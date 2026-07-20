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Leandro Paredes, Arjantinli orta saha oyuncusunun “utanç verici” davranışının İspanya’nın Dünya Kupası kutlamalarını gölgelemesi üzerine “utanç kaynağı” olarak nitelendirildi
Maç sonrası şiddetli bir kavga çıktı
Arjantin’in İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenilgiyle sonuçlanan maçı, hakem Slavko Vincic’in son düdüğünü çalmasının hemen ardından yaşanan şiddetli bir kavga ile gölgelendi. Paredes, kameralara Eric Garcia’yı boğazından yakalayıp Gavi’yi yere fırlatırken yakalandı; Nahuel Molina ise sevinç gösterisi için koşarken Rodri’ye vurduğu görüldü. Bu çirkin davranış, Joe Hart, Wayne Rooney, Gary Neville ve Micah Richards gibi önde gelen İngiliz yorumcuların sert tepkisine yol açtı; yorumcular bu olayları son derece utanç verici olarak nitelendirdiler.
- AFP
Arjantin şiddetli tepkilerle karşı karşıya
Televizyon yorumcuları, Arjantinli oyuncuların dünya şampiyonluğunu kaybettikten sonra temel sporcu ahlakını sergilememelerinden duydukları tiksintiyi gizlemediler; ancak kaptan Lionel Messi, sergilediği klas nedeniyle geniş çapta övgü topladı.
Bu davranışlardaki keskin zıtlığı vurgulayan BBCyorumcusu Hart, şöyle konuştu: "Sahada klasını gösteren tek bir kişi vardı, o da İspanyol oyuncuların her biriyle el sıkışan Lionel Messi'ydi. Maç bitti. Bugün olanlarla ilgili kesinlikle hiçbir şikayetleri olamaz. İğrenç bir davranış."
Yeni dünya şampiyonu olan takımın performansını öven Hart, Ferran Torres’in tek golüyle kupayı kazanan La Roja’yı da överek şunları ekledi: “İspanya bunu sonuna kadar hak etti. Turnuva boyunca kesinlikle muhteşem oynadılar. Sert ve dirençli bir Arjantin karşısında maçın tamamını domine ettiler. Bu Dünya Kupası’nı en iyi takım kazandı.”
Lionel Scaloni’nin takımının bu agresif tavrı yeni bir şey olmadığı için keskin eleştiriler artmaya devam etti; zira yarı finalde İngiltere’yi eledikleri maçta da benzer sahneler yaşanmıştı.
Bu davranış biçimini değerlendiren Rooney, “Bu sizi şaşırtıyor mu? Beni şaşırtmıyor. Arjantin’de bunu daha önce de gördük. Bu, istenen bir tepki değil. Son turda İngiltere’yi eledikten sonraki tepkilerin bir kısmını gördük. Bu çok üzücü. Bir futbol maçını kaybederseniz, centilmenlik gösterin ve oradan ayrılın. Bu, onların açısından gerçekten çok kötü bir davranış.” dedi.
Rakibin fiziksel saldırganlığının, o günki futbol eksikliklerini maskelemek için bir bahane olduğunu vurgulayan Rooney, sözlerine şöyle devam etti: "Bu, futbol sahasında oyun, mücadele ve taktik açısından geride kalmalarına bir tepki ve sonunda da buna başvuruyorlar. O iki oyuncunun davranışı çok kötü."
Paredes, ‘utanç kaynağı’ olarak nitelendirildi
Turnuvanın son aşamalarında Paredes’in sergilediği disiplinsiz tavırlara şaşkınlık duyan Gary Neville, ITV Sport’ta şunları ekledi: “Çok rekabetçiler ve bu yönlerini çok seviyorum, ancak [Paredes] son birkaç maçta tam bir utanç kaynağı oldu; hakemlerin onun bu davranışlarına devam etmesine neden izin verdiklerini anlamıyorum...”
Bu görüşlere katılarak ve bu durmak bilmeyen davranış biçiminin profesyonelce olmadığını vurgulayan Richards, BBC'de şunları söyledi: "Gerçekten oldukça utanç verici. Maçta her seferinde sınırın eşiğindeydiler. Paredes'in bunu yapmasına gerek yok, o bundan daha iyidir ve mesele bununla da bitmiyor – bu davranış durmak bilmiyor, devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Hepimiz bir maçı kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliriz, çok sinirlenebiliriz, ama bu kabul edilemez – hiç de iyi bir görüntü değil."
Futbolun nihayetinde olumsuz taktiklere karşı nasıl galip geldiğini detaylı bir şekilde anlatan eski İngiltere bek oyuncusu Lee Dixon da maçı değerlendirdi: "Özellikle az önce yaşanan o sahnelerden sonra şunu söylemek gerekir ki, tebrikler İspanya. Futbol kazanan taraf oldu, buna hiç şüphe yok. Bugün şampiyonluğu hak eden bir takım.
"Turnuva boyunca giderek daha iyi hale geldiler; bir Dünya Kupası turnuvasında sadece bir gol yemeleri, ne kadar organize ve yaratıcı oldukları konusunda bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.
"Kanatlarda hızları var ve izlemesi keyifli bir takım. Öte yandan, bugün Arjantin tam anlamıyla anti-futbol oynadı; maçın sonundaki olaylara gelince, Paredes'in nasıl hala sahada kaldığını asla anlayamayacağım. Bana göre altı ya da yedi kez kırmızı kart görmesi gerekirdi.
"[Messi’nin] mirası sona eriyor. Bugün en iyi haliyle değildi, olmasına da izin verilmedi."
- Getty Images Sport
FIFA’dan ağır cezalar bekleniyor
Paredes ve Molina’nın maç sonrası yaşadığı tartışmaların, büyük olasılıkla FIFA’dan ağır yaptırımlara yol açması bekleniyor. Enzo Fernández de, normal sürenin sonunda ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldığı için bir maçlık cezayla karşı karşıya. Öte yandan, bu turnuvanın Messi’nin son Dünya Kupası katılımı olacağı yönünde yaygın tahminlere rağmen, Messi milli takımdaki geleceğine ilişkin henüz bir karar açıklamadı.
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