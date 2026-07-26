Leandro Paredes, 2026 Dünya Kupası finali sonrasında Lionel Messi’nin “son maçı”na dair bir açıklama yaptı; Arjantin ise “Tüm Zamanların En İyisi”nin gelecek planlarında bir U dönüşü yapmasını umuyor

Paredes, kamp içindeki duygusal atmosferi anlatırken, birçok Arjantinli taraftarın uzun süredir korktuğu haberi verdi. Boca Juniors’ın yıldızı, Copa Sudamericana eleme turunun ilk ayağında O’Higgins karşısında galibiyeti getiren asistini yaptıktan kısa bir süre sonra konuştu.

"Bu çok üzücü çünkü, Dünya Kupası boyunca da söylediğimiz gibi, son maçın gelmesini istemiyorduk," diye konuştu Paredes. "Sanırım milli takımdaki son maçı olacağına dair bir karar vermişti."

Bu üzücü açıklamaya rağmen Paredes, eski Paris Saint-Germain takım arkadaşının kararını yeniden gözden geçirebileceği umudunu dile getirdi. “Umarım öyle olmaz, umarım oynamaya devam edebilir,” diye ekledi. “Karar ona kalmış. Onu mutlu eden ne olursa, bizi de kesinlikle mutlu edecektir.”