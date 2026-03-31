Leah Williamson’ın İspanya maçında İngiltere kadrosuna seçilmesi Lionesses’i rahatlattı; Sarina Wiegman da sakatlığının ardından Beth Mead’i kadroya geri çağırabildi

Williamson'ın İspanya maçı için hazır olup olmayacağı sorulduğunda Wiegman şöyle yanıtladı: "Öyle olmasını umuyoruz. Bazı ufak aksilikler yaşadı ama genel olarak durumu gerçekten iyi. Sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Ona karşı dikkatli davrandık, Arsenal de öyle davrandı ve en önemlisi kendisi de bu konuda çok titiz davranıyor. Bence sahaya çıkacak ve bu yüzden onu kadroya dahil ettik. Durumu iyi ve formunu geliştiriyor. Yaşadığı ufak sakatlık çok ciddi değil, sadece biraz zaman alacak."

Lionesses'in kaptanının dönüşü, Salı sabahı açıklanan Wiegman'ın son kadrosundaki tek olumlu gelişme değil. Williamson'ın Arsenal'daki takım arkadaşı Beth Mead de, kaval kemiği sorunu nedeniyle Mart kampını kaçırdıktan sonra kadroya geri döndü. Bu, İngiltere'nin hücumda yaşadığı eksiklikler nedeniyle özellikle moral verici bir gelişme.

Mart kampını kaçıran Manchester United'ın oyun kurucusu Ella Toone, kalça sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor. Chelsea'nin forveti Aggie Beever-Jones ve Manchester City'nin orta saha oyuncusu Grace Clinton da önümüzdeki ay İspanya ve İzlanda ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek. Beever-Jones, Chelsea'nin son iki maçını kaçırmasına neden olan bir ayak bileği sorunu ile uğraşıyor. Clinton ise neredeyse altı haftadır ne kulüp ne de milli takımda forma giymedi.

Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nın kahramanı olan genç forvet Michelle Agyemang, Ekim ayında İngiltere'nin Avustralya ile oynadığı maçta ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirdikten sonra uzun süreli bir sakatlık dönemine girdi. Missy Bo Kearns da kadroda yer almayacak. Kearns, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladıktan sonra son kampta olumlu nedenlerle kadroda yer almamıştı. Ancak hafta sonu Aston Villa'nın orta saha oyuncusu, bebeğini kaybettiği yönündeki yıkıcı haberi açıkladı.