Leah Williamson kalıyor! Lionesses kaptanı, süresi dolan Arsenal sözleşmesini yenilemeye ve Gunners'taki 20 yıllık kariyerini uzatmaya hazırlanıyor
Leah Williamson, Arsenal ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor
Bu sezon, özellikle de yılbaşından bu yana, bu yaz birçok tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle Arsenal'in A Takımı hakkında pek çok spekülasyon dolaştı. Ancak kulüp, Ocak ayında teknik direktör Renee Slegers ile yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra, son haftalarda sözleşme yenilemeleri konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydetti.
Kaptan Kim Little Mart ayında yeni bir yıllık sözleşme imzaladı, forvet Stina Blackstenius geçen hafta yeni bir anlaşmaya imza attı ve savunma oyuncusu Steph Catley'nin sözleşmesinin uzatıldığı da Salı sabahı duyuruldu. Şimdi de Williamson, bu üçlüye katılarak Kuzey Londra'daki kalış süresini uzatmaya hazırlanıyor. Athletic'in haberine göre, İngiltere milli takım oyuncusu da sözleşmesini uzatacak.
Williamson'ın sözleşmesinin uzatılması Arsenal için neden önemli?
Bu, Arsenal için halledilmesi gereken önemli bir iş. Williamson, Gunners’ın bu sezonki performansında şimdiye kadar merkezi bir figür olmayabilir, ancak bunun sebebi başka bir şeyden ziyade sakatlıklar. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası’nda İngiltere’yi zafere taşırken dizinden sakatlanan savunma oyuncusu, Aralık ayına kadar sahalardan uzak kaldı. Ardından Ocak ayında baldırından sakatlandı ve kısa süre önce de hamstring sakatlığından sonra sahalara döndü.
Ancak bu takım için ne kadar önemli olduğu, Arsenal formasıyla geri döndüğü ilk maçta çok net bir şekilde ortaya çıktı. Geçen hafta sonu Lyon'u mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, top hakimiyetindeki kalitesi ve etkinliği göz kamaştırdı. Bu, Williamson için nadir görülen bir sakatlıklarla dolu sezon oldu. Bununla karşılaştırılabilecek tek sezon, Nisan 2023'te geçirdiği yıkıcı ön çapraz bağ sakatlığının ardından geçirdiği sezondu. Bunun dışında, sürekli forma giyebilen, Arsenal'in oyun tarzı için son derece önemli, bu takımın önemli bir karakteri ve aynı zamanda üst düzey bir savunma oyuncusu olmuştur.
Dördü halledildi, geriye kaç tane kaldı? Arsenal'in çözülmemiş sorunları
Arsenal taraftarları, kulübün sözleşmesi sona eren oyuncuların uzun listesiyle ilgili önemli adımlar attığını görmekten memnun olacaklardır. Little, Blackstenius ve Catley ile yapılan sözleşme uzatmaları son bir ay içinde gerçekleşti ve Williamson’ın haberleri de bu gelişmelerin hemen ardından geldi.
Ancak hala çözülmemiş bazı durumlar var. Geçen hafta, bu sezonun çoğunu ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçıran kaleci Manuela Zinsberger'in yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde ayrılacağı açıklandı, ancak birkaç hafta içinde serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord veya Laia Codina hakkında hala resmi bir haber yok.
Birkaç haftadır yaygın haberler, McCabe'in hem bu sezon hem de kuzey Londra'da geçirdiği on yılın büyük bir bölümünde çok önemli bir oyuncu olmasına rağmen ayrılacağını gösteriyor. Onun geleceğine dair en son haber Pazartesi günü The Athletic'ten geldi ve bu haberde hem onun hem de Mead'in Kadınlar Süper Ligi lideri Manchester City'ye gidebileceği öne sürüldü.
Bunun üzerine Arseblog, Arsenal'in aynı yaz hem Mead'i hem de Foord'u kaybetmek istemediğini, bunun takımın kanat seçenekleri üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulundurduğunu bildirdi; ancak Foord'un yeni sözleşmesiyle ilgili henüz bir haber yok. Pelova ve Codina ise bu sezon düzenli olarak forma giyme şansı bulmakta zorlandı ve daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılmaları sürpriz olmaz.
Heyecan verici transferler ve sözleşme uzatmaları: Stanway ve Batlle, Arsenal'e transfer olmak üzere
Arsenal’in karar vericileri, kime yeni sözleşme teklif edeceklerine ve kime etmeyeceklerine odaklanırken, bir yandan da yaz transfer dönemi için takıma katılacak isimleri araştırmakla meşguller. Bu yaz Bayern Münih’ten ayrılacağını çoktan açıklayan İngiltere milli takım oyuncusu Georgia Stanway’in, Barcelona’nın bek oyuncusu Ona Batlle gibi bedelsiz transferle takıma katılması bekleniyor.
Stanway, Pelova'nın ayrılması durumunda etkilenecek olan orta sahanın derinliğini güçlendirmeye yardımcı olurken, Batlle ise McCabe'in ayrılışının boşluğunu doldurmaya yardımcı olacak. İspanya milli takımında forma giyen Batlle, sağ ayaklı olduğu için çoğunlukla sağ bek olarak görev yapmıştır ancak sol tarafta da oynayabilir.