoli

CR7 sahada değildi ama varlığı Danimarka-Portekiz maçında yine de hissedildi.

Sonunda Jorge Jesus haklı çıktı. Cristiano Ronaldo'suz ilk Portekiz, savunma anlamında "neşeli" geçen ama goller ve pozisyonlar açısından zengin mücadelede Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek hem kazandı hem de ikna etti. Öne çıkan isimlerden biri Milanlı Goncalo Ramos'tu (1 gol ve 1 asist), ancak kaçınılmaz olarak maçla ilgili tartışmaların merkezinde yine en büyük eksik vardı.

Bir yanda, eski Milanlı Rafael Leao'nun omuzlarına büyük bir baskı yüklendi; çünkü onun 7 numarasını giydi. Diğer yanda ise Napoli forveti Rasmus Hojlund'un "siuuum" sevinciyle yaptığı provokatif kutlama vardı.


  • Leao parlamıyor

    Jorge Jesus, maç öncesinde Cristiano Ronaldo dosyasını kesin ya da neredeyse kesin olarak kapattı: “Bu durumla ilgili tamamen sakinim, vicdanım rahat” dedikten sonra maça ilk 11’de ve onun yerine Rafael Leao’yu sahaya sürmeyi tercih etti.

    Sırtında 7 numarayla eski Milan oyuncusu her zamanki gibi bazı iyi aksiyonlarla, örneğin başta sağına çekip kaleyi yokladığı pozisyonda gole yaklaşmasıyla, birkaç metreden kaçırdığı gol ya da üçüncü bölgede top kayıpları yapıp takım arkadaşlarını ekstra efor sarf etmeye zorlaması gibi daha zayıf anları dönüşümlü olarak sergiledi.

    Galatasaraylı hücumcunun maçı ise 63. dakikada, Portekizli teknik direktörün yerine Trincao’yu oyuna almasıyla sona erdi; ancak CR7 sonrası dönemin ilk maçında 7 numarayla ilk 11’de başlaması yine de bir işaret niteliği taşıyor.

  • Hojlund’un SIUUUM’u

    Sahada bulunmasa da Cristiano Ronaldo’yu gündeme çeken isim ise Rasmus Hojlund oldu. Daha önce Danimarka ile Portekiz arasındaki karşılaşmalarda da olduğu gibi, 53. dakikada 2-2’lik golün ardından hiç de sıradan olmayan bir sevinç yaşamayı seçti: önce parmağını kaldırarak tüm taraftarlarının dikkatini çekti, ardından dönerek Portekizli eski Altın Top sahibini meşhur eden klasik "Siuuum" hareketini taklit etti.

    Tartışmaların yaşandığı günde bir saygı duruşu mu? Bir provokasyon mu? Kesin olan şu ki Hojlund bunu daha önce de, 2025’te ve CR7 rakip olarak sahadayken yapmıştı. Ayrıca Portekizli yıldıza olan hayranlığını da daha önce basın aracılığıyla dile getirmişti: "Ama benim idolüm Cristiano Ronaldo, o bir kazanan ve her zaman gelişmek istiyor"

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