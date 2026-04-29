Leah Williamson henüz tam olarak forma girmiş değil; ancak İngiltere kaptanı, Arsenal’in Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk yarışında almaya değer bir risk

İngiltere kaptanı, bu ayın başlarında milli takımda forma giyerek sahalara geri döndü ve Lionesses’in İzlanda’ya karşı aldığı zorlu galibiyette 45 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşırken bu durum, Arsenal teknik direktörü Renee Slegers için sevindirici bir gelişme oldu. Ayrıca, Williamson’ın ilk maçta Arsenal’in Lyon’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir saatten fazla süre alması ve cumartesi günü Fransa’da oynanacak maç öncesinde takımına küçük de olsa bir avantaj sağlaması çok önemliydi.

Arsenal, bu yıl özellikle sakatlıklar konusunda stoper pozisyonunda sorunlar yaşadı, ancak sezonun büyük bir finaline doğru ilerlerken Williamson'ın tam zamanında geri dönmesi çok önemli. Lyon, bu hafta sonu bu eşleşmeyi tersine çevirmek için Avrupa şampiyonu rakibine karşı elinden geleni yapacak, ancak yıldız savunmacısının geri dönüşüyle birlikte Arsenal, bu baskıya dayanma ve üst üste ikinci kez finale yükselme konusunda daha da kendinden emin olabilir.