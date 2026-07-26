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Leandro Paredes, 2026 Dünya Kupası finali sonrasında Lionel Messi’nin “son maçı”na dair bir açıklama yaptı; Arjantin ise “Tüm Zamanların En İyisi”nin gelecek planlarında bir U dönüşü yapmasını umuyor
Albiceleste için büyük hayal kırıklığı
Arjantin’in 2026 Dünya Kupası finalindeki yenilgisinin yarattığı hayal kırıklığı, Paredes’in Messi’nin milli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarıyla daha da derinleşti. Boca Juniors’ta kulüp görevlerine döndükten sonra konuşan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi’nin, İspanya ile oynanan final maçını kariyerinin veda maçı olarak zihinsel olarak hazırladığını itiraf etti.
- AFP
Messi’nin gizli emeklilik planı ortaya çıktı
Paredes, kamp içindeki duygusal atmosferi anlatırken, birçok Arjantinli taraftarın uzun süredir korktuğu haberi verdi. Boca Juniors’ın yıldızı, Copa Sudamericana eleme turunun ilk ayağında O’Higgins karşısında galibiyeti getiren asistini yaptıktan kısa bir süre sonra konuştu.
"Bu çok üzücü çünkü, Dünya Kupası boyunca da söylediğimiz gibi, son maçın gelmesini istemiyorduk," diye konuştu Paredes. "Sanırım milli takımdaki son maçı olacağına dair bir karar vermişti."
Bu üzücü açıklamaya rağmen Paredes, eski Paris Saint-Germain takım arkadaşının kararını yeniden gözden geçirebileceği umudunu dile getirdi. “Umarım öyle olmaz, umarım oynamaya devam edebilir,” diye ekledi. “Karar ona kalmış. Onu mutlu eden ne olursa, bizi de kesinlikle mutlu edecektir.”
Albiceleste kadrosu üzerinde belirsizlik hakim
Bu yenilginin ardından geleceğini düşünen tek kişi Messi değil. Paredes de milli takımda devam edip etmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı ve Lionel Scaloni’nin takımında önemli bir yeniden yapılanmanın kapıda olabileceğini ima etti.
Kendi durumuna değinen Boca Juniors yıldızı, bundan sonraki yoluna ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. “Bilmiyorum, bu bir süreç. Bunu sindirmemiz, üzerinde düşünmemiz ve aceleci kararlar vermememiz gerekiyor. Bu kesinlikle konuşmamız gereken bir konu,” dedi.
- (C)Getty Images
Scaloni yönetiminde geleceğe yönelik yeniden yapılanma
Kıdemli oyuncuların olası ayrılışı, Scaloni için önemli bir taktiksel baş ağrısı yaratıyor. Nicolas Otamendi gibi takımın belkesi olan isimlerin ayrılıklarını şimdiden teyit etmiş olmasıyla, Messi ve Paredes’in kaybı bir dönemin kesin sonunu işaret edecektir. Teknik ekip artık ya topyekûn bir yeniden yapılanmaya girişecek ya da kalan tecrübeli oyuncuları, 2028 Copa America’ya doğru son bir hamle için kalmaya ikna etmeye çalışacak.
Paredes, Dünya Kupası'ndan elenmenin yarattığı taze duyguların hâlâ taze olmasına rağmen, alınacak her türlü kararın soğukkanlılıkla verilmesi gerektiğini vurguladı. Paredes sözlerini şöyle tamamladı: "Birçoğu için devam edip etmeme kararı zor olacak. Bu güzel ve muhteşem bir süreçti; önemli başarılara imza attık. Bu seviyeyi korumak ve takımın bu şekilde işleyişini sürdürmesi çok zor olacak. Birçok şeyi değerlendirmeli, teknik direktörle konuşmalı ve kararları sakin bir şekilde vermeliyiz."
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