Leao, Cristiano Ronaldo’nun 7 numarasıyla parlamıyor; Hojlund ise kendi “siuuum”uyla seviniyor

Sonunda Jorge Jesus haklı çıktı. Cristiano Ronaldo'suz ilk Portekiz, savunma anlamında "neşeli" geçen ama goller ve pozisyonlar açısından zengin mücadelede Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek hem kazandı hem de ikna etti. Öne çıkan isimlerden biri Milanlı Goncalo Ramos'tu (1 gol ve 1 asist), ancak kaçınılmaz olarak maçla ilgili tartışmaların merkezinde yine en büyük eksik vardı.

Bir yanda, eski Milanlı Rafael Leao'nun omuzlarına büyük bir baskı yüklendi; çünkü onun 7 numarasını giydi. Diğer yanda ise Napoli forveti Rasmus Hojlund'un "siuuum" sevinciyle yaptığı provokatif kutlama vardı.



