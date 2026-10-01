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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Leao, Cristiano Ronaldo’nun 7 numarasıyla parlamadı; Hojlund ise “siuum” sevinci yaşadı ve Jorge Jesus’u itti

R. Leao
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Danimarka - Portekiz
Danimarka
Portekiz
UEFA Nations League A
AC Milan
SSC Napoli

CR7 sahada değildi ama Danimarka-Portekiz maçında varlığı yine de hissedildi.

Sonunda Jorge Jesus haklı çıktı. Cristiano Ronaldo'suz ilk Portekiz, savunma açısından "neşeli" geçen ama goller ve pozisyonlar açısından zengin maçta Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek hem kazandı hem de ikna etti. Parlayan isimlerden biri Milanlı Goncalo Ramos'tu (1 gol ve 1 asist), ancak kaçınılmaz olarak bu maçla ilgili tartışmaların başrolünde yine en büyük eksik vardı.

Bir yanda, 7 numarayı giyen eski Milanlı Rafael Leao'nun omuzlarına binen büyük baskı vardı. Diğer yanda ise Napoli'nin forveti Rasmus Hojlund'un "siuuum" şeklindeki provokatif gol sevinci öne çıktı.


  • Leao parlamıyor

    Jorge Jesus, maç öncesinde Cristiano Ronaldo dosyasını kesin olarak ya da neredeyse kapattıktan sonra, "Bu durumla ilgili tamamen sakinim, vicdanım rahat" dedi ve onu maçta ilk 11'de sahaya sürmeyi, onun yerine de Rafael Leao'yu tercih etti.

    Sırtında 7 numarayla eski Milanlı oyuncu, her zamanki gibi bazı iyi hareketlerle, örneğin başlarda sağına çekip kaleyi yokladığı pozisyonda gole yaklaşmasıyla, birkaç adımdan kaçırdığı gol ya da üçüncü bölgede top kayıpları yapıp takım arkadaşlarını ekstra efor sarf etmeye zorladığı anlar arasında gidip geldi.

    Galatasaraylı forvetin maçı ise 63. dakikada sona erdi; Portekizli teknik direktör onun yerine Trincao'yu oyuna aldı. Ancak CR7 sonrası dönemin ilk maçında 7 numarayla ilk 11'de başlaması yine de bir işaret.

  • Hojlund’un SIUUUM’u

    Ancak Cristiano Ronaldo'yu, sahada olmamasına rağmen, asıl hedef alan isim Rasmus Hojlund oldu. Daha önce Danimarka ile Portekiz arasındaki karşılaşmalarda da yaptığı gibi, 53. dakikada 2-2'lik golün ardından hiç de sıradan olmayan bir sevinç gösterisi yapmayı seçti: önce parmağını kaldırarak tüm taraftarlarının dikkatini çekti, ardından dönerek Portekizli eski Altın Top sahibinin meşhur ettiği klasik "Siuuum" hareketini taklit etti.

    Tartışmaların yaşandığı günde bir saygı duruşu mu? Bir provokasyon mu? Kesin olan şu ki Hojlund bunu daha önce de, 2025'te ve CR7 rakip olarak sahadayken yapmıştı. Ayrıca Portekizliye duyduğu hayranlığı da basına yaptığı açıklamada zaten dile getirmişti: "Ama benim idolüm Cristiano Ronaldo, o bir kazanan ve her zaman gelişmek istiyor."

    Ve Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'a yaptığı itiş, maçın bitiminde sahadaki dostane tokalaşmalar sırasında Danimarkalının duruşunu tamamen ortaya koydu: idolüne yapılan muameleden hiç hoşlanmadı.

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