Tecrübeli oyun kurucu, uluslararası takım arkadaşlarına katılma niyetini, resmî maç cezasını çekmesine rağmen zaten net şekilde ortaya koymuştu.

Boca'yı Copa Argentina'da Racing karşısında zafere taşımasının ardından konuşan Paredes, şöyle dedi: "Henüz teknik direktörle konuşmadım ama muhtemelen antrenman tesisine uğrayıp selam vereceğim ve her şeyin nasıl gittiğini göreceğim. Açıkçası, kendimi oradaki grubun bir parçası gibi hissediyorum; cezalı olmasaydım orada olurdum."

32 yaşındaki oyuncu için bu güçlü aidiyet duygusu son derece doğal. 84 kez milli olan, beş gol atan ve Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinde olduğu kadar 2026 finaline uzanan yolculuğunda da önemli rol oynayan Paredes, soyunma odasında etkili bir figür olmaya devam ediyor.