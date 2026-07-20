Leandro Paredes, Arjantinli orta saha oyuncusunun “utanç verici” davranışının İspanya’nın Dünya Kupası kutlamalarını gölgelemesi üzerine “utanç kaynağı” olarak nitelendirildi

Televizyon yorumcuları, Arjantinli oyuncuların dünya şampiyonluğunu kaybettikten sonra temel sporcu ahlakını sergilememelerinden duydukları tiksintiyi gizlemediler; ancak kaptan Lionel Messi, sergilediği klas nedeniyle geniş çapta övgü topladı.

Bu davranışlardaki keskin zıtlığı vurgulayan BBCyorumcusu Hart, şöyle konuştu: "Sahada klasını gösteren tek bir kişi vardı, o da İspanyol oyuncuların her biriyle el sıkışan Lionel Messi'ydi. Maç bitti. Bugün olanlarla ilgili kesinlikle hiçbir şikayetleri olamaz. İğrenç bir davranış."

Yeni dünya şampiyonu olan takımın performansını öven Hart, Ferran Torres’in tek golüyle kupayı kazanan La Roja’yı da överek şunları ekledi: “İspanya bunu sonuna kadar hak etti. Turnuva boyunca kesinlikle muhteşem oynadılar. Sert ve dirençli bir Arjantin karşısında maçın tamamını domine ettiler. Bu Dünya Kupası’nı en iyi takım kazandı.”

Lionel Scaloni’nin takımının bu agresif tavrı yeni bir şey olmadığı için keskin eleştiriler artmaya devam etti; zira yarı finalde İngiltere’yi eledikleri maçta da benzer sahneler yaşanmıştı.

Bu davranış biçimini değerlendiren Rooney, “Bu sizi şaşırtıyor mu? Beni şaşırtmıyor. Arjantin’de bunu daha önce de gördük. Bu, istenen bir tepki değil. Son turda İngiltere’yi eledikten sonraki tepkilerin bir kısmını gördük. Bu çok üzücü. Bir futbol maçını kaybederseniz, centilmenlik gösterin ve oradan ayrılın. Bu, onların açısından gerçekten çok kötü bir davranış.” dedi.

Rakibin fiziksel saldırganlığının, o günki futbol eksikliklerini maskelemek için bir bahane olduğunu vurgulayan Rooney, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, futbol sahasında oyun, mücadele ve taktik açısından geride kalmalarına bir tepki ve sonunda da buna başvuruyorlar. O iki oyuncunun davranışı çok kötü."