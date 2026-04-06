Leah Williamson yok mu?! İspanya ile oynanacak kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesinde Lionesses kaptanının forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti oluştururken, İngiltere'nin yıldızı Beth Mead da Arsenal'in şok edici FA Cup elenişinde endişe verici bir sakatlık geçirdi

Williamson, geçen hafta açıklanan İngiltere kadrosuna dahil edildi. O sırada, Arsenal’in son üç maçının tamamını kaçırmıştı ancak Sarina Wiegman, 14 Nisan’da İspanya ile oynanacak maçta forma giyebilecek kadar formda olacağına dair umutluydu. “Bunu bekliyoruz,” dedi. “Bazı ufak aksilikler yaşadı ama genel olarak gerçekten iyi gidiyor. Sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Ona karşı dikkatli davrandık, Arsenal de öyle, ve en önemlisi kendisi de bu konuda çok dikkatli. Bence sahaya çıkacak ve bu yüzden onu kadroya dahil ettik. Durumu iyi ve formunu geliştiriyor. Yaşadığı ufak sakatlık çok ciddi değil, sadece biraz zaman gerektiriyor."

Arsenal teknik direktörü Renee Slegers de basın karşısına çıktı ve Williamson'ın ertesi gün, Gunners'ın Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Chelsea ile karşılaşacağı maçta kadroda yer alabileceğini umduğunu dile getirdi. Ancak, takımı yarı finale yükselirken savunma oyuncusu kadroda yer almadı ve Pazar günü Brighton'a karşı alınan 2-0'lık şok FA Cup yenilgisinde de yine kadroda yoktu; bunun sonucunda gelecek hafta İngiltere milli takımında oynama şansı birdenbire azaldı. Slegers, mağlubiyetin ardından "Maçtan sonra İngiltere ile görüşüp Leah için bir plan yapacağız" dedi.