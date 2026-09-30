AFP
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Leandro Paredes, FIFA’dan aldığı uzun süreli cezaya rağmen Arjantin’in antrenman kampında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı
Cezalı tecrübeli isim Ezeiza üssünü ziyaret etti
Boca'nın orta saha oyuncusu, milli takım arkadaşlarının Scaloni yönetimindeki antrenmanını izlemek için Lionel Messi Antrenman Kompleksi'ni ziyaret etti. Paredes, İspanya'ya karşı oynanan 2026 Dünya Kupası finaline gölge düşüren olayların ardından verilen FIFA'dan 10 maçlık men cezası nedeniyle hâlâ seçilme uygunluğuna sahip değil. Buna rağmen onun varlığı, Arjantin'in yaklaşan hazırlık maçı programı öncesinde takımın soyunma odasında moral açısından zamanında gelen bir destek sağladı.
- AFP
Teknik direktör, milli takım kapısını aralık bıraktı
Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, deneyimli orta sahanın federasyon tarafından aldığı uzun süreli cezaya rağmen milli takımda özel bir yere sahip olmaya devam ettiğini açıkça belirtti. 48 yaşındaki teknik adam, antrenman öncesi basın toplantısında Paredes'in mevcut durumuna değinirken şu ifadeleri kullandı: "Paredes'le konuşmadım. O, milli takıma ait. Bize verdikleri nedeniyle, bir efsane olduğu için ve onu sevdiğimiz için. O günden bu yana ne onunla ne de başka biriyle konuştum. Kapılar açık. Ne yazık ki bu maçlarda ondan yararlanamayacağız. Uygun olduğunda bu seviyede olursa, değerlendirilecektir."
Boca'nın yıldız ismi takım içindeki bağı yeniden teyit etti
Tecrübeli oyun kurucu, uluslararası takım arkadaşlarına katılma niyetini, resmî maç cezasını çekmesine rağmen zaten net şekilde ortaya koymuştu.
Boca'yı Copa Argentina'da Racing karşısında zafere taşımasının ardından konuşan Paredes, şöyle dedi: "Henüz teknik direktörle konuşmadım ama muhtemelen antrenman tesisine uğrayıp selam vereceğim ve her şeyin nasıl gittiğini göreceğim. Açıkçası, kendimi oradaki grubun bir parçası gibi hissediyorum; cezalı olmasaydım orada olurdum."
32 yaşındaki oyuncu için bu güçlü aidiyet duygusu son derece doğal. 84 kez milli olan, beş gol atan ve Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinde olduğu kadar 2026 finaline uzanan yolculuğunda da önemli rol oynayan Paredes, soyunma odasında etkili bir figür olmaya devam ediyor.
- PHOTOxPHOTO
Scaloni, hazırlık maçları boyunca kadro derinliğini test ediyor
Arjantin, Estadio Mario Alberto Kempes'te çarşamba gecesi Bolivya karşısında başlayacak üç hazırlık maçı serisine hazırlanıyor. Scaloni'nin ekibi daha sonra cumartesi günü Estadio Monumental'de Burkina Faso'yu ağırlayacak ve gelecek salı akşamı Benin karşılaşmasıyla kampı tamamlayacak. Paredes'in zorunlu yokluğu, yaklaşan rekabetçi sınavlar için hazırlıklar başlarken teknik ekibin defansif orta saha derinliğini değerlendirmesine neden oluyor.
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