Leah Williamson’ın İspanya maçında İngiltere kadrosuna seçilmesi Lionesses’i rahatlattı; Sarina Wiegman da sakatlığının ardından Beth Mead’i kadroya geri çağırabildi
İngiltere'de sakatlıklar artarken Williamson ve Mead kadroya katıldı
Williamson'ın İspanya maçı için hazır olup olmayacağı sorulduğunda Wiegman şöyle yanıtladı: "Öyle olmasını umuyoruz. Bazı ufak aksilikler yaşadı ama genel olarak durumu gerçekten iyi. Sahaya çıktığında çok iyi oynuyor. Ona karşı dikkatli davrandık, Arsenal de öyle davrandı ve en önemlisi kendisi de bu konuda çok titiz davranıyor. Bence sahaya çıkacak ve bu yüzden onu kadroya dahil ettik. Durumu iyi ve formunu geliştiriyor. Yaşadığı ufak sakatlık çok ciddi değil, sadece biraz zaman alacak."
Lionesses'in kaptanının dönüşü, Salı sabahı açıklanan Wiegman'ın son kadrosundaki tek olumlu gelişme değil. Williamson'ın Arsenal'daki takım arkadaşı Beth Mead de, kaval kemiği sorunu nedeniyle Mart kampını kaçırdıktan sonra kadroya geri döndü. Bu, İngiltere'nin hücumda yaşadığı eksiklikler nedeniyle özellikle moral verici bir gelişme.
Mart kampını kaçıran Manchester United'ın oyun kurucusu Ella Toone, kalça sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor. Chelsea'nin forveti Aggie Beever-Jones ve Manchester City'nin orta saha oyuncusu Grace Clinton da önümüzdeki ay İspanya ve İzlanda ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek. Beever-Jones, Chelsea'nin son iki maçını kaçırmasına neden olan bir ayak bileği sorunu ile uğraşıyor. Clinton ise neredeyse altı haftadır ne kulüp ne de milli takımda forma giymedi.
Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nın kahramanı olan genç forvet Michelle Agyemang, Ekim ayında İngiltere'nin Avustralya ile oynadığı maçta ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirdikten sonra uzun süreli bir sakatlık dönemine girdi. Missy Bo Kearns da kadroda yer almayacak. Kearns, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladıktan sonra son kampta olumlu nedenlerle kadroda yer almamıştı. Ancak hafta sonu Aston Villa'nın orta saha oyuncusu, bebeğini kaybettiği yönündeki yıkıcı haberi açıkladı.
Genç Parkinson heyecan verici bir fırsat yakaladı
Bu oyuncuların yokluğunda Wiegman, İngiltere genç milli takımlarından bir başka gelecek vaat eden genç yeteneği kadroya çağırmayı tercih etti ve Erica Parkinson’a ilk kez A Milli Takım davetini uzattı. 17 yaşındaki oyuncu, üç sezondur düzenli olarak A takımda forma giydiği Portekiz’in Valadares Gaia kulübünde başarılı bir performans sergiliyor. Genç yaşına rağmen, bu performansları sayesinde Parkinson son kamplarda İngiltere 23 Yaş Altı Milli Takımı’nda forma giyme fırsatı buldu ve burada da göz doldurdu. Şimdi ise Wiegman ve Lionesses teknik ekibini etkileme şansı yakalayacak.
Teknik yetenekleri ile öne çıkan 10 numara Parkinson, Singapur'da İngiliz bir baba ve Japon bir annenin kızı olarak dünyaya geldi; aynı zamanda uluslararası düzeyde Portekiz'i temsil etme hakkına da sahip. Ancak gençlik kariyerini Young Lionesses'ta geçiren oyuncu, İngiltere için oynamaya kararlı.
"İngiltere, beni milli antrenman merkezine davet eden ilk ülke oldu," diyen Parkinson, geçen yıl neden babasının ülkesini seçtiğini şöyle açıkladı: "Maçlarımı izlemek için Portekiz'e bir gözlemci gönderdiler. O dönemde erkeklerle oynuyordum. İnternette benimle ilgili bazı videoları izlediler ve yarı İngiliz olduğumu fark ettiler. Buraya geldiğimde, kültürü gerçekten çok sevdim. Herkes nazik ama aynı zamanda hırslı. İngiltere'nin antrenmanlardaki tavırlarını ve maçlardaki oyun stilini çok beğendim."
İngiltere Kadın Milli Takımı'nın tam kadrosu
Kaleciler: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa)
Defans oyuncuları: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)
Orta saha oyuncuları: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Meg Parkinson (Valadares Gaia), Georgia Stanway (Bayern Münih), Keira Walsh (Chelsea)
Forvetler: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
Şimdi ne olacak?
İngiltere'nin hazırlık maçları, 14 Nisan'da İspanya'nın Wembley'e konuk olmasıyla başlayacak; birkaç gün sonra ise İzlanda deplasmanına çıkacak. Lionesses, La Roja ile en son Euro 2025 finalinde karşılaştı ve penaltılarla kazandığı çekişmeli maçın ardından kıtasal şampiyonluğunu korudu. İki takım, 2026'nın ilk uluslararası maç döneminde hem İzlanda hem de Ukrayna'yı mağlup ederek Dünya Kupası eleme grubunun zirvesinde puan eşitliği yakaladı. Ancak İngiltere, gol farkıyla az da olsa önde bulunuyor ve iki hafta sonra İspanya'yı yenerek bu avantajı artırmak isteyecek.