Leah Williamson kalıyor! Lionesses kaptanı, süresi dolan Arsenal sözleşmesini yenilemeye ve Gunners'taki 20 yıllık kariyerini uzatmaya hazırlanıyor

Arsenal taraftarları, kulübün sözleşmesi sona eren oyuncuların uzun listesiyle ilgili önemli adımlar attığını görmekten memnun olacaklardır. Little, Blackstenius ve Catley ile yapılan sözleşme uzatmaları son bir ay içinde gerçekleşti ve Williamson’ın haberleri de bu gelişmelerin hemen ardından geldi.

Ancak hala çözülmemiş bazı durumlar var. Geçen hafta, bu sezonun çoğunu ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kaçıran kaleci Manuela Zinsberger'in yaz aylarında sözleşmesi sona erdiğinde ayrılacağı açıklandı, ancak birkaç hafta içinde serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Katie McCabe, Beth Mead, Victoria Pelova, Caitlin Foord veya Laia Codina hakkında hala resmi bir haber yok.

Birkaç haftadır yaygın haberler, McCabe'in hem bu sezon hem de kuzey Londra'da geçirdiği on yılın büyük bir bölümünde çok önemli bir oyuncu olmasına rağmen ayrılacağını gösteriyor. Onun geleceğine dair en son haber Pazartesi günü The Athletic'ten geldi ve bu haberde hem onun hem de Mead'in Kadınlar Süper Ligi lideri Manchester City'ye gidebileceği öne sürüldü.

Bunun üzerine Arseblog, Arsenal'in aynı yaz hem Mead'i hem de Foord'u kaybetmek istemediğini, bunun takımın kanat seçenekleri üzerinde yaratacağı etkiyi göz önünde bulundurduğunu bildirdi; ancak Foord'un yeni sözleşmesiyle ilgili henüz bir haber yok. Pelova ve Codina ise bu sezon düzenli olarak forma giyme şansı bulmakta zorlandı ve daha fazla süre alabilmek için takımdan ayrılmaları sürpriz olmaz.