Getty Images Sport
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Leandro Paredes, Arjantin'den ayrılmaya hazırlanıyor! Boca yıldızı, Dünya Kupası meninin ardından bırakmaya hazır
Disiplin cezasının ağır darbesi sonrası milli takım kariyeri şüphede
Arjantinli orta saha oyuncusu Paredes'in, çalkantılı bir Dünya Kupası serüveninin sona ermesinden sadece haftalar sonra milli futbolu bıraktığını açıklamaya hazır olduğu bildirildi. Hâlen Boca Juniors'ın kaptanlığını yapan 32 yaşındaki oyuncu, Arjantin'in finalde İspanya'ya yenilmesinin ardından çıkan tartışmalı toplu kavgada olayların merkezindeydi. Bu olayın ardından yumruk attığı ve Gavi'yi sert şekilde iterek yere düşürdüğü gerekçesiyle 10 maç men ve £66.000 para cezası aldı.
Cezanın ağırlığına, buna ek olarak üç saldırı suçlamasının da eşlik etmesi, La Albiceleste'den ayrılma kararını hızlandırmış gibi görünüyor. FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu'nun cezanın yalnızca resmi maçlarda değil, A sınıfı hazırlık karşılaşmalarında da çekilmesine izin verilmesi yönündeki talebini sonunda kabul etmiş olsa da, Paredes'in bu cezayı çekmeye istekli olmadığı anlaşılıyor.
- AFP
Messi faktörü ve Scaloni görüşmeleri
Disiplin sorunlarının ötesinde, Paredes olası ayrılığı için başlıca nedenlerden biri olarak Messi'nin ayrılığını gösterdi. Efsanevi hücum oyuncusu kısa süre önce milli takımı bıraktığını doğruladı ve bu da kadroda dev bir boşluk yarattı; Paredes'e göre bu boşluğu doldurmak imkânsız olacak. Orta saha oyuncusu, durumla ilgili konuşurken geleceğini resmileştirmek için teknik direktör Lionel Scaloni ile kritik bir görüşme yapmaya hazır olduğunu kabul etti.
Paredes, mevcut durumun aynı şekilde sürdürülmesinin zorluğu konusunda açık konuştu ve şöyle dedi: "Milli takımda kalmam benim için zor olacak. Hem ceza nedeniyle hem de Leo'nun kararı nedeniyle. Her şeyin eskisi gibi devam etmesi zor olacak. Bunu teknik direktörle henüz konuşmadım ama konuşacağız ve nasıl bir karar vereceğimi göreceğiz."
Başarı ve tartışmalarla dolu bir miras
Paredes gerçekten de ayrılırsa, bunu gıpta edilecek bir kupa koleksiyonuyla yapacak. Dört yıl önce Dünya Kupası zaferine ulaşan kadronun kilit parçalarından biriydi ve ayrıca iki ayrı kez Copa America'da da başarı yaşadı. Ancak Arjantin formasıyla yazdığı son bölüm, sonsuza dek New Jersey'deki çirkin görüntülerle anılacak.
Messi'nin ayrılığı üzerine konuşan Paredes, şunları ekledi: 'Leo'nun mirası, başardıkları, asla pes etmemesi ve hayallerin zor kazanıldığını, peşinden gidildiğini ve sonunda gerçekleştiğini göstermesi nedeniyle sonsuza kadar yaşayacak. Dünya Kupası'nın son günlerinde finalin kesinlikle onun son maçı olacağı hakkında konuşmuştuk ama buna rağmen, onun bizim için ne ifade ettiği yüzünden buna hazır değildik.'
- Getty Images Sport
Memlekete dönüşte düşmanca karşılama
Dünya Kupası'nın yarattığı yankılar, Paredes'i Arjantin'de kulüp futboluna döndüğünde de takip etti. Boca Juniors formasıyla yakın zamanda çıktığı bir maçta orta saha oyuncusu, köşe vuruşu kullanmaya çalışırken çevik kuvvet polisinin korumasına ihtiyaç duydu. Newell's Old Boys taraftarları, milli ara sırasında yaptıklarına tepki olarak oyuncuyu hedef alıp sahaya yabancı madde attı.
Hem yurt içinde hem de uluslararası alanda artan bu baskılar, Arjantin orta sahasının sert isminin tempo değişikliğine hazır olduğunu gösteriyor. 84 kez milli olan Paredes'in, futbolda kazanılabilecek en büyük ödülleri elde etmiş biri olarak başarı açısından kanıtlaması gereken başka bir şey kalmadı.
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