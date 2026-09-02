Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes'in, çalkantılı bir Dünya Kupası serüveninin sona ermesinden sadece haftalar sonra milli futbolu bıraktığını açıklamaya hazır olduğu bildirildi. Hâlen Boca Juniors'ın kaptanlığını yapan 32 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in finalde İspanya'ya yenilmesinin ardından çıkan tartışmalı toplu kavgada olayların merkezindeydi. Bu olayın ardından yumruk attığı ve Gavi'yi sert şekilde iterek yere düşürdüğü gerekçesiyle 10 maç men ve £66.000 para cezası aldı.

Cezanın ağırlığına, buna ek olarak üç saldırı suçlamasının da eşlik etmesi, La Albiceleste'den ayrılma kararını hızlandırmış gibi görünüyor. FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu'nun cezanın yalnızca resmi maçlarda değil, A sınıfı hazırlık karşılaşmalarında da çekilmesine izin verilmesi yönündeki talebini sonunda kabul etmiş olsa da, Paredes'in bu cezayı çekmeye istekli olmadığı anlaşılıyor.