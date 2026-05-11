Leandro Trossard'ın eşi Laura Hilven, evliliklerinin gerginleşmesi üzerine sosyal medya hesaplarından Arsenal yıldızına ait tüm izleri sildi
Dijital silme olayı, evlilik krizi söylentilerini alevlendirdi
Trossard’ın eşi Hilven’in Instagram profilini tamamen temizlemesinin ardından, çiftin evliliğinin durumu hakkındaki spekülasyonlar yoğunlaştı. 33 yaşındaki Hilven, düğün gününden kalma değerli anılar ve çeşitli tatil fotoğrafları da dahil olmak üzere, Arsenal yıldızının yer aldığı tüm fotoğrafları sildi. Gözlemciler, Hilven’in Aralık ayı başından bu yana alyansını taktığı hiçbir fotoğraf paylaşmadığını belirttiler; bu durum, çiftin ilişkisi hakkındaki endişeleri daha da artırdı.
Yaklaşık 13 yıldır birlikte olan ve 2019'da evlenen çift, daha önce internetteki sevgi gösterileriyle tanınıyordu. Duruma yakın bir kaynak, The Sun'a yaptığı açıklamada bu radikal değişikliğe dikkat çekerek şunları söyledi: "Laura'nın Instagram'ında düğün günlerinde, tatillerde ve randevu gecelerinde çekilmiş, kendisinin ve Leandro'nun yer aldığı çok sayıda fotoğraf vardı, ancak hepsini sildi. Şu anda profiline bakan biri, evli olduklarını bırakın, birlikte olduklarına dair en ufak bir ipucu bile bulamaz."
Emirates'ten İbiza'ya silinmiş anılar
Sosyal medyadaki temizlik sadece aile fotoğraflarıyla sınırlı kalmadı; Hilven, Emirates Stadyumu’nda Trossard’a destek verirken çekilmiş kendi fotoğraflarını da sildi. Bunlar arasında, geçen yılın Mayıs ayında çiftin Arsenal formalarıyla sahada poz verdiği dikkat çeken bir paylaşım da bulunuyor; bu paylaşımın orijinal başlığı şöyleydi: “Kalplerimiz KIRMIZI. Bu sezonki tüm desteğiniz için teşekkürler. #LOVEFROMUS.” Geçen yıl Wimbledon'a yaptığı çok konuşulan gezinin izleri bile feed'inden silinmiş.
Hayranlar ayrıca, son paylaşımlarının yaşam tarzında bir değişiklik olduğunu gösterdiğini de belirtiyor. 2 Mart'ta paylaşılan ve sol elini gösteren en son fotoğrafta, düğün seti yok gibi görünüyor ve yerine orta parmağında altın bir yüzük var. Temizlemeden önce, ilişkilerinin önemli anlarını sık sık belgeliyordu.
Arsenal’in şampiyonluk yarışında dikkat dağınıklığı
Bu kişisel sıkıntının ortaya çıkma zamanı, Mikel Arteta'nın takımı için hiç de ideal değil. Trossard, Arsenal'in bu sezon Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu için verdiği mücadelede kadronun vazgeçilmez bir parçası oldu. Belçikalı oyuncu, West Ham'ı 1-0 yendikleri dramatik maçta attığı hayati golle değerini kanıtladı ve Gunners'ın şampiyonluk yarışında lider konumunu korumasına katkıda bulundu.
Evinde yaşadığı bariz gerginliğe rağmen, Trossard profesyonel görevlerine odaklanmaya devam etti. Ayrıca, Budapeşte'de Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde de önemli bir rol oynaması bekleniyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvası hakkında konuşan kanat oyuncusu, "Buna hazır olacağız. Tek bir maçta her şey olabilir." dedi.
Genk'ten Kuzey Londra'daki şöhrete
Trossard’ın İngiliz futbolunun zirvesine uzanan yolculuğu, Hilven ile olan uzun soluklu ilişkisiyle paralellik gösteriyor. Çift, kanat oyuncusunun Genk ile şampiyonluk kazandığı sezonun ardından Brighton’a transfer olmasıyla 2019 yılında birlikte İngiltere’ye taşındı. Güney Sahili'nde geçirdiği dört başarılı yılın ardından Trossard, Ocak 2023'te 27 milyon sterlinlik bir transferle Arsenal'e katıldı ve o zamandan bu yana 120'den fazla maçta 26 gol attı.
Kuzey Londra'da geçirdikleri süre boyunca Hilven, maçlara düzenli olarak katıldı ve genellikle Bukayo Saka'nın kız arkadaşı Tolami Benson ve Kai Havertz'in eşi Sophia gibi diğer Arsenal WAG'leriyle birlikte görüldü. Ayrıca ünlü Arsenal taraftarı Matt Lucas ile arkadaş olduğu da biliniyor. Ancak, Trossard'ın kamuoyundaki yaşamından aniden kaybolmasıyla, sezonun zirveye ulaşırken Hilven'in Emirates'teki tribünlerde yer almaya devam edip etmeyeceği henüz belli değil.