Getty
Çeviri:
Leah Williamson yok mu?! İspanya ile oynanacak kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Lionesses kaptanının forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti oluştururken, İngiltere'nin yıldızı Beth Mead da Arsenal'in şok edici FA Cup elenişinde endişe verici bir sakatlık geçirdi
Arsenal, Williamson'ın sağlık durumu konusunda 'İngiltere ile görüşüyor'
Williamson, geçen hafta açıklanan İngiltere kadrosuna dahil edildi. O sırada, Arsenal’in son üç maçının tamamını kaçırmıştı ancak Sarina Wiegman, 14 Nisan’da İspanya ile oynanacak maçta forma giyebilecek kadar formda olacağına dair umutluydu. “Bunu bekliyoruz,” dedi. “Bazı ufak aksilikler yaşadı ama genel olarak gerçekten iyi gidiyor. Sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Ona karşı dikkatli davrandık, Arsenal de öyle, ve en önemlisi kendisi de bu konuda çok dikkatli. Bence sahaya çıkacak ve bu yüzden onu kadroya dahil ettik. Durumu iyi ve formunu geliştiriyor. Yaşadığı ufak sakatlık çok ciddi değil, sadece biraz zaman gerektiriyor."
Arsenal teknik direktörü Renee Slegers de basın karşısına çıktı ve Williamson'ın ertesi gün, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea ile karşılaşacağı maçta kadroda yer alabileceğini umduğunu dile getirdi. Ancak, takımı yarı finale yükselirken savunma oyuncusu kadroda yer almadı ve Pazar günü Brighton'a karşı alınan 2-0'lık şok FA Cup yenilgisinde de yine kadroda yoktu; bunun sonucunda gelecek hafta İngiltere milli takımında oynama şansı birdenbire azaldı. Slegers, mağlubiyetin ardından "Maçtan sonra İngiltere ile görüşüp Leah için bir plan yapacağız" dedi.
- Getty Images
İngiltere, Wembley'de İspanya'yı ağırlarken Williamson'ın yerini kim alabilir?
İngiltere için iyi haber, Williamson’ın kadrodan çekilmesi durumunda onun boşluğunu dolduracak çok sayıda stoper seçeneğine sahip olmaları. Kaptanlarının yokluğu elbette büyük bir darbe olacaktır, ancak Wiegman, 14 Nisan'da İspanya'yı ağırlayacakları ve 18 Nisan'da İzlanda'ya yapacakları deplasmanla sona erecek olan gelecek haftaki maçlar için Alex Greenwood, Esme Morgan, Jess Carter, Lotte Wubben-Moy ve Maya Le Tissier'i kadroya çağırdı.
Özellikle Wubben-Moy, Williamson'ın yokluğunda Arsenal savunmasında iyi bir form sergiledi ve milli takımda nadiren elde ettiği ilk 11'de yer alma şansını yakalamayı umuyor. Wiegman'ın kadrolarında sürekli yer alan 27 yaşındaki oyuncu, genellikle az süre alıyor. Ancak, İngiltere'nin Dünya Kupası elemelerine başladığı Mart ayında Ukrayna'ya karşı 6-1 kazanılan maçta ilk 11'de yer almıştı.
Arsenal'den bir savunma oyuncusunun milli takım kadrosunda yer almayacağı şimdiden kesinleşti
Arsenal'e gelince, Williamson'ın devam eden yokluğu tek endişe kaynağı değil. Sol kanat stoperi Steph Catley, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçının ilk yarısında baldır sakatlığı nedeniyle sahadan topallayarak çıktı; Slegers, bu sakatlığın Catley'i bu milli maç arasında Avustralya'nın önümüzdeki maçlarında forma giyemeyecek duruma getireceğini doğruladı.
Çarşamba gecesi maçın ardından konuşan Slegers, sakatlığın ilk başta "çok kötü görünmediğini" ancak Catley'in önümüzdeki günlerde muayene edileceğini söyledi. Ardından, Brighton'a yenildikten sonra, savunma oyuncusunun Avustralya milli takımıyla birlikte yurt dışına çıkmayacağını doğruladı. Arsenal teknik direktörü, "O evde kalacak" dedi.
- Getty
Arsenal ve İngiltere için yeni bir endişe mi? Mead da sakatlandı
Brighton maçındaki mağlubiyetin ardından Beth Mead'in topallayarak sahadan çıkması, hem İngiltere hem de Arsenal için yeni bir endişe kaynağı olabilir. Kanat oyuncusu canlı bir performans sergiliyor ve Gunners'ın hücumdaki en parlak isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu; ancak 60. dakikaya yaklaşırken Seagulls'un savunma oyuncusu Manuela Vanegas'ın kazara müdahalesiyle yere yığıldı ve sol bacağının alt kısmını tutarak gözle görülür bir acı çekti.
Mead, her ihtimale karşı getirilen sedyeye ihtiyaç duymadan kendi başına sahadan çıkabildi, bu da iyiye işaret olabilir, ancak maçın bitmesinden sonra Slegers'in kanat oyuncusunun durumu hakkında somut bir bilgi vermesi için henüz çok erkendi. İngiltere'nin Nisan ayı milli takım kampı başladığında önümüzdeki günlerde ayrıntılar ortaya çıkacaktır.