Goal.com
Canlı
Leah Williamson Arsenal GFX
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Leah Williamson henüz tam olarak forma girmiş değil; ancak İngiltere kaptanı, Arsenal'in Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışında almaya değer bir risk

FEATURES
Arsenal Women - Leicester City WFC
OL Lyonnes - Arsenal Women

Arsenal, Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Lyon'u ağırlarken, kadro haberleri konusunda kötü haberler bitmek bilmedi. Steph Catley, baldır sakatlığından zamanında iyileşemedi ve maça katılamadı; Beth Mead da kişisel nedenlerle kadroda yer almadı. Maç günü ise Chloe Kelly, hafif bir kas sorunu nedeniyle kadroda yer almadı. Neyse ki, bu çeşitli darbeleri hafifletecek büyük bir geri dönüş vardı: Leah Williamson.

İngiltere kaptanı, bu ayın başlarında milli takımda forma giyerek sahalara geri döndü ve Lionesses’in İzlanda’ya karşı aldığı zorlu galibiyette 45 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşırken bu durum, Arsenal teknik direktörü Renee Slegers için sevindirici bir gelişme oldu. Ayrıca, Williamson’ın ilk maçta Arsenal’in Lyon’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir saatten fazla süre alması ve cumartesi günü Fransa’da oynanacak maç öncesinde takımına küçük de olsa bir avantaj sağlaması çok önemliydi.

Arsenal, bu yıl özellikle sakatlıklar konusunda stoper pozisyonunda sorunlar yaşadı, ancak sezonun büyük bir finaline doğru ilerlerken Williamson'ın tam zamanında geri dönmesi çok önemli. Lyon, bu hafta sonu bu eşleşmeyi tersine çevirmek için Avrupa şampiyonu rakibine karşı elinden geleni yapacak, ancak yıldız savunmacısının geri dönüşüyle birlikte Arsenal, bu baskıya dayanma ve üst üste ikinci kez finale yükselme konusunda daha da kendinden emin olabilir.

  • Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Bolca güven

    Pazar günkü ilk maçta Williamson'ı sahaya sürmek bir riskti. Son altı hafta içinde sadece 45 dakika sahada kalmış olması nedeniyle, özellikle de üst düzey bir rakip ve son derece yüksek seviyeli bir maç söz konusu olduğunda, onun Emirates Stadyumu'nda 90 dakika boyunca oynayabileceği hiç beklenmiyordu. Bu, Slegers'in bu son derece önemli maçta önceden planlanmış bir oyuncu değişikliğiyle savunmayı yeniden düzenlemesi gerektiği anlamına geliyordu.

    Ancak Arsenal teknik direktörünün, bunun yol açabileceği olası aksaklığın alınmaya değer bir risk olduğunu düşünmesinin iki büyük nedeni vardı. İlki, bu kadroya duyduğu güvenle ilgiliydi. Bu değişiklikle Lotte Wubben-Moy sol stoperden sağ stoper pozisyonuna kaydırıldı, sol bek Katie McCabe içe çekildi ve bu sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamamış olan Taylor Hinds sol kanatta oyuna girdi.

    Tüm bunları yapabilmek için oyuncularına ne kadar güvenmesi gerektiği sorulduğunda, skorun 1-1'de dengeli olduğu ve yüksek baskı altındaki ikinci yarının ortasında Slegers tereddüt etmeden şöyle cevap verdi: "Cevap bu. Oyunculara güveniyorum. Bence onların hazırlığı, tüm kadronun hazırlığı çok yüksek seviyede."

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Önemli etki

    Bu riski almaya değer olmasının ikinci nedeni, Williamson'ın sahada bulunmasının sağladığı değer; bu, tüm maç boyunca olmasa bile geçerli. Lyon karşısında yarattığı etki, özellikle top hakimiyetinde barizdi. Williamson, derin bölgelerden yaptığı paslarla Arsenal'in top hakimiyetine yeni bir boyut katıyor; özellikle de hiçbir şey yokken son üçte bir bölgede Gunners'ı canlandırmak için etkili uzun paslar atma konusundaki ustalığıyla öne çıkıyor.

    Pazar günü, rakip yarı sahada 20 isabetli pas yaptı ve son üçte birde 13 pas oynadı; bunlardan biri de kilit pas idi. Williamson'ın hiç oynamadığı Arsenal'in son dört maçında, stoperler top hakimiyetinde bu tür bir etki yaratmakta zorlandı.

    Nitekim o dönemde, sadece Brighton'a karşı FA Cup'ta alınan yenilgide Wubben-Moy'un performansı bu tür rakamlara ulaşabildi. Diğer üç maçta ise hiçbir Arsenal stoperi kilit pas vermedi, rakip yarı sahada 20'den fazla isabetli pas yapmadı ya da son üçte bir sahaya 9'dan fazla pas göndermedi.

    "Leah Williamson size bunu sağlar, o hatlar arasından paslar atmak ister," diye BBC Sport'a eski İngiltere milli takım arkadaşı Fran Kirby belirtti. "Boşlukların açıldığını görür ve bu konuda çok, çok iyidir."

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-ARSENAL-LYNONNESAFP

    Düzenli dönüş

    Lyon'un golünde Williamson'a yönelik bazı eleştiriler yöneltildi; oyuncunun çok fazla kenara kayması, Jule Brand'ın içeri dalıp gol atması için önemli bir boşluk yaratmıştı. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun son zamanlarda pek fazla maç oynamamış olması göz önüne alındığında, bu tür bir hata pek de şaşırtıcı değildi.

