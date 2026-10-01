Leao, Cristiano Ronaldo’nun 7 numarasıyla parlamadı; Hojlund ise “siuum” sevinci yaşadı ve Jorge Jesus’u itti

Sonunda Jorge Jesus haklı çıktı. Cristiano Ronaldo'suz ilk Portekiz, savunma açısından "neşeli" geçen ama goller ve pozisyonlar açısından zengin maçta Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek hem kazandı hem de ikna etti. Parlayan isimlerden biri Milanlı Goncalo Ramos'tu (1 gol ve 1 asist), ancak kaçınılmaz olarak bu maçla ilgili tartışmaların başrolünde yine en büyük eksik vardı.

Bir yanda, 7 numarayı giyen eski Milanlı Rafael Leao'nun omuzlarına binen büyük baskı vardı. Diğer yanda ise Napoli'nin forveti Rasmus Hojlund'un "siuuum" şeklindeki provokatif gol sevinci öne çıktı.