    O, diğer anlarda iyi savunma yaparak bunu telafi etti; dört ikiliden üçünü kazanarak eski Ballon d'Or kazananı Ada Hegerberg'i Lyon'un hücumunun en önünde sessiz tutmaya yardımcı olurken, aynı zamanda sekiz kez topu geri kazandı; bu sayı, sadece Arsenal'in sağ bekçisi Emily Fox tarafından geçildi.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Stoper pozisyonundaki endişeler

    Williamson için sakatlıklar açısından zor bir sezon oldu. Sezona, İngiltere’nin zaferle sonuçlanan Euro 2025 kampanyası sırasında yaşadığı ve onu Aralık ayına kadar sahalardan uzak tutan bir diz sakatlığıyla başladı. Ardından, sahalara döndükten sadece birkaç hafta sonra, bu savunma oyuncusu onu bir ay daha sahalardan uzak tutacak bir baldır sakatlığı geçirdi; son olarak da hamstringiyle ilgili bir rahatsızlık nedeniyle beş hafta daha sahalardan uzak kaldı.

    Ancak geri dönüşünün zamanlaması daha iyi olamazdı. Sezonun başında Williamson'ın yerini alan ve oldukça etkileyici bir performans sergileyen genç oyuncu Katie Reid'in, ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olması ve Catley'in son zamanlarda yaşadığı baldır sakatlığı, stoper pozisyonunu daha da zayıflattı. Avustralya milli takım oyuncusu bu sakatlığı yaşadığında Williamson da sahalardan uzaktaydı.

    Slegers, son haftalarda İspanyol milli oyuncuya başvurduğunda Laia Codina'nın seviyesinin biraz yetersiz olduğunu fark etti, o kadar ki, bunun yerine McCabe'i merkezde oynatmayı tercih etti. Ancak Williamson'ın dönüşü, İrlanda kaptanının bundan sonra düzenli olarak en iyi pozisyonu olan sol bekte oynayacağı anlamına geliyor.

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Tam zamanında gelen destek

    İki haftadır düzenli olarak ilk 11'de yer alan ve olağanüstü bir performans sergileyen Wubben-Moy ile birlikte, Arsenal artık sezonun kızıştığı bu dönemde ciddi bir güven duyabileceği bir stoper ikilisine sahip. Pazar günü Lyon'un şiddetli hücumunu çok az şansa indirgemek için ikilinin sergilediği uyum etkileyiciydi; savunma hattı, Brand'ın golünün yol açtığı erken gerilemeye iyi bir tepki verdi.

    OL, rövanş maçında daha güçlü olmalı. Bu sezon dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Melchie Dumornay, bir sakatlıktan kurtulmaya çalıştığı için Londra'nın kuzeyindeki maçta forma giyemedi. Aynı durum, inanılmaz derecede tehlikeli ve dünya klasında bir sol bek olan Selma Bacha için de geçerliydi. Ancak Emirates'te hızlı kanat oyuncusu Tabitha Chawinga'yı da sahaya sürmeyen Lyon teknik direktörü Jonatan Giraldez, maçın ardından her ikisinin de rövanş maçında forma giyebileceğini umduğunu söyledi.

  • Leah Williamson Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Şampiyonluk savunması yolunda ilerliyor

    Slegers, Çarşamba günü Arsenal'in Kadınlar Süper Ligi'nde Leicester City ile karşılaşacağı maçta Williamson'ın süre dağılımını yönetmek için yeni bir fırsat bulacak. Leicester City ligin son sırasında yer alıyor ve Arsenal'in, gözünü Fransa'ya yapacağı seyahate dikmiş olarak kadrosunda rotasyon yapması bekleniyor. Bununla birlikte, şampiyonluk şansı hâlâ çok düşük olsa da, lider Manchester City'nin Cumartesi günü Brighton karşısında sürpriz bir şekilde puan kaybetmesinin ardından, ligde daha büyük bir başarı elde etme ihtimali de az da olsa var.

    Arsenal'in bu sezon kupa kazanma şansının en yüksek olduğu yer, Şampiyonlar Ligi. Bu, hiçbir şekilde kolay olmayacak. Lyon, bu sezon kendi sahasında kusursuz bir performans sergiledi; aslında, geçen yıl Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'in 4-1 galibiyetinden bu yana oynadığı her maçı kazandı. Slegers'in takımı yine galip gelirse, üç kez şampiyon olan Barcelona veya formunu artıran Bayern Münih'in beklediği finalde işler hiç de kolaylaşmayacak.

    Ancak Arsenal, geçen sezon kıtada defalarca tüm tahminleri alt üst ederek zafer kazandı; hem Real Madrid hem de Lyon'a karşı geri dönüş galibiyetleri elde ettikten sonra, Barça'yı şaşkına çevirerek ikinci Avrupa şampiyonluğunu kaldırdı. Şimdi, Williamson'ın takıma geri dönmesiyle, bu unvanı savunma şansları kesinlikle arttı.

WSL Lig İlkbahar Serisi
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS
Leicester City WFC crest
Leicester City WFC
LEI
Women's Champions League
OL Lyonnes crest
OL Lyonnes
OLL
Arsenal Women crest
Arsenal Women
ARS